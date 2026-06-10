Sun Life Asia財務レジリエンス指数：生活費圧力の高まりで財務安定性が低下

アジア全域で調査対象となった10人に8人以上（83％）が、インフレによって毎月の生活費を賄うのが難しくなったと回答しています。

生活必需品の価格が高騰しており、食料品の価格上昇は調査対象者の95％に影響を及ぼし、次いで光熱費（94％）、輸送用燃料（92％）、医療費（91％）、調理用燃料（91％）が影響を受けています。

その結果、調査対象者のうちレジリエンスが高いと答えたのはわずか25％で、2025年の32％から減少しました。自身の経済状況に完全に安心していると答えたのは、わずか13％でした。

短期的な予算の逼迫に直面し、回答者の半数以上（55％）が1年以上先の計画を立てられていません。

3分の2近く（61％）が、突然収入が途絶えた場合、6カ月以上対応できないと回答しています。

金融リテラシーが高い世帯ほど、経済環境に対して自信を持ち（48ポイント差）、楽観的になる傾向が高く（43ポイント差）、ストレスを頻繁に感じる傾向が低い（14ポイント差）という傾向があります。

香港, 2026年6月10日 /PRNewswire/ -- Sun Life Asiaは本日、第3回財務レジリエンス指数を発表アジアはコスト上昇への対応を模索する中、地域全体の生活費危機の影響に関する新たな洞察が明らかになりました。高インフレが世界経済に影響を与え続けるなか、今年のレポートでは、生活費の上昇が家計を持続的に圧迫し、財務レジリエンスを弱め、家計は将来への備えが不十分であることを示しています。予算はかなり圧迫されており、調査対象の10人に8人以上（83％）が、インフレによって毎月の費用を賄うのが難しくなったと答えています。

生活費の圧迫が家計を直撃

Sun Life Asia infographic 1 - Rising costs are changing how people manage their money across Asia Sun Life Asia infographic 2 - More households are focused on getting through today Sun Life Asia infographic 3 - Today’s financial pressures can become tomorrow’s resilience gap

今回の調査結果で、中東情勢やそれに伴う原油価格ショックなど、地政学的・マクロ経済的な逆風が家計を圧迫する中、インフレが現実に影響を及ぼしていることが浮き彫りになりました。アジアの家計にとって、日々のコスト上昇が最も差し迫った圧力となっており、食料品の価格上昇は調査対象者の95％に影響を及ぼし、次いで光熱費（94％）、輸送用燃料（92％）、調理用燃料（91％）、医療費（91％）が影響を受けています。

調査対象者の半数近く（48％）が、物価上昇が家計を管理する上での最大の障壁であると答えており、2026年における金銭的な意思決定がいかに購買力によって左右されるかを浮き彫りにしています。また、10人に8人以上（83％）が、毎月の費用を賄うのが難しくなったと答えています。これに対して、家計は帳尻を合わせるために短期的な妥協を強いられているものの、こうした妥協は長期的な経済的安定と将来の困難を乗り切る能力を犠牲にしています。

Sun Life Asiaのチーフ・クライアント＆ディストリビューション・オフィサーであるDavid Broom氏は「今年際立っているのは、コスト圧力の規模だけでなく、それが金銭行動をどのように変えているかということです。生活費の高騰により、人々は日々の金銭管理方法を見直す必要に迫られており、食費、燃料費、家計費の価格が家計を圧迫しています。その結果、多くの人が短期的な金銭的判断に集中するようになり、そのシフトが財務レジリエンスに影響を及ぼし始めています。」

経済的重圧に耐えられる家庭は少ない

不透明な経済環境の中、レジリエンスの高い世帯の割合は、2025年の32％から今年は25％に低下しています。経済的バッファーを減らして生活している家庭のうち、自分の経済状況が完全に安定していると感じているのはわずか13％で、昨年の19％から減少しており、アジア全域で経済的影響の大きさが浮き彫りになっています。

日々の出費の増加に対応するため、人々は資金計画の視野を狭め、長期的な安定を損なうような決断を下しています。短期的な決断が、地域全体でレジリエンスを低下させる主な要因となっています。回答者の4人に1人が貯蓄を取り崩し、27％が必要な支出を削減または節約し、10％が退職金積立を一時停止しています。

今後12ヵ月間53％の人が、貯蓄、投資、長期計画よりも、日々の出費の管理を最優先事項としています。半数以上（55％）の人が資金計画を立てていないか、1年先までの計画しか立てておらず、61％の人が失業や病気になった場合、外部からの資金援助がなければ半年以上対応できないと回答しています。

金融リテラシーは自信を高める

物価上昇圧力はアジア全域に広がっているが、その影響は一様ではありません。金融リテラシーが重要な差別化要因として浮かび上がっており、知識とスキルが高い人ほど、現在の課題にもかかわらず、自分の経済状況に自信を持ち、将来を楽観視している可能性が高くなっています。

金融リテラシーが高い世帯ほど、経済環境に対して自信を持ち（48ポイント差）、楽観的になる傾向が高く（43ポイント差）、ストレスを頻繁に感じる傾向が低い（14ポイント差）という傾向があります。このような違いは行動にも反映され、経済力のある家計ほど先々の計画を立て、長期的な経済習慣を維持する傾向があるが、そうでない家計は目先の費用にばかり気を取られています。

厳しい経済状況を背景に、金融情報へのアクセスは大幅に拡大し、財務的意思決定における生成AIツールの利用も拡大しています。回答者の約3分の2（60％）が、金融アドバイスのために生成AIツールを定期的に使用していると答えています（2025年には18％）。しかし、情報へのアクセスが拡大しても、それが一貫して金融への信頼や備えの強化につながるわけではありません。金融リテラシーの高さは、家計が経済的圧力にどのように対応するかにおいて、依然として重要な差別化要因です。

不安定な時代にあって、家計の金融回復力はアジア全域でますます不均衡になっています。コスト圧力はあらゆる所得レベルの家計に影響を与えるが、金融知識やガイダンスへのアクセスの違いが、人々の対応に影響を与えています。

Broom氏は「金銭的な決断が短期的になるにつれ、人々は長期的な結果を見失ってしまう危険性があります。情報やツールへのアクセスが増えたとはいえ、複雑な財務上の決断を下すにはガイダンスが必要です。短期的な選択を長期的な計画に変える手助けをする上で、プロのファイナンシャル・アドバイスが重要な役割を果たし続けています。」

レポート全文はこちら から入手できます。

この調査について

この調査は、香港特別行政区、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、ベトナムの6,000人以上の回答者を対象に行われたもので、2026年5月におけるファイナンシャル・プランニング、リテラシー、リスク選好度、長期的なレジリエンス構築における専門家のアドバイスの役割などの傾向を浮き彫りにしています。

この指数は、家計がどの程度安定しているか、家計をどのように管理しているかによって、レジリエンスが低い、中程度、高いのグループに分類しています。ショックに対する備えができている人と、より脆弱な人を区別する行動や態度を浮き彫りにしています。

この指数は、日常的な金融生活における5つの重要な側面に着目しています：

財務的安定：家計が現在の状況に安心感を抱いているか、不安感を抱いているか

計画期間：数カ月から5年以上先まで、どの程度先のことを計画しているか

緊急事態への備え：予期せぬ経済的ショックに対処する能力

金融リテラシー：個人金融の概念をどの程度理解しているか、また自分の知識をどの程度と評価しているか

長期的な目標に対する自信：将来の経済的義務を果たすことができると感じているか

これらの側面を合わせると、家計が今日の重圧にどのように対処しているのか、また次の重圧にどの程度備えているのか、全体像が見えてきます。

Sun Lifeについて

Sun Lifeは、個人および機関投資家向けに資産運用、資産形成、保険、健康ソリューションを提供する国際的な金融サービス企業です。Sun Lifeは、カナダ、米国、英国、アイルランド、香港、フィリピン、日本、インドネシア、インド、中国、オーストラリア、シンガポール、ベトナム、マレーシア、バミューダなど、世界中の数多くの市場で事業を展開しています。2026年3月31日現在、Sun Lifeの運用資産総額は1兆5,800億ドルです。詳しくはwww.sunlife.com をご覧ください。

Sun Life Financial Inc.は、トロント証券取引所（TSX）、ニューヨーク証券取引所（NYSE）、フィリピン証券取引所（PSE）にSLFのティッカーシンボルで上場しています。

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SOURCE Sun Life Asia