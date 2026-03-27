東軟睿新科技集團再創教醫養生態發展新勢能

中國香港和大連2026年3月27日 /美通社/ -- 3月27日，東軟睿新科技集團（股份代號：9616.HK）發佈2025年度業績，教醫養各業務板塊協同發展，再創生態發生新勢能。報告期內，實現收入約人民幣20.39億元，經調整純利約人民幣4.07億元。公司擬按經調整歸母淨利潤的40%宣派2025年度末期股息，金額為每股28.0港仙，保持較高的分紅比例。

教育業務穩健發展，品牌聲譽再上新高度

全日制高等學歷教育方面，旗下大連、成都、廣東三所IT應用型本科高校融合AI，深化專業內涵和智慧校園建設，教育質量穩步攀升，行業領先地位不斷夯實。學生規模在2025/2026學年繼續實現穩步增長，截至2025年12月31日，三所大學的在校生人數合計超5.9萬人，同比2024年增長1.6%，再創歷史新高。

2025年，集團三所大學榮獲多項榮譽：在高校創新創業教育評價研究咨詢服務機構"創指數"發佈的《2024年中國本科院校創新創業教育指數榜》中，大連學院位列全國民辦高校第一；在中國民辦教育協會高等教育專委會發佈的《民辦高校國家級一流本科專業建設點全覽》中，大連學院國家級一流本科專業建設點獲批數量位居全國民辦高校第一；由全國高等學校計算機教育研究會等主辦的2025版計算機競賽指數公佈，大連學院蟬聯全國民辦高校第一，成都學院穩居四川省民辦高校首位。在《2025軟科中國大學專業排名》中，廣東學院視覺傳達設計專業排名廣東省民辦高校第一。

此外，在2025/2026學年三校的招生數據亮眼，大連學院物理組最高投檔分數高於遼寧省本科控制線99分；成都學院物理組最高投檔分數高於四川省本科控制線100分；廣東學院物理組最高投檔分數高於廣東省本科控制線68分，在多個省份實現了一次性滿檔錄取。

教育資源輸出方面，2025年以科技賦能教育為主線，全面推進AI、大數據、元宇宙等新興前沿技術在教育領域的科技研發與應用。其中，智慧教育平台3.0以"AI深度融入教學全過程"為核心升級方向，構建覆蓋"教、學、管、訓、評"全場景的可控、可信AI能力體系；升級了東軟元宇宙創意創作分享平台（OpenNEU），為學校教學提供更加個性化、高效和更全面的學習支持和服務；研發了AIOT居家養老實訓室，基於未來智慧家居4.0理念的居家養老場景，構建了一套"教學-實訓-科研-產融"四位一體的綜合培養體系；2025年，面向IT、數字媒體、醫療康養方向17個專業，建設22門課程、79個項目、9個行業場景實訓室，與52所院校開展專業共建與產業學院合作，覆蓋在校生近1.53萬人。

繼續教育服務方面，報告期內依托超90餘個國家級、省級、市級、行業級培訓資質，為112家機構客戶交付219個培訓項目，交付項目較2024年全年增長16%。自主研發的"東軟教育在線"累計註冊用戶233.9萬人，獲批工信部教育與考試中心（2025年）的"工業和信息化人才培養工程培訓站點"。

2025年，集團持續深化全球化佈局，與世界技能組織（WSI）達成戰略合作，作為中國首家企業成為其全球高級合作夥伴（Global Premium Partner），共同開展國際數字人才培養。抓住一帶一路教育出海新機遇，在中埃建交70週年之際，集團與魯班工坊簽署合作協議，未來將圍繞數字人才培養課程共建、師資培訓、學生實踐三大核心維度深化合作。

養老科技與服務全方位佈局 戰略體系已見雛形

為積極應對中國日益顯著的"老齡化"社會所帶來的深遠影響與獨特機遇，集團戰略性啟動對銀髮經濟市場的拓展與深耕，打造"教醫養"融合新生態。

智慧養老方面，2025年，集團構建起覆蓋多場景的智慧康養解決方案，推出"城市級智慧養老平台"，作為城市養老新基建，打造"政府－機構－社區－家庭"聯動的數字基座。截至2025年12月31日，已經正式開拓20+城市，基本形成全國化佈局，在已上線的"瀋陽盛情康養"平台與"大連智慧康養"平台，覆蓋了30類核心養老場景，服務用戶超5萬人，匯聚優質服務商1750餘家，上線適老化產品與服務近8000項。

老年教育服務方面，東軟鳳凰學院秉承LIFECARES-樂、養、醫、學、為的教育模式，已構建起"3所分校+8家分院"的全國性老年教育網絡。報告期內，鳳凰學院參與線下付費課程的老年學員超2000人次。

此外，集團旗下睿康之家頤養院被遼寧省民政廳評選為"遼寧省五級養老機構"，截至2025年12月31日，睿康之家頤養院入住率達到93%。其中，80歲以上老人占比96%，並主要為半失能及以上照護等級的老人。並且作為智慧養老解決方案的展示中心，已全面部署"睿新通"醫養護一體化SAAS服務系統。

醫療服務質量不斷提升 品牌影響力持續深化

集團通過教育與醫養的融合，打造"教醫養"一體化發展的新模式，形成一個教助醫、教助養，醫轉養、醫輔教，養托醫、養輔教的業態。

2025年，旗下睿康心血管病醫院成功承接國家心血管高危篩查項目工作，成為本項目在遼寧地區的唯一指定定點檢查機構；獲得省內檢查檢驗互認資質，完成了與"遼寧省檢查檢驗互認平台"對接，成為全省首批、大連市9家三級醫院中上線該平台的首家民營醫療機構。2025年，睿康心血管病醫院門診與急診接待量近5.8萬人次，住院與手術量超1.1萬人次。睿康口腔醫院獲得由遼寧省衛生健康委員會頒發的《遼寧省老年友善醫療機構》榮譽，2025年門診接待量超2.3萬人次。

未來，東軟睿新科技集團通過模式創新、平台賦能、數據驅動、設施升級，持續推進教醫養融合生態落地。學歷教育立足"穩規模、築根基；提質量、強內核"的發展方針，貫通"招生-培養-就業"育人全鏈條；以"AI + 教育、產教深度融合"策略為引領，聚焦研發打造"AI驅動、場景引領、軟硬一體"的旗艦產品矩陣，持續提升教育服務核心能力。同時，集團將加快城市級智慧養老平台全國佈局，系統構建"一平台兩中心"標準化業態體系，打造標準化、可複製的運營模式，作為城市養老新基建，成為政府可信賴的數字化養老夥伴；醫療服務方面推動服務從單一治療向全週期健康管理升級，搭建"慢病早篩及治療 + 個性化生活方式處方 + 功能醫學干預"的全鏈條主動健康管理體系。通過資源整合與優勢互補，實現多業態深度融合，聚力打造"教醫養"一體化融合發展模式，全方位滿足內外部客戶的多元化需求。

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關於東軟睿新科技集團有限公司

東軟睿新科技集團有限公司（簡稱"東軟睿新集團"或"集團"）自2000年起，經過二十六年的發展，逐步成為中國領先的數字化人才教育服務提供者和教醫養康旅生態先行者。隨著中國社會老齡化的加速，2024年起，集團戰略性地開拓老年教育及醫療康養業務，并依托"教育+科技+醫養"的創新研發能力，打造"教醫養康旅"融合發展新模式。目前，集團主要經營兩類業務：(i)教育業務；及(ii)醫養業務。其中教育業務主要覆蓋三類業務：(i)全日制學歷高等教育服務；(ii)教育資源輸出；以及(iii)終身教育服務；醫養業務主要覆蓋兩類業務：(i) 醫療服務；以及(ii)康養服務。

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