華為第六屆全球安裝商大會：遇見最好的安裝商，共迎AI時代能源新機遇

圍繞企業文化與戰略，華為數字能源首席營銷官夏和勝表示，華為始終堅信，為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發展的原動力。華為數字能源堅持將質量作為發展的第一要素，為客戶提供穿越生命週期的高質量產品和服務。我們願與全球夥伴攜手，共鑄產業高質量，共創行業高價值，共建綠色美好未來。

華為數字能源全球戶用與工商業拓展部總裁童金祿圍繞《華為智能光伏安裝商戰略》做主題分享。他指出，安裝商是家庭與企業從能源消費者向"能源產消者"轉型過程中的安全守護者、質量保障者和最後一公里價值創造者。華為致力於為安裝商打造簡單高效的業務旅程，攜手用戶、安裝商，和夥伴共贏綠色美好未來。

在服務能力構建方面，華為數字能源全球技術服務與運營總裁曾玉峰表示，華為數字能源堅持以客戶和夥伴為中心，持續打造品質卓越、專業高效、前瞻佈局的服務體系，讓安裝商工作更簡單、更高效。圍繞安裝與運維全流程，華為數字能源不斷優化作業體驗，提供專業技術支持與系統化培訓，同時面向合作夥伴持續豐富服務與增值產品，全面提升夥伴服務能力與市場競爭力，助力安裝商把握發展機遇，實現商業成功。

為進一步落實以客戶為中心、持續創新和服務夥伴的理念，大會期間，華為正式發佈 Installer Voice Loop。該平台通過將人工智能深度應用於產品、解決方案及管理體系，進一步打通安裝服務各環節，讓安裝工作更簡便、更高效、更智能。借助AI能力，平台能夠高效收集並分析一線安裝人員反饋，精準識別產品意見與需求，推動問題閉環解決，持續優化產品與服務體驗。

在本屆安裝商大會期間，華為數字能源全球戶用與工商業拓展部總裁童金祿介紹了華為面向戶用和工商業場景打造的 One-Fits-All 解決方案。他表示，華為聚焦客戶需求，通過持續創新，為用戶提供主動安全、卓越品質、更高盈利和全域適配四大核心價值，助力綠色低碳轉型，並取得一系列重要成果和里程碑進展。

華為數字能源智能光伏管理系統業務總裁孫其強圍繞FusionSolar智能體進行了分享，介紹了人工智能如何賦能業務發展、創造實際價值。華為積極將AI技術融入場景、設備及業務流程，通過智能化能力重構用戶體驗、設備運維與電站運營，持續釋放安裝商生產力。基於FusionSolar智能體，華為為客戶和合作夥伴帶來更高安全性、更優收益、更佳體驗和更低運維成本等價值。

此外，華為智能光伏解決方案專家團隊深入解析了戶用和工商業 One-Fits-All 解決方案的核心價值，通過專業分享與實踐經驗輸出，持續賦能全球安裝商，助力夥伴深化理解、提升能力、滿載而歸。戶用與工商業營銷總監分享了安裝商營銷指南，並表示將持續攜手全球夥伴探索聯合營銷增長路徑。

安裝商精英挑戰賽：實戰比拚與生態共創，激發全球經驗價值

大會同期舉辦的"安裝商精英挑戰賽"成為焦點，來自全球的8位優秀安裝商代表通過真實案例分享與現場比拚，展示了在不同市場環境下的實踐經驗與創新模式，推動全球經驗的高效流動與復用。

波蘭ARIS的COO講述了ARIS通過華為提供的標準化方案和高效交付能力，在過去一年完成了120多個住宅項目，目前還在推進500多個項目。圍繞客戶需求提供穩定、可靠的解決方案，是其持續拓展市場的關鍵。

泰國 NEPS的CEO 分享了其在購物中心推進智能光儲體驗店的實踐：項目從 The Mall Bangkae 起步，已拓展至 The Mall Bangkapi、暹羅百麗宮等5家旗艦門店。通過零售展示、數字營銷與 KOL 互動相結合，團隊將傳統太陽能安裝轉向"以消費者為中心"的能源體驗，讓顧客10分鐘內從"帶著問題進店"到"帶著方案離開"

澳大利亞 iStore 的業務經理介紹了當地智能光儲實踐，iStore 通過整合光伏、儲能、充電與家庭能源管理，構建一體化用能系統，並在住宅與商業場景持續推進可擴展部署。在澳大利亞嚴苛電網標準和複雜環境下，這一實踐為智能光儲落地提供了可參考路徑。

匈牙利 SUNdroid 的 CEO 分享了公司將華為工商業儲能用於畜牧業場景，在當地電網接入受限的背景下，項目為畜牧與配套倉儲運營配置了約700kW光伏和2.5MWh工商業儲能，保障生產與日常用能更多來自綠電。

巴西 Gama Solar 的 CEO 介紹了咖啡產區項目，團隊以太陽能抽水結合電池儲能，建設自主能源灌溉系統，解決了當地無傳統電網可用的難題。他表示，該項目不僅保障了高效滴灌和高品質咖啡生產，也將能源短板轉化為100%可持續、具競爭力的農業發展機會。

墨西哥 Corey Energy 的儲能總監分享了蒙特雷製造園區的項目實踐：通過華為工商業儲能在製造場景中的落地，用戶實現了負荷優化與容量費用下降，整體用電成本得到有效控制。他指出，在複雜能源系統中，單一技術並不足夠，真正決定項目成效的是系統集成能力。

巴西 Ergos PAE 的 CEO 介紹了一個分佈式電站改造案例，因原有逆變器質量問題，項目長期無法穩定運行。團隊在一座1MW電站中替換華為設備後，發電量提升11.6%，系統性能與運行穩定性明顯改善。

巴西 Eletricka Energia 的 CEO 分享了一個30MW光伏改造項目：受新消防法規推動，當地該領域規模最大的大學啟動了全站升級招標。Eletricka 提供的"逆變器+優化器"方案在滿足安全與改造要求的同時，憑借更安全，穩定可靠的產品和高質量的服務成功中標，體現了大型存量項目在合規與降本之間的可行路徑。

此外，大會還舉行了第六屆全球安裝商大會授牌儀式及頒獎典禮，對在競賽與實踐中表現突出的團隊與個人進行表彰，進一步激發安裝商群體的專業成長與價值認同。

隨著AI與能源技術的深度融合，行業正邁入以智能化與高質量發展為特徵的新階段。面對新的機遇與挑戰，華為堅持以確定性應對不確定性，將安裝商視為長期並肩發展的核心夥伴，通過持續的技術創新、能力賦能與生態協同，與全球安裝商建立更加緊密的合作關係。

未來，華為將繼續攜手全球安裝商夥伴，深化智能化能力建設，拓展多場景解決方案應用邊界，在能源轉型進程中釋放更大價值，共同構建更加綠色、可持續的能源未來。

SOURCE Huawei Digital Power