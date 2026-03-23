A股上市和提高分紅比例：光大環境（0257.HK）2025年報背後的估值修復邏輯

香港2026年3月23日 /美通社/ -- 2026年3月中旬，全國兩會勝利閉幕，綠色燃料首次被寫入政府工作報告，標誌著獨立自主的能源戰略已上升至國家戰略高度。此外，國家能源局最新數據顯示，2025年我國原油對外依存度升至73%，同比再增0.7個百分點，能源自主可控的壓力持續加大。疊加近期國際地緣政治風險，全球各國正重新審視能源獨立的戰略重要性。在此背景下，可再生能源產業勢必將迎來全球性的高速增長需求，垃圾發電在其中或將佔有重要的一席之地。生活垃圾發電，已是城市不可或缺的「清道夫」和「能量補充站」，並成為城市環境管理及能源基礎設施的剛需組成部分。這種價值也獲得了政策層面的高度認可，國家發展改革委和能源局將生活垃圾焚燒發電納入可再生能源綠色電力證書（「綠證」）的核發範圍。在日益注重環保和可持續發展的當下，行業龍頭企業將是最大的受益者之一。

作為全球最大垃圾發電投資運營商，光大環境（0257.HK）就是其中的佼佼者。近期，光大環境公佈2025年全年業績。以公司環保能源板塊為例，2025年，該板塊為集團貢獻淨盈利為港幣約45億元，較2024年同比增長17%。其中，累計投資落實項目284個，總投資約人民幣1014億元，另承接各類輕資產業務。這些項目設計規模年處理生活垃圾逾5500萬噸、年上網電量逾190億千瓦時、年處理餐廚及廚餘垃圾逾300萬噸以及年供熱供汽近200萬噸。

報告期內，公司堅持「內外並舉」， 增量空間持續打開。於境內鞏固優勢、拓展ToB新賽道。中標海南三亞垃圾發電項目五期，落地首個生物質天然氣項目，供熱供汽量同比增長；於境外在中亞突破、東南亞深耕。在烏茲別克斯坦有2個垃圾發電項目落地（3,000噸/日），中標泰國、馬來西亞設備供貨項目；設立越南、印尼、中亞代表處。全年新簽項目總投資超人民幣30億元，輕資產業務合同總額近13億元，國際化佈局從「點狀突破」轉向「區域深耕」。

在環保水務板塊，即在新加坡和香港兩地上市的光大水務（U9E.SG及1857.HK），在2025年為集團貢獻淨盈利為港幣約6億元，較2024年同比下降26%。聚焦的「泛水」領域，共投資落實項目172個，總投資近人民幣 319億元，另承接各類輕資產業務。這些項目設計規模（含委託運營處理規模）為年處理污水約23.5億立方米、年供中水近1.2億立方米、年供水約3.1億立方米。

在綠色環保板塊，即在香港主板上市的光大綠色環保（1257.HK）在2025年為集團貢獻淨盈利港幣約8700萬元，由2024年的淨虧損狀態轉為淨盈利。截至2025年12月31日，光大綠色環保共投資落實項目143個，總投資近人民幣307億元，設計規模為年處理生物質原材料近826萬噸、年處理生活垃圾逾400萬噸、年處置危固廢逾200萬噸，年供熱供汽逾600萬噸。

作為世界知名環境集團，整體來看，公司2025年創造收入約港幣275萬元，同比降9%，權益持有人應占盈利約港幣39億元，同比增長16%。從股價觀察，此前公司在5港元附近盤整近半年，市盈率（動）估值為6.93倍，對應股息率4.82%，屬低估高息狀態。去年11月，公司發佈公告啟動「回A上市」，此舉一方面可以拓寬融資渠道，另一方面可以提高公司估值水平。相較於港股的較低估值，A股垃圾發電板塊平均市盈率約為20倍，溢價率為185%，估值差價明顯，相信後市對港股估值有一定的帶動作用。

此外，光銀國際證券預測公司2025年資本開支縮減至35-45億水平，低於市場預期，而「國補」資金又回收加速，預計2025年經營現金流為港幣101億元，較2024的77.5億提升30%，將進一步提升公司的分紅派息比例，加強投資者回報。評級「買入」，目標價5.77港元。綜合來看，公司股價具備一定的估值修復空間。

SOURCE 中國光大環境