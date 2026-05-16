華住集團公佈第一季度業績，突顯輕資產增長及亞太區版圖擴張

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H World Group

16 5月, 2026, 22:48 CST

上海2026年5月16日 /美通社/ -- 全球領先酒店集團之一華住集團有限公司 (NASDAQ: HTHT) (HKEX: 01179) 今日發佈截至 2026 年 3 月 31 日第一季度未經審計財務業績，展現其在網絡覆蓋、忠實會員計劃參與，以及亞太區版圖持續拓展的強勁走勢。

華住行政總裁金輝表示：「踏入 2026 年，華住繼續推進以品牌為主導的優質增長。 在第一季度，我們在中國新開了 537 間酒店，進度理想，可望實現全年新開約 2,200 至 2,300 間酒店的總目標。 華住中國的整體平均每日房價 (ADR) 較去年同期上升 4.5%，從而帶動整體每間可出租客房收入 (RevPAR) 按年增加 3.0%。」

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全季萬象湄公河畔酒店
全季萬象湄公河畔酒店

第一季度，酒店總交易額 (GMV) 錄得人民幣 264 億元，較去年同期增長 17.4%。 管理加盟及特許經營酒店的收入同比上升 20.3%，至人民幣 30 億元，充分體現公司輕資產模式的實力，以及合作夥伴的持續需求。

本季度經調整稅前息前折舊攤銷前利潤 (EBITDA) 為人民幣 19 億元，同比上升 24.2%。

網絡擴張鞏固市場領導地位

截至 2026 年 3 月 31 日，華住全球在營酒店網絡共有 13,215 間酒店及 1,303,563 間客房，其中華住中國佔 13,095 間，華住國際佔 120 間。 集團在中國的業務版圖擴展至 1,461 個城市，高於 2025 年 3 月 31 日的 1,394 個城市，顯示集團在各地區市場持續拓展，並積極進軍低線城市。

華住持續專注於大眾市場，以經濟型及中檔酒店為業務組合的核心。 漢庭及全季酒店不斷升級，加上推出全新經濟型酒店品牌「漢庭快捷」(Hanting Inn)，進一步提升集團在經濟型及中檔酒店市場的競爭優勢，鞏固華住在中國大眾酒店市場的領導地位。

拓展亞太區業務，強化華住環球平台

華住亦持續在亞太區開設新酒店，作為區域擴展策略的一環。 集團以新加坡作為營運樞紐，將業務版圖延伸至越南、老撾及柬埔寨等主要東南亞市場。 2026 年第一季度，首間海外全季酒店 5.0 於老撾首都萬象正式開幕。 酒店位處市內黃金地段，延續全季酒店極具標誌性的東方美學設計，彰顯華住品牌進軍國際市場的實力日漸成熟。

截至 3 月 31 日，華住集團於亞太區營運 6 間酒店，並有約 10 間酒店正在籌劃中。

憑著標準化品牌系統、數碼營運實力及供應鏈優勢，華住致力延續其在亞太區的增長氣勢。

忠實會員計劃及數碼能力推動持續增長

華住集團的忠實會員計劃「華住會」第一季度的用戶活躍度持續升溫，會員預訂的客房晚數上升 10.7%，達 6,000 萬晚。

金輝表示：「展望未來，我們會繼續推動優質酒店網絡擴展，強化品牌定位，以華住會會員計劃為核心提升會員為本的銷售能力，並進一步深化科技及人工智能 (AI) 的發展。」

有關完整新聞稿，請瀏覽：

https://ir.hworld.com/news-releases/news-release-details/h-world-group-limited-reports-first-quarter-2026-unaudited

關於華住集團有限公司

華住集團有限公司 (NASDAQ: HTHT) (HKEX: 01179) 創立於中國，在全球酒店行業佔據重要席位。 過去 20 年間，華住已發展成為首屈一指的酒店集團，業務覆蓋多元市場領域，包括經濟型以至中高檔及生活方式酒店。 華住旗下品牌包括漢庭酒店、全季酒店、桔子水晶酒店、施柏閣度假酒店、美崙美奐酒店、Jaz in the City、城際酒店、Zleep 酒店及施柏閣大觀酒店。 此外，華住持有美居、宜必思及宜必思尚品的總特許經營權，以及在大中華區共同發展美爵及諾富特酒店的權利。

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