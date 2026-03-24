固廢行業受惠「業績增長+分紅提升」憧憬：光大環境（0257.HK）經營核心指標全面優化背後的價值修復機遇

香港2026年3月24日 /美通社/ -- 近日「十五五」規劃綱要明確綠色低碳轉型任務，提出2030年非化石能源消費比重目標，強化新能源發展預期。於上述規劃發佈後，資本市場對綠色主題關注度升溫，環保板塊受此提振，光大環境（0257.HK）作為全球最大垃圾發電投資運營企業，近日釋出的業績突顯其運營質效逆勢提升之功，各項核心指標全面優化，後續勢直接受益於行業政策暖風。

行業前景依托政策持續性。「十五五」規劃將綠色轉型列為核心，華福證券指出算電協同加速落地，提升綠電消納能力。廣發證券亦預期，垃圾焚燒行業迎來「業績增長+估值提升」的戴維斯雙擊 —— 爐渣金屬回收、綠色蒸汽、算電協同。爐渣（含銅、金、銀等）在金屬漲價背景下價值重估，蒸汽供熱受益於碳約束趨嚴與工業需求提升，兼具低成本與高彈性；建議關注包括光大環境在內等固廢行業港股標的。

該行認為，在垃圾焚燒行業平均A股7至15倍、港股5至8倍的2026年PE低估值基礎上，爐渣、供熱及算電協同帶來的業績增厚，疊加分紅提升潛力，垃圾焚燒行業將迎來戴維斯雙擊。

事實上，從行業龍頭近期釋出的業績亦可見一斑，比如光大環境便展示出其精細化及數智化管理實效、經營提質的一面。從光大環境業績可見，集團於2025年經營方面做優增量的同時，深挖存量降本增效潛力，通過「精細化管理措施二十條」、「運營增收專項措施十五條」等舉措和要求，提升存量項目運營質效，核心運營指標持續向好。環保能源板塊，垃圾發電項目2025年平均每噸入爐垃圾發電量約467千瓦時，同比增長1%；供熱供汽量約350萬噸，同比增長39%；爐渣產量約1,200萬噸，同比增長55%。環保水務板塊，污水處理量約18.11億立方米，增長3%；依托存量項目，簽訂三十多份對外業務合同，實現開源增收；「廠內光伏」工作持續推進。綠色環保板塊，生物質綜合利用及固廢處理項目供熱供汽量同比增長17%。降本方面，生物質燃料結算費用同比減少8.6%，有效緩解成本壓力。其中，安徽碭山生物質利用項目成為集團首個不依賴國補實現扭虧為盈的標竿。

是次業績同樣釋出其強化風險管控、風控機制完善的一面。光大環境致力建立健全的風險管理文化，並推行「以風險為導向、以制度為基礎、以流程為紐帶、以系統為抓手」的風險管理模式，全面強化風險防範緩解工作。值得留意的是，集團連帶對現金及財務管理亦採取審慎妥善管理風險的原則，令其截至2025年底持有現金及銀行結餘達105.24億港元，較2024年底增長逾三成。而應對眼前「十五五」戰略深化與開局之年，光大環境將同步強化風險防控與經營韌性，全力攻堅應收賬款回收，嚴守安全生產底線，為戰略實施提供堅實保障。

由此可見，光大環境透過精細化管理優化其存量資產，透過深挖存量潛力，發展出其一套抗週期能力。

其環保水務板塊，即光大水務（1857.HK）同樣持續以精細化管理為核心支撐，以控本增收為重要抓手，深化數智化轉型與精細化運營融合；增效方面，以智慧化建設為支撐，落地黑燈工廠、人工智能圖像識別巡檢、智能加藥算法等務實的數字化應用，有效提升項目的自動化運行水平與效率，減少對人工依賴與物耗損失，更好實現管理精細化、生產智能化與效益最優化。截至2025年底，已有12個項目的光伏發電設施投入運營，總裝機容量約20兆瓦，每年可提供電力約2,000萬千瓦時。

機構：分紅仍有提升空間 經營提質增效 現金流大幅改善

無怪東吳證券於光大環境績後同樣看好集團運營提質增效對業績及分紅雙雙超預期的效果。該行認為，光大環境作為固廢龍頭運營提質增效，現金流大幅改善及提升分紅邏輯持續兌現。考慮財務費用下降和減值收窄，該行上調其2026、2027及2028年歸母淨利潤預測至41.61、42.67及43.73億港元，對應2026-2028年PE 8、7及7倍，維持「買入」評級。隨著公司自由現金流2025年大幅增厚，該行預期自由現金流以至分紅比例後續提升潛力大，公司2025年分紅比例提至42.3%，對應當前股息率5.3%，考慮未來國補當期常態化回款，保守預計穩態下的分紅比例潛力超100%。

連帶外資行美銀證券同樣預期光大環境未來股息將持續上升，在每股盈利增長及強勁自由現金流支持下，該行預期光大環境2026年股息收益率將達6%，具吸引力，加上建議發行A股上市有望帶來估值重估，調升對光大環境的目標價至6.8元。

環保板塊受惠眼前明確的綠色低碳轉型政策暖風，除了整合存量資源與技術創新提升核心競爭力外，透過「精細化」、「數智化」等管理手段持續優化成本結構以至完善其風控管理，勢必成為有關行業及企業不可或缺的抗週期能力。

SOURCE 中國光大環境