宏利財富及資產管理完成收購施羅德印尼

香港及印尼雅加達2026年4月2日 /美通社/ -- 宏利財富及資產管理 (Manulife Wealth & Asset Management) 今日宣佈，已透過 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia（「MAMI」）完成早前公佈對 PT Schroder Investment Management Indonesia（「SIMI」）的收購。此項交易已圓滿完成所有交割條件，包括獲得印尼金融服務管理局（Otoritas Jasa Keuangan, OJK）的監管批准。

此一重要里程碑標誌着整合階段正式啟動，並展開 MAMI 與 SIMI 的有序整合。 在整合期間，宏利財富及資產管理將同時營運 MAMI 與 SIMI，維持現有架構，並分階段推進整合。 公司將就品牌、產品變動及營運優化向客戶、合作夥伴及員工提供定期更新，確保過渡期間的清晰溝通與業務連續性。

宏利亞洲財富及資產管理主管 Fabio Fontainha 說：「我們很高興正式歡迎施羅德印尼加入宏利財富及資產管理大家庭。 此收購的完成，體現我們對印尼市場的長期承諾，並進一步鞏固 MAMI 作為印尼最大資產管理公司的領導地位。 透過結合兩家頂尖資產管理公司的優勢，我們正打造一個更具前瞻性的強大平台，其在規模、創新能力與全球洞察力方面更具實力，從而拓展產品版圖，並為客戶創造更高價值。 這不僅強化我們的增長根基，也讓我們能以清晰方向與長期價值創造為核心，從容應對不斷變化的市場環境。」

隨着此次交易完成，MAMI 既有的市場領導地位與全球投資洞察，將結合 SIMI 深耕本地的投資專業，以及其與中介機構及機構投資者多年建立的深厚關係。 整合後的平台將具備更大的規模，更深厚的投資資源，以及更全面的解決方案，致力於在不同市場週期為客戶實現具吸引力的長期投資成果。

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia 行政總裁兼總裁董事 Afifa 表示：「這對兩家機構而言都是一個重要時刻。 今年正值 MAMI 成立 30 週年，這項收購不僅是一宗交易，更開啟了我們邁向更大影響力的新篇章。 結合 MAMI 與施羅德印尼的人才與專業，將進一步提升我們提供高品質投資解決方案的能力，並鞏固我們在印尼快速增長的資產管理行業中的領導地位。」

施羅德印尼行政總裁兼總裁董事 Michael T. Tjoajadi 補充說：「三十多年來，我們的團隊始終致力於建立以客為本、值得信賴的投資管理平台。 加入 MAMI 是一個重要里程碑——在保留我們引以為傲的文化與優勢之同時，也為團隊帶來更廣泛的資源、更深厚的能力，以及全新的增長機遇。 我們期待在這個備受尊敬的大型機構中，貢獻我們的專業與經驗。」

在收購前，MAMI 早已奠定其作為印尼最大資產管理公司的地位，在深度參與當地投資市場。 公司提供涵蓋互惠基金、專戶委託及符合伊斯蘭教法的投資產品等全面解決方案。 截至 2025 年 12 月 31 日，MAMI 管理資產規模達 124.3 兆印尼盾，服務超過 250 萬名客戶，充分展現其廣泛在地覆蓋與穩健的金融服務平台。

施羅德印尼自 1991 年進入印尼市場，並於 1997 年正式成立投資管理業務， 現已發展為印尼領先資產管理公司之一。公司專注於卓越表現與以客戶為中心的投資解決方案，透過全面的投資服務，協助客戶實現財務目標。 SIMI 建立了穩健的本地投資團隊，並在全國中介渠道中發展出強大的分銷網絡，同時與多家頂尖機構投資者維持深度合作。 自 2003 年以來，該公司於公司及基金層面共獲得超過 140 項本地及國際獎項。 截至 2025 年 12 月，SIMI 管理資產規模超過 53 兆印尼盾。

如欲了解此次交易的更多詳情，請參閱我們於 2025 年 9 月 24 日發佈的相關新聞稿。

關於宏利財富及資產管理 (Manulife Wealth & Asset Management)

作為宏利金融有限公司 (Manulife Financial Corporation) 旗下成員，宏利財富及資產管理的使命是幫助客戶建立投資信心，以追求更穩固的財務未來，從而使決策變得更簡單，生活更美好。 我們的優勢源自全球資產管理專業能力及分銷實力的多元化結合。 我們的全球投資團隊涵蓋股票、固定收益、替代信貸、私人市場及多元資產解決方案等領域。 我們為全球數以百萬計的個人、機構及退休計劃成員提供投資、財務顧問及退休計劃服務。 我們的核心理念由三大文化支柱組成：「合作推動進步」、「透明建立信任」，以及「積極求知創新」。 這些價值觀塑造我們建立長期合作關係的方式，開發別樹一幟的投資策略，並支持顧問與客戶追求具意義的財務成果。 無論透過尖端科技、AI 創新、個人化建議，或可持續管理實踐，宏利財富及資產管理均作為值得信賴的合作夥伴，協助客戶應對複雜市場環境並充滿信心地作出投資決策。 並非所有產品或服務均在所有司法管轄區提供。 如欲了解更多資料，請瀏覽 manulifeim.com。

關於 PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI)

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia (MAMI) 是印尼管理資產規模最大的投資管理公司，截至 2025 年 12 月，管理資產達 124.3 兆印尼盾，市場佔有率為 11.9%。 MAMI 亦是印尼最大的互惠基金公司，截至同期管理的互惠基金資產規模為 63 兆印尼盾。

自 1996 年起逾 30 年來，MAMI 一直伴隨印尼超過 250 萬名個人及機構投資者，在理財路上提供支援。 MAMI 透過涵蓋互惠基金在內的全方位投資方案，致力持續提供優質的投資產品，鞏固其作為印尼最大互惠基金投資管理公司的地位。

MAMI 作為引領在前的投資管理公司，一直獲獨立機構頒發多個獎項及嘉許。 2026 年，MAMI 第十度獲 Asia Asset Management 頒發最佳資產管理公司獎 (Best Asset Management Company)，並第三度榮獲最佳債券基金管理公司獎 (Best Bond Manager)；同時亦在 AsianInvestor 舉辦的 2026 年資產管理大獎 (Asset Management Awards 2026) 中，贏得印尼市場大獎 (Market Awards for Indonesia)。 MAMI 更連續 11 年蟬聯亞洲印尼盾債券頂級投資機構 (Top Investment House in Asian Rupiah Bonds) 的殊榮。

MAMI 為宏利財富及資產管理旗下公司，並獲金融服務管理局 (OJK) 發牌及監管，其投資經理牌照是根據資本市場監管機構主席法令 (Capital Market Supervisory Agency Chairman's Decree) 編號 Kep–07/PM/MI/1997（日期為 1997 年 8 月 21 日）以及基於 OJK 理事會法令 (OJK Board of Commissioners' Decree) 編號 Kep–50/D.04/2018（日期為 2018 年 9 月 10 日）的投資顧問牌照頒發。

關於施羅德投資 (Schroders plc)

施羅德是環球投資管理公司，專注提供主動式資產管理、財富管理及投資解決方案，截至 2025 年 12 月 31 日，管理資產總值為 8,237 億英鎊（9,434 億歐元；11,079 億美元）。 施羅德是英國富時 100 指數 (FTSE100) 上市公司，市值約 65 億英鎊，業務遍及全球 38 個地區。 施羅德創立於 1804 年，始終秉持家族創辦企業的初心，傳承至今。 Principal Shareholder Group 仍是主要股東，持有已發行股本約 44%。 施羅德的成功，歸功於其多元化的業務模式，業務遍及不同資產類別、客戶類型及地域。 該公司透過四個核心業務部門提供創新的產品及方案，分別是：Public Markets、Solutions、Wealth Management 及 Schroders Capital。後者專注於私募市場，涵蓋私募股權、可再生基礎設施投資、私募債務與信貸另類投資，以及房地產。 施羅德矢志以主動管理，為客戶締造出色的投資佳績。 這意味着將資金投向那些具備可持續經營模式且發展穩健的企業，同時與客戶的投資目標貫徹一致。 施羅德的客戶廣泛多元，包括退休金計劃、保險公司、主權財富基金、捐贈基金、基金會、高資產淨值人士、家族辦公室，同時亦透過與分銷商、財務顧問及網上平台合作，服務終端客戶。 由 Schroder Investment Management Limited 發出。 英格蘭註冊號碼：1893220。 由 Financial Conduct Authority 授權和監管。 如欲透過電郵定期接收最新資訊，請於 www.schroders.com 網上註冊提示服務。

傳媒聯絡人

Carl Wong

宏利亞洲財富及資產管理

電話：+852 6373 7830

電郵：[email protected]

Clarence Chen

施羅德

電話：+65 6800 7397

電郵：[email protected]

SOURCE Manulife Wealth & Asset Management