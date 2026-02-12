華住集團推出全新漢庭快捷品牌推進漢庭酒店以將酒店業務定位為日常出行基礎設施的願景

上海2026年2月13日 /美通社/ -- 全球領先的酒店集團華住集團有限公司 (H World Group Limited) (NASDAQ: HTHT) (HK: 01179) 宣佈推出全新經濟型酒店品牌 漢庭快捷，旨在滿足不斷演變的出行需求，同時支持可擴展的輕資產發展模式。

作為旗艦品牌漢庭家族的延伸，漢庭快捷 進一步提升整體可及性及市場覆蓋範圍。漢庭快捷採用較低投資門檻、簡化建設標準及更靈活的選址與物業類型策略，實現更快速的拓展步伐，並進一步滲透至低線城市及價格敏感型市場，鞏固漢庭將優質住宿打造為日常出行基礎設施的願景。

新推出的 Hanting Inn 示範家庭客房。

漢庭快捷：引領轉型驅動增長的新標準

從業主及投資者角度而言，漢庭快捷具備高度商業適應力，特別適用於現有物業的改造及翻新。

圍繞「輕、快、高效、盈利」四大原則，漢庭快捷結合模組化翻新標準及精簡流程，有效降低投資強度並縮短開業籌備時間；同時透過靈活的客房配置（包括多床位家庭房），提升空間利用率及收益效率。

漢庭快捷依託華住集團的集中供應鏈採購體系、數碼及營運管理平台，以及覆蓋逾 3 億名會員的忠誠度生態系統，在確保標準一致的同時，實現高效大規模擴展。

截至 2025 年 9 月 30 日，漢庭酒店在營運的酒店數量達 4,531 家，為 漢庭快捷 的推出奠定規模與營運基礎，同時進一步彰顯華住集團對輕資產發展模式及經濟型酒店市場領導地位的長期承諾。

關於華住集團有限公司

華住集團有限公司 (H World Group Limited) (NASDAQ: HTHT; HK: 01179) 總部位於中國，是一家全球領先的酒店集團，擁有多元化品牌組合，包括 Steigenberger Icons、Steigenberger Hotels & Resorts、MAXX、汉庭快捷、JI Hotel 及 Crystal Orange Hotel 等。 集團著重推動輕資產營運、數碼創新及策略性品牌發展，以實現可持續的國際增長。

如欲了解更多資訊，請瀏覽華住集團網站：https://ir.hworld.com

SOURCE H World Group