華龍航空攜手海南機場成立低空公司，打造自貿港立體交通新範式

香港2026年4月15日 /美通社/ -- 第六屆中國國際消費品博覽會暨第二屆海南自由貿易港全球產業招商大會首日，華龍航空集團與海南機場旗下海南領航低空產業有限公司正式簽署合資協議，共同成立海南低空出行有限公司。

這是華龍航空繼今年3月完成華東地區首航後，其全國低空經濟戰略佈局的又一關鍵落子——以海南自貿港為支點，深度融入國家低空經濟戰略大局，打造自貿港立體交通新範式。

強強聯合，打通自貿港立體交通「毛細血管」

低空經濟已上升為國家戰略性新興產業。海南憑藉獨特的地理區位、豐富的海島及跨海應用場景，以及2026年全島封關運作後的政策疊加優勢，成為低空經濟發展的天然試驗田。

作為亞太地區機隊規模最大、安全評級最高的公務航空企業之一，華龍航空持有全球最高安全運行標準IS-BAO第三級別認證及覆蓋全球的服務網絡。此次與海南機場的合資合作，是華龍航空將15年高端公務航空運營能力向低空出行賽道系統賦能的又一次關鍵實踐。

新成立的海南低空出行公司將充分依託海南機場覆蓋全島的機場網絡、成熟的地面保障體系及臨空產業資源，聚焦海南本島及粵港澳大灣區聯動，開發包括城市接駁、空中遊覽、商務擺渡及跨海飛行在內的多元化低空場景，打通海南自貿港立體交通的「毛細血管」。

從「華東首航」到「海南落地」，複製並升級高端出行產品

一個月前，華龍航空旗下浙江低空出行公司成功完成華東地區首航，驗證了「以高端場景定義產品」的商業閉環。此次海南合資公司將複製該成熟模式，並進一步升級——依託海南自貿港的國際化客群與高淨值旅遊消費場景，打造 「高空+低空」無縫銜接的立體出行樣本。

這意味着，未來旅客乘高空飛行器抵達海南後，可直接換乘低空飛行器前往三亞、博鰲、儋州等目的地，實現「門到門」的分鐘可達。

50架eVTOL訂單領跑，綠色智慧低空率先在瓊商業化

在運力儲備上，華龍航空已於2025年與沃飛長空簽署50架AE200型電動垂直起降飛行器（eVTOL）的確定性採購訂單，這是目前國內規模最大的eVTOL商業採購案例。隨着海南低空出行公司的成立，這批代表未來城市空中交通方向的先進運力，有望在海南自貿港投入商業化運營，助力海南從「傳統通航」向「綠色智慧低空」實現產業躍遷。

「海南自貿港是華龍航空全國低空戰略的最後一塊重要拼圖，也是最富想象空間的一塊。」華龍航空集團總裁李遠烽表示，「此次與海南機場的合資，不是簡單的資源疊加，而是對公務航空+低空出行新模式的系統驗證。我們將以安全為底線、以效率為標杆、以體驗為靈魂，讓立體交通真正成為海南高端出行與旅遊經濟的新名片。」

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SOURCE 華龍航空