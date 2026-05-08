艾德金融榮獲《明報》頒發「卓越虛擬資產服務大獎」

致力融合傳統與數字金融 打造全方位虛擬資產生態圈

香港2026年5月8日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）於《明報》主辦的「卓越財經大獎2026」評選中，憑藉在虛擬資產及代幣化實體資產（RWA）領域的卓越專業服務能力、多元業務佈局與創新實踐成果，成功勇奪「卓越虛擬資產服務大獎」。此項殊榮不僅是業界對集團在虛擬資產領域深耕細作的高度肯定，更印證集團在傳統金融與數字金融融合領域的領先地位，為香港數字資產市場發展注入強大動力。

合規為本 打造全方位虛擬資產服務生態

作為全港首批獲香港證監會批准升級牌照的券商之一，艾德金融擁有領先的合規優勢。集團目前為香港數字資產市場的核心流動性提供者，同時為市場中極少數能參與全部已上市虛擬資產現貨 ETF 的券商之一。集團積極拓展數字資產交易、比特幣及以太幣現貨 ETF 參與證券商服務，並提供實物申贖及孖展融資，全面提升市場流動性。

透過其先進的金融旗艦交易應用程式 Eddid ONE，集團成功整合股票、期貨、外匯、基金、加密貨幣及代幣化實體資產等多元資產，讓零售投資者毋須額外管理虛擬資產錢包，即可安全便捷地參與投資，打造一站式「傳統+數字」金融生態圈。是次獲得業界頒發殊榮，有助進一步向市場展現集團在合規框架、流動性管理及清算技術上的成熟實力。

標誌性RWA項目落地 推動實體資產代幣化

除於虛擬資產現貨及ETF領域表現亮眼，艾德金融亦積極佈局代幣化實體資產（RWA）及穩定幣發展。在具體實踐方面，集團與天時資源控股有限公司（8028.HK）及HashKey Chain攜手推出香港首個白銀RWA項目。透過區塊鏈技術將實體白銀資產代幣化，每個銀幣均由一盎司實體白銀1:1支持，並交由獨立受託人嚴格託管，既降低貴金屬投資門檻，亦提升資產流動性。其產品設計、發行架構等均獲得香港證監會回覆「無進一步意見」，體現極高的合規標準。

此外，集團內部組建專業金融科技團隊深耕底層技術，外部連結資產持有方、投資方、持牌交易所等核心持分者，形成完整的 RWA 服務生態。集團研究部更出版《RWA核心指南：從基礎理論到全球實踐》，與市場分享資產代幣化的領先經驗，助行業建立標準並引領區內產業升級。

推行「比特幣+現金」雙軌獎勵 將Web3基因注入企業文化

為進一步全方位融合數字與傳統金融，艾德金融於本年度正式推行「比特幣+現金」雙軌員工獎勵計劃。員工除獲得傳統現金花紅外，更獲派發比特幣（BTC）或虛擬資產現貨 ETF 作為獎勵。

有別於市場上單一的獎賞模式，集團所採用的混合機制，完美呼應集團作為傳統金融（TradFi）與去中心化金融（DeFi）橋樑的戰略定位。此舉不僅展現集團對數字金融市場長遠前景抱有堅定信心，更鼓勵團隊親身參與數字資產市場，標誌著集團成功將 Web3.0 的創新基因由業務層面全面延伸至企業內部文化。

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、美國全國期貨協會 （NFA） 、美國證券投資者保護公司 （SIPC）及納斯達克交易所 （NQX）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

SOURCE 艾德金融