東軟睿新亮相第十二屆中國老博會，「教醫養」生態佈局備受關注

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東軟睿新科技集團

29 5月, 2026, 13:38 CST

香港、大連和北京2026年5月28日 /美通社/ -- 2026年5月18日-20日，第十二屆中國國際養老服務業博覽會在北京國家會議中心舉辦。本屆博覽會以「智領銀髮經濟新時代，共築品質養老新未來」為主題，匯聚國內外200餘家領軍企業與行業組織。東軟睿新科技集團受邀參展，全面展示了其在「教醫養」一體化生態佈局下的系統化創新成果，特別是在城市級智慧康養服務平台、智慧康養解決方案及終身教育等領域的實踐探索，成為展會現場備受關注的焦點之一。

城市級智慧康養服務平台受關注 打造可複製的「城市樣本」

展會上，東軟睿新展位吸引了眾多參觀者駐足，由東軟睿新打造的城市級智慧康養服務平台成為核心亮點。圍繞「政府引導、平台支撐、數據驅動、產業協同」的建設理念，依托「一平台、多終端、全場景」的應用架構，智慧康養平台實現了政府、機構、社區、家庭的信息互通和服務聯動，正在成為全國多城市的智慧養老服務新基礎設施。

瀋陽「盛情康養」、「大連智慧康養」及「南寧康養」平台已率先上線，覆蓋助餐助浴、居家照護、康復護理、旅居康養等30類核心養老場景，服務用戶超20萬人次，匯聚優質服務商超3700家，上線適老化產品與服務超11000項。通過這些平台的落地運營，養老服務正從「人找服務」向「服務找人」加速轉型。目前，福州、廣州、呼和浩特等10餘個城市即將上線，另有多個城市密集推進中，預計到2026年底平台將在全國30個城市完成佈局。

值得關注的是，平台創新引入了「技術+人力」的雙軌監管機制，通過數字化手段實現服務流程可追溯、行為可審計，同時引入隱私友好的「AI火柴人」輔助監測方式，在保護老年人隱私的前提下，為服務的真實性核驗與流程合規管理提供有力的技術支撐。

醫養護一體化系統亮相 實現全場景數字化管理

在東軟睿新健康科技展區，參觀者可通過大屏和移動終端體驗「醫養護一體化智慧養老系統」的核心服務場景。該系統深度融合智慧養老機構SaaS、智慧社區居家SaaS、雲HIS及長護險系統，實現機構內部管理、服務流程與外部資源的高效協同，助力機構、社區與居家養老服務全面實現數字化管理。

依托技術創新與資源整合優勢，東軟睿新已構建起覆蓋「解決方案-運營服務-數智產品」的系統化健康科技服務體系。展會現場，多款適老化智能產品同步展出，包括活動探測對講器、智能胸卡、智能腕表等，聯動智慧養老SaaS平台，可實時採集長者健康數據、預警異常情況，為機構及社區居家養老提供一站式數字化管理解決方案。

東軟鳳凰學院：老年教育新模式亮相老博會

東軟鳳凰學院展示的「LIFECARES」老年教育新模式同樣備受關注。學院以「樂、養、醫、學、為」為核心，為銀髮群體構建「家門口的夢想大學」，課程體系已實現線上線下同步覆蓋。目前，鳳凰學院已在大連、成都、廣東等地佈局3所分校、8家分院，累計開發400餘門特色課程，2025年全年服務學員超2000人次，復購率達70%。

展會現場，「AI與藝術創作」「健康與康復」「心靈康旅」三大特色課程展示區吸引了不少老年參觀者。工作人員現場演示了線上課程的參與方式，北京地區的長者可通過線上同步學習課程內容。一位北京退休教師在咨詢後表示，此前一直關注該學院，得知在北京也可線上參與後，現場完成了註冊。多名參觀者也現場掃碼，預約後續開課信息。

特別支持「青藍計劃」 夯實養老人才根基

展會首日，由中國社會福利與養老服務協會、復旦大學老齡研究院聯合發起的「青藍計劃」——青年院長成長陪伴計劃正式發佈。該計劃旨在通過為期三年的系統培訓、導師一對一指導與資源支持，培育專業化、複合型的養老機構管理領軍人才。東軟睿新作為首期特別支持單位，將以全方位資源深度賦能。

東軟睿新科技集團執行董事、CEO、總裁溫濤表示「養老事業的本質是『人的培養』，院長是養老服務質量的『守門人』，他們的成長關乎成千上萬長者的晚年幸福。」東軟睿新將開放「睿康之家」頤養院、睿康心血管病醫院等實體作為一線教學基地，分享醫養護一體化智慧養老系統供學員實踐，並通過城市智慧康養服務平台的生態資源賦能，為青年院長的成長提供系統支持。

深耕「教醫養」生態 賦能銀髮經濟

26年前，東軟睿新依托產業背景投資創辦三所大學，成為中國數字化人才教育服務的引領者。2024年，面向中國銀髮經濟發展機遇，集團啟動「教醫養」戰略轉型，以科技為驅動、以城市為入口，打造城市智慧康養服務體系。此次亮相第十二屆老博會，是東軟睿新階段發展成果的一次集中展示，也體現了科技賦能養老的落地能力與行業擔當。

未來，東軟睿新將持續深耕「教醫養」生態，加速平台在全國更多城市的落地，攜手行業夥伴，為銀髮經濟高質量發展貢獻務實力量。

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