Manulife Wealth & Asset Management、Schroders Indonesiaの買収を完了

香港およびジャカルタ（インドネシア）, 2026年4月2日 /PRNewswire/ -- Manulife Wealth & Asset Managementは本日、事前に発表していたPT Schroder Investment Management Indonesia（以下「SIMI」）の買収を、PT Manulife Aset Manajemen Indonesia（以下「MAMI」）を通じて完了したと発表しました。本件は、Otoritas Jasa Keuangan（OJK）の承認を含むクロージング条件がすべて満たされたことを受けて完了したものです。

このマイルストーンは、実行フェーズの開始およびMAMIとSIMIの計画的な統合の開始を示すものです。統合期間中、Manulife Wealth & Asset ManagementはMAMIおよびSIMIの両社を現在の体制を維持したまま並行して運営し、段階的な統合を進めます。顧客、パートナーおよび従業員には、移行期間を通じた明確性と継続性を確保するため、ブランド、製品の変更、ならびに業務運営の強化に関する最新情報が定期的に提供されます。

「Schroders IndonesiaのManulife Wealth & Asset Managementへの正式な統合という重要な節目を迎えられたことを大変うれしく思います」と、Manulifeのアジア地域ウェルス＆アセット・マネジメント責任者であるFabio Fontainha氏は述べました。「本買収の完了は、インドネシア市場に対する当社の長期的なコミットメントを示すものであり、MAMIが同国最大の資産運用会社としての地位をさらに強固なものとするものです。当社は、2社の主要な資産運用会社の能力を結集することで、より強固で将来に対応したプラットフォームの構築を進めています。これにより、規模、イノベーション創出力、そしてグローバルなインサイトを備えた体制のもと、提供サービスの拡充と顧客価値のさらなる向上を実現してまいります。これにより、当社の成長基盤が一層強化されるとともに、変化する市場環境に的確に対応し、長期的な価値創出に継続的に注力していく体制が整います。」

本取引の完了により、MAMIが有する確立されたリーダーシップとグローバルな投資知見は、SIMIの現地市場における投資専門性および販売仲介機関および機関投資家との長年にわたる関係によってさらに強化されます。両社の統合プラットフォームにより、規模の拡大、より充実した投資リソース、そして市場サイクルを通じて魅力的な長期的な投資成果の創出を目指した幅広いソリューションの提供が実現します。

PT Manulife Aset Manajemen IndonesiaのCEO兼プレジデント・ディレクターであるAfifa氏は、次のように述べました。「本件は、両組織にとって重要な節目となるものです。MAMIは本年、創立30周年を迎えますが、本買収は単なる取引にとどまるものではなく、より大きなインパクトの創出に向けた新たな章の幕開けを示しています。MAMIとSchroders Indonesiaの人材と専門性を結集することで、高品質な投資ソリューションを提供する能力が強化されるとともに、成長を続けるインドネシアの資産運用業界における当社のリーダーシップがさらに強固なものとなります。」

Schroders IndonesiaのCEO兼プレジデント・ディレクターであるMichael T. Tjoajadi氏は、次のように述べました。「当社は30年以上にわたり、信頼に基づく顧客重視のフランチャイズの構築に尽力してきました。MAMIへの参画は重要な次の章の始まりであり、当社の社員が誇る強みと企業文化を維持しつつ、より幅広いリソース、より高度な能力、そして新たな成長機会へのアクセスを可能にするものです。当社は、より大規模で高い評価を受ける組織の一員として、自らの専門性を発揮していくことを期待しています。」

本買収に先立ち、MAMIはインドネシアの投資市場において確固たる存在感を築き、同国最大の資産運用会社としての地位を長年にわたり確立してきました。同社は、投資信託、個別運用口座、ならびにシャリア適合型商品にわたる包括的なソリューションを提供しています。2025年12月31日時点で、MAMIの運用資産残高は124.3兆インドネシア・ルピアに達し、250万人以上の顧客にサービスを提供しています。これは、同社の広範な国内リーチと強固な金融サービス基盤を示すものです。

Schrodersは1991年からインドネシアで事業を展開しており、1997年には資産運用事業を開始しました。同社は、卓越性の追求と顧客中心のソリューションに注力しながら、顧客の財務目標の達成を支援する包括的な投資サービスを提供し、同国を代表する資産運用会社の一つへと成長してきました。SIMIは、現地に根ざした強固な投資チームを構築するとともに、同国の販売仲介チャネル全体にわたり強固な販売ネットワークを確立し、主要な機関投資家との深いパートナーシップを維持しています。同社は2003年以降、国内外の評価機関などから企業およびファンドの両面で140以上の賞を受賞しています。2025年12月時点で、SIMIの運用資産残高は53兆インドネシア・ルピア超となっています。

本取引の詳細については、2025年9月24日付の当社発表のニュースリリースをご参照ください。

Manulife Wealth & Asset Managementについて

Manulife Wealth & Asset Managementは、Manulife Financial Corporationの一員として、人々が自信を持って投資し、より安定した経済的な将来の実現を目指せるよう支援することで、意思決定をより容易にし、生活をより良くすることを使命としています。当社の強みは、グローバルな資産運用の専門知識と流通能力の多様性にあります。当社のグローバル投資チームは、株式、債券、オルタナティブ・クレジット、プライベート・マーケット、マルチアセット・ソリューションにわたっています。当社は、世界中の数百万人もの個人、機関投資家、退職年金加入者に対し、投資、財務アドバイス、退職年金サービスを提供しています。当社のアプローチの中心には、次の3つの文化の柱があります。「進歩のためのパートナー（Partner for Progress）」、「透明性による信頼（Trust through Transparency）」、「知的好奇心（Intellectual Curiosity）」です。これらの価値観は、長期的な関係の構築、差別化された投資戦略の開発、そしてアドバイザーやクライアントが有意義な財務成果を追求できるよう支援する方法を形作っています。最先端のテクノロジー、AIイノベーション、パーソナライズされたアドバイス、持続可能なスチュワードシップのいずれを通じても、Manulife Wealth & Asset Management はクライアントが複雑な状況を乗り越え、自信を持って投資できるよう支援する信頼できるパートナーです。すべてのサービスがすべての法域で利用できるわけではありません。詳細はmanulifeim.comをご覧ください。

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia（MAMI）について

PT Manulife Aset Manajemen Indonesia（MAMI）は、運用資産総額（AUM）においてインドネシア最大の資産運用会社であり、2025年12月時点で124.3兆インドネシア・ルピアを運用し、市場シェアは11.9％を占めています。また、MAMIは同国最大の投資信託運用会社でもあり、同時点で63兆インドネシア・ルピアの投資信託資産を運用しています。

1996年の設立以来30年以上にわたり、MAMIはインドネシア全土において250万人以上の個人および機関投資家の資産形成の歩みを支援してきました。投資信託をはじめとする幅広い投資ソリューションを通じて、MAMIは高品質な投資商品を一貫して提供することに注力しており、インドネシア最大の投資信託運用会社としての地位をさらに強固なものとしています。

MAMIは、主要な資産運用会社の一つとして、独立した機関から数多くの賞や表彰を受けています。2026年には、MAMIはAsia Asset Managementより「ベスト・アセット・マネジメント・カンパニー（Best Asset Management Company）」を10回、「ベスト・ボンド・マネージャー（Best Bond Manager）」を3回受賞したほか、AsianInvestorの「アセット・マネジメント・アワード2026（Asset Management Awards 2026）」においてインドネシア部門の「マーケット・アワード（Market Awards）」も受賞しました。さらに、MAMIはアジア・ルピア建て債券分野（Asian Rupiah Bonds）における「トップ・インベストメント・ハウス（Top Investment House）」として、11年連続でその地位を維持しています。

MAMIはManulife Wealth & Asset Managementの一員であり、金融サービス庁（OJK）の認可を受け、その監督下にあります。1997年8月21日付の資本市場監督庁長官決定第Kep–07/PM/MI/1997号に基づく投資運用業のライセンス、ならびに2018年9月10日付の金融サービス庁委員会決定第Kep–50/D.04/2018号に基づく投資助言業のライセンスを保有しています。

Schroders plcについて

Schrodersは、アクティブ運用、ウェルス・マネジメントおよび投資ソリューションを提供するグローバルな資産運用会社であり、2025年12月31日時点の運用資産残高は8,237億ポンド（9,434億ユーロ、1兆1,079億ドル）に達しています。英国上場のFTSE100構成企業であるSchrodersは、約65億ポンド規模の時価総額を有し、世界38拠点で事業を展開しています。1804年に創業された同社は、家族によって設立された企業としての原点を今なお大切にしています。主要株主グループは現在も重要な株主であり、発行済株式資本の約44％を保有しています。Schrodersの成功は、さまざまな資産クラス、顧客層、地域にまたがる多様な事業モデルに支えられています。同社は、4つの中核事業部門であるPublic Markets、Solutions、Wealth Management、およびプライベート・エクイティ、再生可能インフラ投資、プライベートデットおよびクレジット代替投資、不動産を含むプライベート・マーケットに注力するSchroders Capitalを通じて、革新的な商品およびソリューションを提供しています。Schrodersは、アクティブ運用を通じて顧客に優れた投資成果を提供することを目指しています。これは、持続可能なビジネスモデルを有するレジリエントな企業へ資本を配分し、顧客の投資目標と一貫して整合する形で運用を行うことを意味します。Schrodersは、年金基金、保険会社、政府系ファンド、大学基金、財団、富裕層個人、ファミリーオフィスなど多様な顧客層にサービスを提供しており、販売会社、金融アドバイザー、オンラインプラットフォームとの提携を通じて最終顧客にもリーチしています。本資料はSchroder Investment Management Limitedにより発行されています。登録番号：1893220（イングランド）。金融行動監視機構（Financial Conduct Authority）の認可を受け、その監督下にあります。最新情報の電子メール配信をご希望の方は、www.schroders.comよりアラートサービスにご登録ください。

メディア問い合わせ先

Carl Wong

Manulife Wealth & Asset Management, Asia

電話番号：+852 6373 7830

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Clarence

ChenSchroders

電話番号：+65 6800 7397

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SOURCE Manulife Wealth & Asset Management