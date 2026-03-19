華住集團 2025 全年業績強勁，輕資產增長成關鍵動力

上海2026年3月20日 /美通社/ -- 全球領先的酒店集團，華住集團有限公司 (H World Group Limited) (NASDAQ: HTHT) (HKEX: 01179) 今天公佈截至 2025 年 12 月 31 日的第四季度及全年未經審核財務報告。業績顯示，集團在門市網絡擴張、輕資產轉型、盈利能力提升及忠實會員計劃等方面均發展強勁。

華住集團行政總裁金輝表示：「2025 年是集團成立 20 週年的重要里程碑，也是我們網絡規模再度實現強勁擴張的一年，新開業酒店超過 2,400 間。 更重要的是，受惠於產品升級和嚴謹收益管理，本集團的 RevPAR 表現逐季改善，並在第四季度恢復正增長，體現集團業務的穩健基礎及優越質素。」

JI Hotel Shanghai Wuzhong Road. As of December 31, 2025, JI Hotel operated 3,565 hotels, offering a total of 404,616 rooms globally.

輕資產策略推動優質增長

在輕資產策略深化和營運效率提升的雙重推動下，華住第四季度及全年業績表現強勁。

第四季度，酒店總交易額 (GMV) 同比增長 18.4% 至人民幣 281 億元。 管理及特許經營 (M&F) 酒店的收益增長 21.0% ，達人民幣 30 億元。 經調整稅息折舊及攤銷前盈利 (EBITDA) 達至人民幣 22 億元。

2025 年全年，酒店總交易額同比增長 16.4% ，達到人民幣 1,081 億元。 管理及特許經營收益增長 23.1% 至人民幣 117 億元。 管理及特許經營業務的經營毛利增長 20.8% 至人民幣 76 億元，進一步提高其對總利潤的貢獻，並彰顯集團輕資產轉型的進展。 2025 年的經調整稅息折舊及攤銷前盈利達到人民幣 85 億元，同比增長 24.2% 。

網絡擴張持續推動市場領導地位

華住貫徹以品牌為主導的優質增長策略，持續強化酒店網絡，深化大眾市場佈局的同時，鞏固核心旗艦品牌的市場競爭力。

集團核心的有限服務品牌，包括漢庭酒店、全季酒店及桔子酒店，旗下新一代酒店的佔比持續提升，反映出產品升級及品牌標準化工作正穩步推進。

截至 2025 年 12 月 31 日，集團營運 12,858 間酒店，客房數量超過 126 萬間，在營客房總數同比增長 16.2% 。

華住忠實會員計劃華住會的用戶活躍度持續提升，會員預訂間夜量按年上升 21.5% 至 2.45 億。

Legacy-Deutsche Hospitality 業務扭虧為盈的里程碑

華住持續改善 legacy-Deutsche Hospitality (「DH」) 業務的表現，成果穩步顯現。 Legacy-DH 分部 2025 全年的經調整稅息折舊及攤銷前盈利為人民幣 4.99 億元，而 2024 年則錄得虧損人民幣 1.54 億元，反映過去一年實施的重組和營運優化措施效果卓著。

展望 2026 年，華住將繼續鞏固核心優勢，着力提升產品標準、強化商業及收益管理能力，並將科技更深層次地融入營運中。 憑著強大的品牌組合、持續增長的會員規模、深厚的營運專業知識以及廣泛的合作夥伴網絡，集團已蓄勢待發，將全力推動可持續增長，締造長遠價值。

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關於華住集團有限公司

華住集團有限公司 (NASDAQ: HTHT) (HK: 01179) 總部位於中國，是全球領先的酒店集團，旗下品牌組合多元化，涵蓋 Steigenberger Icons、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、漢庭酒店、全季酒店、桔子水晶酒店等。 集團強調輕資產營運、數碼創新和策略性品牌發展，以推動可持續的國際增長。

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SOURCE H World Group