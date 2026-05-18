中電源動與鷹君集團簽署合作備忘錄

此外，雙方將深化合作，探討將香港康得思酒店的能源管理模式分階段拓展至鷹君旗下香港及中國內地物業項目，推動更全面的可持續發展。

於香港旗艦物業實踐低碳轉型

雙方將進一步探討適用於鷹君香港旗艦物業組合的低碳轉型方案，包括優化供冷系統、可再生能源應用、電池儲能、電動車充電、智慧能源方案、重新校驗及能源審核等一站式能源服務，全力支持鷹君的「氣候領導策略」。



延伸香港成功經驗至內地項目

雙方將研究擴展合作至鷹君於中國內地的酒店物業，按其營運需要，設計最合適的能源管理及節能方案，加快鷹君整體物業組合的減碳進程。



探討共同制訂「低碳建築實踐及營運藍本」

雙方將整合項目實踐經驗及營運數據，攜手制定以淨零排放為目標的「低碳建築實踐及營運藍本」，就建築規劃、設計、日常營運及升級改造等不同階段提供實用指引，為業界和本地、內地及海外市場提供可參考的低碳轉型實務框架。

中電源動集團總裁吳永豪先生表示：｢中電源動為香港康得思酒店打造一站式高效供冷系統，不但充份展現中電源動作為可靠能源管理合作夥伴的角色，更開啟了建築物節能改造新篇章。這次合作不僅提升物業能源效益，更為業界樹立低碳轉型典範。未來我們將持續推動創新能源管理模式，支持鷹君集團實現淨零排放目標，為香港和中國內地城市注入綠色動力。｣

鷹君集團執行董事羅俊謙先生表示：｢鷹君集團很高興能與中電源動合作，透過創新方案加速物業綠色轉型。在集團『氣候領導策略』的引領下，我們全力推進節能減排。是次合作標誌著集團邁向 2045 年淨零排放的重要里程碑，並體現我們推動可持續發展的決心。以香港康得思酒店為起點，我們期待結合雙方優勢，提升物業能源效益，共同為業界創造更長遠價值。｣

香港康得思酒店的全新高效水冷式供冷系統預計於2027年第二季投入營運。項目所採用的全新冷水機組將引入新型低全球升溫潛能值（GWP）環保雪種，積極響應香港特區政府《2025 年保護臭氧層（修訂）條例》逐步淘汰傳統雪種的要求，以減緩全球暖化帶來的影響。

為響應發展局積極推行建造業創新的方向，中電源動將於項目中應用建築信息模擬 （BIM）及機電裝備合成法（MiMEP）等先進建築技術，是鷹君首次於現有建築的改建及加建工程（RMAA）中採用，有助提升建築效率、質量與安全，並減少建築廢料及減低工程對酒店運作的影響。

SOURCE 中電源動集團