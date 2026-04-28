東軟睿新用「城市級智慧康養服務平台」重塑智慧養老

香港和大連2026年4月27日 /美通社/ -- 早上7點，家住大連大華錦繡華城的周女士，打開「大連智慧康養」小程序，她為半失能的父親預約了一次助浴服務。上午10點多，專業助浴師帶著設備准時上門，在兩個多小時的標准化服務中，老人完成了每周一次的舒適洗浴。

這看似簡單的場景並非孤例，正是「城市級智慧康養服務平台」每天在全國復制的日常。

從家庭之困到平台破局：一場萬億級課題的答案

到2025年末，我國60歲及以上人口達到3.2億，其中失能、半失能老年人超過4000萬。 「一人失能，全家失衡」已成為千萬家庭的真實寫照。居家養老的剛性需求，也正從「個別家庭的難題」轉變為「全社會必須應對的課題」。

此前，民政部已明確提出要推進縣鄉村三級養老服務網絡建設，推動居家、社區、機構三種形態貫通協調。2026年4月9日，遼寧省民政廳提出「城市提質、農村擴面、城鄉統籌、兜底精准」的目標。但藍圖落地，需要一個關鍵角色：誰來把散落的助餐點、服務商、社區醫院串聯成一張「服務網」？

答案正是城市級智慧康養服務平台——將15分鍾服務圈內的資源整合為一體。老人或家屬打開小程序或撥打熱線，即可一鍵呼叫「六助」服務——助餐、助潔、助浴、助醫、助急、助行。

平台的價值遠不止「呼叫服務」。它是一座橋梁，將政府、服務商、家庭三方連接起來：對政府，是政策落地的「加速器」，實現監管一屏通覽；對服務商，是「增量入口」和「質量標尺」；對家庭，意味著「選擇權」和「安全感」，找服務如同點外賣般簡便。

而推動這一切的，正是自2024年啟動戰略轉型、全面進軍養老科技與醫養服務領域的東軟睿新科技集團打造的這一城市級智慧康養服務平台，平台定位為城市養老「新基建」，打造「政府－機構－社區－家庭」四級聯動的數字基座。

從大連走向全國：20座城市的養老「新基建」

目前，城市級智慧康養服務平台已在沈陽、大連、南寧上線，並已拓展至全國20余座城市，基本形成全國化布局。在已上線的「沈陽盛情康養」與「大連智慧康養」平台中，覆蓋了30類核心養老場景、服務用戶超7萬人，匯聚優質服務商1950余家，上線適老化產品與服務近10000項。

這些數字意味著：當大連的周女士在平台下單助浴時，背後是一整套服務商准入、自動派單、過程追溯、評價反饋的標准化系統在運轉。這正是東軟睿新「科技+醫養」雙輪驅動戰略從藍圖走向現實的有力證明。

平台能夠快速全國復制，離不開清晰的運營路徑。東軟睿新采取線上線下協同的策略：線上聚焦平台交易與運營能力提升，持續優化派單算法、服務評價體系、政府監管看板，讓「一鍵下單」背後的系統越來越智能、高效；線下建設人才培訓與老年教育中心，為養老服務持續輸送專業人才，同時通過老年教育激活銀發群體的社會參與感。

在此基礎上，東軟睿新通過聚合生態伙伴，將服務商、醫療機構、社區設施等各方力量納入同一體系，打造標准化、可復制的運營模式。自2025年以來，東軟睿新已陸續在沈陽、大連、上海、福州、南寧五地成立合營公司，借助東軟及地方國資企業的資源優勢，推動養老科技業務的本地化運營，快速復制「城市級智慧康養服務平台」的標准化體系。

這一模式形成了「一平台兩中心」的業態布局，通過本地化合營與標准化輸出的雙輪驅動，東軟睿新正在將城市平台升級為可全國推廣的養老新基建，致力於成為政府可信賴的數字化養老伙伴。

未來已來：讓藍圖變為日常

城市平台不是孤立的軟件系統，它背後是一張教、醫、養融合的實體網絡，與東軟睿新「教助醫、教助養，醫轉養、醫輔教，養托醫、養輔教」的多業態深度協同戰略密不可分。

在養老服務端： 東軟鳳凰學院已構建「3所分校+8家分院」的全國性老年教育網絡，2025年線下付費學員超2000人次；睿康之家頤養院獲評「遼寧省五級養老機構」（最高等級），入住率達93%，其中80歲以上老人占比96%，該頤養院已全面部署「睿新通」醫養護一體化SAAS系統，成為智慧養老解決方案的展示與驗證中心。

在醫療服務端： 睿康心血管病醫院承接國家心血管高危篩查項目，成為遼寧地區唯一指定定點檢查機構，2025年門診急診量近5.8萬人次；睿康口腔醫院獲評「遼寧省老年友善醫療機構」，全年門診接待量超2.3萬人次。這些醫療資源與養老業務形成了「醫轉養、醫輔教」的良性協同機制，為城市平台提供了堅實的服務供給能力。

「15分鍾養老服務圈」是民政部搭建的服務網絡，圈裡的核心內容是「六助服務」。而城市級智慧康養服務平台就像一台引擎，驅動「六助」內容在「15分鍾服務圈」中高效運轉。

平台依托「AI+大數據」，將找床位、找服務、查政策、領津貼等場景整合為一體，打通供需兩端的信息壁壘，讓原本零散的服務形成一張緊密相連的網。居家、社區、機構三種形態實現資源統一調度、服務無縫銜接，呼應了民政部「貫通協調」的要求。

回到周女士的日常。她說以前覺得「居家養老」四個字是沉甸甸的，如今這件事正逐漸變得輕松——並非因為她的家庭突然變得強大，而是養老服務這張可以被信賴的「網」正在逐步織就。

從大連到沈陽，從南寧到上海，東軟睿新科技集團正在用城市級智慧康養服務平台、本地化合營公司、醫養實體網絡的組合拳，將這張網從一座城市鋪向全國，將「藍圖」變成覆蓋全國城市、萬級用戶每天都在使用的日常服務。

讓平台連接資源，讓科技賦能生態，讓數據驅動服務。養老之困終將不再，取而代之的是社會共同托起的安心保障。

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SOURCE 東軟睿新科技集團