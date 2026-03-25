戰略引領科技賦能，光大環境「硬實力」加速創新成果落地應用

香港2026年3月25日 /美通社/ -- 2025年，面對復雜嚴峻的內外部環境，中國光大環境（0257.HK）聚焦主責主業，以穩健的經營業績扎實推進高質量發展。作為環保行業的領軍企業，光大環境堅定深化「兩化一型」（科技化、國際化、生態型）戰略，全力推動「二次創業」。過去一年，集團聚力「科技化」建設，將科技創新作為貫穿價值鏈的核心驅動力，加速創新成果落地，成功培育發展新動能，為「十五五」順利開局奠定了堅實基礎。

聚焦「3+1」重點攻堅，技術硬實力構築產業壁壘

2025年，光大環境依托環境研究院這一科技研發創新引擎，圍繞飛灰資源化利用、生物質高值化利用等重點方向攻堅克難，取得了一系列關鍵技術突破。

在研發創新層面，集團成功形成具有自主知識產權的飛灰回爐協同處理工藝包以及100噸/日垃圾制炭工藝包，實現了核心工藝的重大突破；在生物質高值化利用領域，順利完成秸稈「中性氣爆+酶解」研究試驗，為後續探索前沿技術奠定基礎；同時，集團穩步開展微型爐排爐技術探索，完成了10噸/日微型垃圾焚燒爐的自主研發與成套裝備制造。各項重點研發課題進展良好，深厚的技術底蘊不僅彰顯了光大環境的研發實力，更為全面賦能業務發展提供了堅實的科技支撐。

成果轉化落地應用，綠色科技激發提質增效新活力

2025年，光大環境多項自主研發技術不僅停留在實驗室，更實現了向生產力的有序轉化與落地應用。

在具體項目實踐中，沼氣高效協同垃圾焚燒制取生物天然氣等技術成功應用於外部項目；水冷振動爐排生物質鍋爐SCR高塵脫硝技術取得重要突破。特別值得關注的是，集團自主研發的廢舊動力電池高效熱解關鍵技術及有價組分回收成套裝備（「動力電池回收技術與裝備」）成功入選國家重大技術裝備目錄，並助力打造了江蘇首個電池回收全產業鏈示范項目，打開了全新的業務增長空間。

此外，自動燃燒控制（ACC）、半干法煙氣自動控制（AFC）、脫硫脫硝一體化等技術成果得到廣泛轉化推廣，為後續規模化應用奠定關鍵基礎。同時落地渣吊無人值守、黑燈工廠、人工智能圖像識別巡檢等務實的數字化應用。這些綠色科技的落地，有效提升了項目的自動化運行水平，減少了人工依賴與物耗損失，完美實現了管理精細化、生產智能化與效益最優化的統一。一系列技術工藝的持續探索、應用與推廣，進一步助力集團增強旗下項目的運營質效，提升運營效益。

知識產權與權威榮譽雙豐收，彰顯行業引領地位

持續的研發投入與完善的科研全流程體制機制，為光大環境帶來了豐厚的創新回報。2025年全年，集團新獲授權知識產權近200項；截至年底，累計獲授權知識產權已突破2,300項。

憑借卓越的技術研發實力，集團多項研發成果獲得國家級認可與權威成果鑒定。年內，重點科研課題與技術成果相繼斬獲多項殊榮，成功入選國家生態環境科技成果轉化典型案例名單、重大技術裝備目錄，並榮獲環境保護科學技術獎科技進步獎一等獎等重量級榮譽。在深耕自身技術的同時，光大環境積極參與行業標准建設，年內參與2項國家標准制定，承擔1項國家重點研發專項課題，並作為核心團隊推動多項團體標准制定，持續引領並提升中國環保行業的技術規范與國際影響力。

企業堅持研發創新上的優勢，才是培育其核心競爭力的不二法門。展望未來，光大環境將錨定「建設具有中國特色的世界一流環境企業」目標願景，繼續以科技創新賦能產業發展。集團將重點攻堅飛灰資源化、生物質高值化利用等關鍵技術，以技術突破驅動經營管理提質增效，將戰略規劃藍圖轉化為可持續的增長動能，在高質量發展的新征程上再創佳績，為股東創造長期價值，為建設美麗中國貢獻更加強勁的「光大力量」。

SOURCE 中國光大環境