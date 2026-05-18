華為發布源網荷儲AIDC戰略，引領產業未來

華為數字能源深度融合Bit（數字技術）、Watt（電力電子技術）、Heat（熱管理技術）和Battery（儲能管理技術）等4T技術，聚焦新型電力系統、AIDC等核心領域，構建「新能源發電、構網並網、高密算力供電、液冷散熱、算電協同」的全域能力。面向AIDC產業變革機遇，華為數字能源致力於成為AIDC持續創新的引領者、長期可信賴的戰略合作伙伴，攜手全球客戶、合作伙伴，共同推動AIDC產業實現高質量、可持續、創新化發展，讓每一瓦特更綠色，讓每一瓦特產出更多Token，讓每一Token的成本更優。

華為數字能源副總裁何波發表主題演講「打造源網荷儲AIDC，讓每一瓦特產出更多Token」，他表示，全球AI產業蓬勃發展，Token需求指數級激增，AIDC全面邁入Token時代。算力高密化、多元化對AIDC功率密度、規模以及負載波動帶來巨大考驗，與此同時，新能源大規模並網加劇電網波動，疊加AI業務大負荷頻繁波動，AIDC面臨可靠性挑戰。

基於此，華為重磅發布源網荷儲AIDC戰略，圍繞「3+1」重構，打造高可靠、高能效、快交付、電網友好的源網荷儲AIDC解決方案，讓每一瓦特產出更多Token。

Watt重構：從電網到芯片，全鏈重構供電鏈路。 負載多元化決定供電架構多元化，未來交、直流將在較長時間內共存，華為將打造以電網友好UPS和構網型儲能為核心的MIMO供電架構，並將逐步演進至以SST技術為核心的融合構網型能源路由器，充分發揮華為在電力電子、構網、高低壓、交直流的技術積累，靈活適配AIDC高密供電需求。

負載多元化決定供電架構多元化，未來交、直流將在較長時間內共存，華為將打造以電網友好UPS和構網型儲能為核心的MIMO供電架構，並將逐步演進至以SST技術為核心的融合構網型能源路由器，充分發揮華為在電力電子、構網、高低壓、交直流的技術積累，靈活適配AIDC高密供電需求。 Heat重構：從芯片到戶外，構建熱管理的全生命周期安全可靠。 液冷的終極價值，不是單點制冷，而是構建全生命周期熱管理體系。華為創新打造AI賦能的MW級液冷系統，實現更高效、更可靠散熱，引領液冷規模化部署從可用走向長久可靠。

液冷的終極價值，不是單點制冷，而是構建全生命周期熱管理體系。華為創新打造AI賦能的MW級液冷系統，實現更高效、更可靠散熱，引領液冷規模化部署從可用走向長久可靠。 Bit重構：AI賦能數據中心，重構全生命周期運營鏈路。 從設計、交付到運營全生命周期數字化、智能化，實現全鏈可視、全鏈可靠和全生命周期運維高效。

從設計、交付到運營全生命周期數字化、智能化，實現全鏈可視、全鏈可靠和全生命周期運維高效。 建設模式重構：工程產品化，以預制化、模塊化重構建設模式。將設計、生產、測試、驗證全流程前移至工廠，現場僅需簡單安裝，大幅縮短交付周期，提升交付質量，實現產品化快速復制。

何波指出，AI算力發展的上限，取決於能源供給的上限，Energy as Token。傳統以PUE為核心的能效評價體系已無法全面衡量AIDC價值，AIDC時代需要從「能效指標」走向「價值指標」。華為提出TokEnergy Index（Energy-to-Token Ratio, 能算比指數）, 用以衡量AIDC從能源到算力的全鏈轉化效率。

AI時代，數據中心不再只是機房，而是生產Token的超級工廠。立足產業發展拐點，華為數字能源將持續投入根技術，打造領先的源網荷儲AIDC解決方案，引領產業高質量發展，讓每一瓦特產出更多Token，讓AI世界堅定運行。

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華為公司簡介

華為創立於1987年，是全球領先的ICT（信息與通信）基礎設施和智能終端提供商。我們致力於把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智能世界：讓無處不在的聯接，成為人人平等的權利，成為智能世界的前提和基礎；為世界提供多樣性算力，讓雲無處不在，讓智能無所不及；所有的行業和組織，因強大的數字平台而變得敏捷、高效、生機勃勃；通過AI重新定義體驗，讓消費者在家居、出行、辦公、影音娛樂、運動健康等全場景獲得極致的個性化智慧體驗。目前華為約有19.5萬員工，業務遍及170多個國家和地區，服務30多億人口。欲了解更多詳情，請參閱華為官網：www.huawei.com

SOURCE Huawei Digital Power