東軟睿新科技集團助力全國首個養老領域青年院長公益培訓項目在京啟動

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東軟睿新科技集團

21 5月, 2026, 17:46 CST

香港2026年5月21日 /美通社/ -- 2026年5月18日下午，由中國社會福利與養老服務協會、復旦大學老齡研究院聯合發起，東軟睿新科技集團特別支持的「青年院長成長陪伴計劃」（簡稱「青藍計劃」）新聞發布會在北京國家會議中心成功舉行。

會議由中國社會福利與養老服務協會執行會長徐建中主持，中國社會福利與養老服務協會會長、復旦大學老齡研究院副院長吳玉韶，東軟睿新科技集團執行董事、CEO、總裁溫濤，中國社會福利與養老服務協會副會長韓華、陳東升，寧波市民政局老齡綜合處處長鄧天武，遼寧省養老服務業聯合會會長趙海林，廣州市社會福利與養老服務協會常務副會長黃嚴冰等嘉賓出席。會上舉行了專家委員聘任儀式，劉則楊、王星輝、袁治、王國權、卓永岳、馮勝、曹蘇娟、周素娟、劉小冰共9位行業資深專家獲聘，負責課程設計、導師遴選與質量評估等工作。復旦大學老齡研究院培訓中心主任楊麗君介紹了課程設置，中國社會福利與養老服務協會副秘書長李晶解讀了報名系統。

當前，我國養老服務業正處在從「有」向「優」、從「數量」向「質量」跨越的關鍵時期。全國現有養老機構和設施40.6萬個，註冊養老機構約3.9萬家，管理者數十萬人。院長是機構運營的「定盤星」，也是服務質量的第一責任人。然而行業人才結構性短缺日益突出，缺的不僅是護理員，更是懂管理、有專業、能創新的高層次人才。為破解這一難題，中國社會福利與養老服務協會聯合復旦大學老齡研究院共同發起「青藍計劃」，定位為中國養老的「希望工程」，名稱取自「青出於藍而勝於藍」，寓意青年院長傳承前輩經驗、實現自我超越。東軟睿新科技集團作為首期「青藍計劃•東軟睿新班」的特別支持單位，為項目提供資源、技術與資金支持。

吳玉韶會長指出，自2024年「銀髮經濟元年」以來，國家密集出台政策，對養老服務人才隊伍建設作出專門部署。「青藍計劃」核心模式為「模塊化系統培訓+全過程『一對一』導師陪伴」。吳會長介紹了項目的六大特點：一是堅持公益初心，學員培訓和陪伴成長服務全程免費，重點向西部地區和民營企業傾斜；二是注重系統培養，課程依據民政部《養老院院長培訓大綱（試行）》設計，遵循「築基-明理-致遠」三階遞進邏輯；三是突出「陪伴」特色，為每位學員配備一名資深院長導師；四是強化代際傳承，營造薪火相傳的行業生態；五是整合多方資源，保障項目高質量運行；六是堅持全過程公開透明。吳玉韶寄予青年院長珍惜機會、涵養情懷，發揮示範帶動作用，也期待更多資深院長加入導師隊伍。

東軟睿新科技集團CEO、總裁溫濤表示，全力支持「青藍計劃」——這不僅是一項培養計劃，更是一項面向未來的人才基礎設施工程。他介紹，東軟睿新長期深耕數字化人才教育服務領域，擁有豐富的大健康資源。2024年，集團正式啟動「教醫養」戰略轉型，將多年積累融合到養老服務場景中，構建智慧康養服務體系。

溫濤分享了東軟睿新的養老理念：「養老始於防老，教育驅動防老，科技賦能養老。」作為首期「青藍計劃•東軟睿新班」的特別支持單位，東軟睿新將開放四類資源：一是開放自有運營的實體機構，包括「睿康之家」頤養院、睿康心血管病醫院、口腔醫院及東軟鳳凰學院等，作為學員實景教學基地；二是提供「醫養護一體化智慧養老系統」體驗賬號，幫助學員掌握數據驅動的管理方法；三是開放智慧康養物聯網實訓設備與線上課程，支持學員持續提升專業能力；四是開放城市智慧康養平台的生態資源與運營場景，幫助學員鏈接供需兩端、提供流量扶持與營銷賦能，實現機構與社區、居家養老服務的生態協同。「培養人的事，急不得，也等不得。」溫濤說，「一期100人，數字不大，但他們是火種。東軟睿新願意開放資源與能力，與協會、研究院一起，把這件事持續做下去。」

「青藍計劃」課程依據民政部《養老院院長培訓大綱（試行）》設計，涵蓋政策與發展趨勢、服務實務、管理實務、能力建設四大模塊，共20餘門課程。培養周期為3年，每年集中線下授課一次（每次不少於4天），並輔以線上輔導、案例研討、實地參訪。課程遵循「築基-明理-致遠」三階遞進邏輯。首期班即日起面向全國開放報名。學員條件為：年齡不超過40歲，專科及以上學歷，養老行業從業3年以上，擔任合法註冊養老機構院長或副院長，具有一定管理經驗，對行業充滿熱情與責任感。導師條件為：年齡40周歲以上，原則上不超過60周歲，養老行業從業5年以上，擔任合法註冊養老機構院長，具有豐富管理經驗和一定的教學經驗。

「青藍計劃」的正式啟動，標誌着我國養老服務人才隊伍建設邁出了重要一步。作為特別支持單位，東軟睿新始終相信：一個行業的長遠發展，取決於它有沒有一批真正專業的中堅力量。支持青年院長成長，不是單向的資源輸出，而是東軟睿新與行業之間的「雙向賦能」——青年院長在一線的真實需求，將成為東軟睿新「教醫養」融合新生態持續迭代的動力，讓企業能力與行業需求始終同頻共振。

面向未來，東軟睿新將繼續秉持長期主義，開放自身的核心能力與資源，與協會、研究院及更多生態夥伴攜手，共同搭建一個開放、包容的能力底座，讓每一位青年院長、每一家養老機構都能在這個底座上提升管理能力和服務特色，共同推動中國養老服務業高質量發展。

媒體聯繫：WeiLin, [email protected], +852 37953236 

SOURCE 東軟睿新科技集團

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