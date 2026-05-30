華為舉辦第三屆全球工商業遠見者峰會，共築多元產業綠色未來

華為數字能源行銷總監夏和勝強調了華為以客戶為中心、以奮鬥者為本、長期堅持艱苦奮鬥的核心價值觀。華為數字能源堅持將品質作為發展的第一要素，為客戶提供穿越生命週期的高質量產品和服務，與全球夥伴攜手，追求卓越。

華為數字能源戶用與工商業Marketing與銷售服務總裁童金祿發佈華為智能光伏工商業戰略及新品。One-Fits-All 2.0解決方案，降低了度電成本，從發電端到用電端，提供全流程的安全保障，守護每一度電的可靠與安心，提升每一度電的價值。

華為數字能源全球技術服務與運營總裁曾玉峰表示，華為數字能源服務團隊以服務與設備為依託，以卓越品質、高可靠運維、全維度性能護航，確保實現長久成功。

華為智能光伏解決方案專家團隊全面剖析了定制化大型、中型及小型項目解決方案，深入探討「光儲充」一體化的創新應用。同時依託AI技術賦能，通過專業洞察、戰略規劃、典型案例複盤以及行銷增長方法論，為全球工商業遠見者們提供價值賦能。

來自全球的14位遠見者代表就工商業典型應用場景 -- 商超酒店、冷鏈物流、工廠製造、商業園區等，深度分享了洞見與實踐，涵蓋方案設計、專案落地及運營增值，以提高效率、打造更具可持續性的商業生態，並提升客戶價值。

荷蘭消防部門獲得更安全、可持續的綠色能源；

緬甸飲料工廠提高了效率，降低了成本；

德國工商業園區克服了轉型挑戰，在保障運營效益的同時，推動當地物流業取得看得見的收益；

馬來西亞電池工廠在嚴苛環境下實現可靠綠色供電；

巴基斯坦山區醫院實現24小時穩定運行，為生命救治保駕護航；

智利工廠實現電費縮減，並確保生產線24小時穩定供電；

巴西超市保障了電力不間斷供應，開創零售業能源應用新範式；

墨西哥食品工廠降低了用電成本，實現了更高的能源效率；

肯尼亞學校啟用綠色能源，點亮低碳校園教育之路

工商業遠見者是能源普惠的推動者、產業綠色低碳轉型的引領者、高質量發展的核心力量。本次峰會凝聚全球領袖力量，對接實際需求與創新實踐，推動工商業光儲充先進解決方案的規模化應用。華為數字能源將秉持開放共贏理念，深化全球夥伴合作，推動產業高質量可持續發展，共赴綠色未來。

更多峰會詳情，請訪問華為數字能源官網：

https://solar.huawei.com/en/news/2026/huawei-successfully-hosts-the-3rd-global-c-i-visionaries-summit/

SOURCE Huawei Digital Power