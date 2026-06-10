永明金融亞洲《財務抗逆力指數》：生活成本壓力加劇，財務安全感下降

調查結果反映通脹的真實影響，地緣政治及宏觀經濟的不利因素（包括中東局勢緊張及所引發的油價震盪）正在蠶食家庭預算。日常使費飆升，首當其衝的是亞洲家庭，95% 受訪者受到食品雜貨漲價影響，其次是水電煤 (94%)、交通工具燃料 (92%)、煮食燃料 (91%) 及醫療護理 (91%)。

近半 (48%) 受訪者指出，成本高漲是理財自主的最大阻力，足見 2026 年的財務抉擇有多受制於購買力；超過八成 (83%) 表示更難應付每月開支。為求收支平衡，家庭不得不作出短期取捨，惟這種妥協的代價，卻是長遠財務安全及抵禦未來風浪的本錢。

永明金融亞洲客戶與分銷總監 David Broom 稱：「今年值得關注的不只是成本壓力的程度，更是如何改變人們的理財行為。生活成本上漲，迫使大眾重新審視日常的理財方法，食物、燃料及家居開支對預算的壓力日益增加。因此，很多人變得只着眼於短期財務決定，這種轉變正開始削弱其財務抗逆力。」

有能力抵禦財務壓力的家庭數目下降

經濟前景未明，高抗逆力家庭的比例由 2025 年的 32% 滑落至今年的 25%。家庭財政緩衝日益薄弱，僅得 13% 的人對自己的財務狀況感到十足安心，比去年的 19% 更低，足見亞洲各地受到的財務衝擊之大。

面對日常開支增加，人們正在縮短財務規劃的期限，作出一些影響長遠穩健基礎的決定。短期決策正加劇區內財務抗逆力的下滑；每四名受訪者就有一人正在動用積蓄，27% 削減甚至省卻必要使費，10% 已暫停退休供款。

未來 12 個月，53% 受訪者認為管理日常開支是首要之務，比儲蓄、投資或長遠規劃更優先。超過一半 (55%) 受訪者全無財務規劃，或規劃不超過一年；61% 坦言，一旦失業或病倒，若無外來財務援助，就只能支撐最多六個月。

財務素養激發信心

生活成本壓力雖然籠罩全亞洲，但其影響並非人人相同。財務素養成為關鍵分水嶺，當知識及技能較強，那即使身處當前難關，依然更能對自身財務抱有信心，對前景保持樂觀。

財務素養較高的家庭，更有信心（高出 48 個百分點）、更感樂觀（高出 43 個百分點），以及鮮有長陷壓力之中（低 14 個百分點）。行為上的差異同樣明顯：財務能力較強的家庭，更懂得未雨綢繆，堅持較長遠的理財習慣；其他家庭則只能埋首於當下的開銷。

經濟形勢充滿挑戰，但獲取財務資訊的渠道卻大大擴展，生成式人工智能 (AI) 工具在財務決策中的應用亦與日俱增。約三分二 (60%) 受訪者表示會定期使用生成式人工智能工具來獲取理財建議，而 2025 年僅得 18%。然而，資訊渠道雖然增多，卻未能持續令人在財務方面更有信心或準備更足。強大的理財素養仍然是各個家庭應對經濟壓力時的關鍵分水嶺。

在動盪時期，亞洲各地家庭財務抗逆力越發懸殊。成本壓力雖不分收入高低地影響所有家庭，但理財知識及獲取建議的差異，正影響人們的應對之道。資訊較豐富的一群，即使壓力連綿不斷，仍更能堅守信心，聚焦長遠目標。

Broom 表示：「財務決策日趨短視，風險在於人們可能忽略長遠成果。縱使資訊及工具增多，但要駕馭複雜的財務決策，仍離不開專業指導。正因如此，專業財務建議依然發揮重要角色，有助把短期選擇轉化成長遠規劃。」

完整報告可在此處查閱。

關於此調查

是次研究於 2026 年 5 月涵蓋香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南逾 6,000 名受訪者，聚焦財務規劃、財務素養、風險取向，以及專業建議對建構長遠抗逆力所發揮的作用。

此指數依照家庭的安全感及理財模式，將其區分為低、中、高三大抗逆力群組。指數突顯一些行為和態度，以區分出哪些家庭已準備好應對衝擊，哪些則較為脆弱。

指數涵蓋日常財務生活的五個主要範疇：

財務安全：家庭對目前財務狀況感到安心或不安的程度

規劃視野：規劃目光遠近，短則數月，長則逾五年

應急準備：家庭應付突發財務衝擊的能力

財務素養：對個人財務概念的掌握深淺，以及對自身知識的自我評價

對長遠目標的信心：是否有信心能夠應付未來的財務責任

這些範疇環環相扣，拼湊出一幅更完整的畫面：家庭如何應付當下壓力，又為未來作好了多少準備。

關於永明金融

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SOURCE Sun Life Asia