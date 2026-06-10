Chỉ Số Khả Năng Phục Hồi Tài Chính của Sun Life Asia: Tình Hình An Ninh Tài Chính Suy Giảm do Áp Lực Chi Phí Sinh Hoạt Tác Động

Hơn 8/10 người được khảo sát trên khắp châu Á (83%) cho biết lạm phát đã khiến họ khó trang trải các chi phí hàng tháng hơn.

Chi phí sinh hoạt thiết yếu đang tăng vọt; giá thực phẩm tăng cao ảnh hưởng đến 95% người được khảo sát, tiếp theo là dịch vụ tiện ích (94%), nhiên liệu vận tải (92%), chăm sóc sức khỏe (91%) và nhiên liệu nấu ăn (91%).

Kết quả là, chỉ có 25% số người được khảo sát có khả năng phục hồi cao, giảm so với 32% vào năm 2025. Chỉ có 13% cảm thấy hoàn toàn an tâm về vị thế tài chính của mình.

Trước tình trạng thắt chặt ngân sách ngắn hạn, hơn một nửa số người phản hồi (55%) chỉ lên kế hoạch cho tối đa một năm tới.

Gần hai phần ba (61%) cho biết họ sẽ không thể xoay xở được quá sáu tháng nếu bị mất thu nhập đột ngột.

Các hộ gia đình có nhiều kiến thức hơn về tài chính có khả năng cao hơn sẽ cảm thấy tự tin (khoảng cách 48 điểm phần trăm), lạc quan (khoảng cách 43 điểm) và có xu hướng ít bị căng thẳng thường xuyên hơn (khoảng cách 14 điểm) về bối cảnh kinh tế.

HONG KONG, ngày 10 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Sun Life Asia hôm nay đã công bố Chỉ Số Khả Năng Phục Hồi Tài Chính lần thứ ba: Châu Á nỗ lực vượt qua chi phí leo thang, hé lộ thông tin chuyên sâu mới về tác động của cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt trên khắp khu vực. Trong bối cảnh lạm phát cao tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu, báo cáo năm nay cho thấy chi phí sinh hoạt tăng cao đang gây áp lực dai dẳng lên các gia đình, làm suy yếu khả năng phục hồi tài chính và giảm mức độ sẵn sàng cho tương lai của các hộ gia đình. Ngân sách đang bị thắt chặt đáng kể, với hơn 8/10 người được khảo sát (83%) cho biết lạm phát đã khiến họ khó trang trải các chi phí hàng tháng hơn.

Sun Life Asia infographic 1 - Rising costs are changing how people manage their money across Asia Sun Life Asia infographic 2 - More households are focused on getting through today Sun Life Asia infographic 3 - Today’s financial pressures can become tomorrow’s resilience gap

Áp lực chi phí sinh hoạt ảnh hưởng đến tài chính hộ gia đình

Những phát hiện này nhấn mạnh tác động thực tế của lạm phát khi những yếu tố kìm hãm về địa chính trị và kinh tế vĩ mô, bao gồm căng thẳng ở Trung Đông và cú sốc giá dầu bắt nguồn từ đó, bóp nghẹt ngân sách gia đình. Chi phí sinh hoạt hàng ngày gia tăng là áp lực cận kề nhất đối với các hộ gia đình ở châu Á, trong đó giá thực phẩm ảnh hưởng đến 95% người dân, tiếp theo là dịch vụ tiện ích (94%), nhiên liệu vận tải (92%), nhiên liệu nấu ăn (91%) và chăm sóc sức khỏe (91%).

Gần một nửa (48%) số người được khảo sát cho biết chi phí gia tăng là rào cản lớn nhất khiến họ khó kiểm soát tài chính của mình, nhấn mạnh về mức độ tác động của khả năng chi trả đến các quyết định tài chính trong năm 2026, và hơn 8/10 (83%) cho biết họ cảm thấy khó trang trải chi tiêu hàng tháng hơn. Các hộ gia đình đang ứng phó bằng cách đưa ra những đánh đổi ngắn hạn để cân đối chi tiêu, nhưng những biện pháp thỏa hiệp này lại phải trả giá bằng an ninh tài chính dài hạn và khả năng vượt qua biến cố trong tương lai.

David Broom, Giám Đốc Mảng Khách Hàng và Phân Phối tại Sun Life Asia, cho biết, "Điểm nổi bật trong năm nay không chỉ là quy mô mà còn là mức độ thay đổi của áp lực chi phí đối với hành vi tài chính. Chi phí sinh hoạt gia tăng đang buộc mọi người phải suy nghĩ lại cách quản lý tiền bạc hàng ngày, với giá thực phẩm, nhiên liệu và các hóa đơn sinh hoạt ngày càng gây áp lực lên ngân sách. Kết quả là, nhiều người đang chú trọng hơn vào các quyết định tài chính ngắn hạn và bước dịch chuyển đó đang bắt đầu ảnh hưởng đến khả năng phục hồi tài chính của họ."

Ngày càng ít gia đình ở vị thế vững vàng để chống chọi với áp lực tài chính

Trong bối cảnh kinh tế bất ổn, tỷ lệ hộ gia đình có khả năng phục hồi cao đã giảm từ 32% vào năm 2025 xuống còn 25% trong năm nay. Khi các gia đình phải sống với nguồn dự trữ tài chính giảm sút, chỉ có 13% cho biết họ cảm thấy hoàn toàn an tâm về tình hình tài chính của mình, giảm so với 19% năm ngoái, nhấn mạnh quy mô của tác động tài chính trên khắp châu Á.

Để ứng phó với chi phí sinh hoạt hàng ngày gia tăng, mọi người đang rút ngắn tầm nhìn quy hoạch tài chính và đưa ra những quyết định làm ảnh hưởng đến tình trạng ổn định lâu dài của mình. Các quyết định ngắn hạn đang trở thành nguyên nhân chính làm suy giảm khả năng phục hồi trên toàn khu vực; 1/4 số người phản hồi đang rút tiền tiết kiệm, 27% đang giảm hoặc bỏ qua các khoản chi tiêu thiết yếu và 10% đã tạm dừng đóng góp vào quỹ hưu trí.

Quản lý chi tiêu hàng ngày là ưu tiên hàng đầu của 53% người dân trong 12 tháng tới, cao hơn tiết kiệm, đầu tư hay lập kế hoạch dài hạn. Hơn một nửa (55%) số người không có kế hoạch tài chính hoặc chỉ lập kế hoạch tối đa một năm, và 61% cho biết họ sẽ không thể xoay xở được quá sáu tháng nếu không có hỗ trợ tài chính từ bên ngoài trong trường hợp mất việc hoặc ốm đau.

Kiến thức tài chính giúp tăng cường tự tin

Áp lực chi phí sinh hoạt tuy lan rộng khắp châu Á, nhưng tác động lại không đồng đều. Kiến thức tài chính nổi lên như một yếu tố then chốt tạo nên khác biệt, trong đó những người sở hữu kiến thức và kỹ năng vững chắc hơn có nhiều khả năng hơn ở mức đáng kể sẽ cảm thấy tự tin về tình hình tài chính của mình và lạc quan hơn về tương lai, bất chấp những thách thức hiện tại.

Các hộ gia đình có nhiều kiến thức hơn về tài chính có khả năng cao hơn sẽ cảm thấy tự tin (khoảng cách 48 điểm phần trăm), lạc quan (khoảng cách 43 điểm) và có xu hướng ít bị căng thẳng thường xuyên hơn (khoảng cách 14 điểm). Những khác biệt này cũng được phản ánh trong hành vi, khi các hộ gia đình sở hữu khả năng tài chính vững mạnh hơn có xu hướng cao hơn sẽ lập kế hoạch trước và duy trì thói quen tài chính dài hạn, trong khi những hộ gia đình khác vẫn tập trung vào các chi phí trước mắt.

Trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, khả năng tiếp cận thông tin tài chính đã được mở rộng đáng kể, bao gồm cả hoạt động sử dụng ngày càng nhiều các công cụ AI tạo sinh trong quá trình đưa ra quyết định tài chính. Khoảng hai phần ba (60%) trong số người phản hồi cho biết họ thường xuyên sử dụng các công cụ GenAI để được tư vấn tài chính, so với 18% vào năm 2025. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận thông tin dễ dàng hơn không phải lúc nào cũng chuyển dịch thành thái độ tự tin hoặc mức độ sẵn sàng cao hơn về tài chính trên diện rộng. Kiến thức tài chính vững chắc vẫn là yếu tố then chốt tạo nên khác biệt trong cách các hộ gia đình phản ứng với áp lực kinh tế.

Trong thời kỳ biến động, khả năng phục hồi tài chính của các hộ gia đình ngày càng trở nên không đồng đều trên khắp châu Á. Mặc dù áp lực chi phí ảnh hưởng đến các hộ gia đình ở mọi mức thu nhập, những điểm khác biệt về kiến thức tài chính và khả năng tiếp cận hướng dẫn đang ảnh hưởng đến cách mọi người ứng phó, trong đó những người sở hữu thông tin tốt hơn có nhiều khả năng hơn sẽ duy trì thái độ tự tin và tiếp tục chú trọng vào các mục tiêu dài hạn bất chấp những áp lực không ngừng.

Broom cho biết: "Khi các quyết định tài chính trở nên ngắn hạn hơn, mọi người sẽ đứng trước nguy cơ để vuột mất những kết quả dài hạn. Ngay cả khi có nhiều khả năng tiếp cận thông tin và công cụ hơn, việc xử lý các quyết định tài chính phức tạp vẫn cần có hướng dẫn. Đây là lý do tại sao tư vấn tài chính chuyên nghiệp tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giúp mọi người biến những lựa chọn ngắn hạn thành kế hoạch dài hạn."

Báo cáo đầy đủ có sẵn tại đây.

Về cuộc khảo sát này

Nghiên cứu này đã khảo sát hơn 6.000 người phản hồi tại Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Việt Nam, đồng thời làm nổi bật các xu hướng trong việc lập kế hoạch tài chính, kiến thức, khả năng chấp nhận rủi ro và vai trò của dịch vụ tư vấn chuyên môn trong việc xây dựng khả năng phục hồi lâu dài vào tháng 5 năm 2026.

Chỉ Số này phân loại các hộ gia đình thành các nhóm có khả năng phục hồi thấp, trung bình và cao dựa trên mức độ an toàn mà họ cảm nhận và cách họ quản lý tài chính. Chỉ Số nêu bật những hành vi và thái độ phân biệt những người đã chuẩn bị sẵn sàng cho những cú sốc với những người dễ chịu ảnh hưởng hơn.

Chỉ Số này xem xét năm khía cạnh chủ chốt của đời sống tài chính hàng ngày:

An ninh tài chính: liệu các hộ gia đình cảm thấy an toàn hay bất an trong tình hình hiện tại

Tầm nhìn quy hoạch: họ lên kế hoạch trước bao xa, từ chỉ vài tháng đến hơn năm năm

Chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp: khả năng ứng phó với những cú sốc tài chính bất ngờ

Kiến thức tài chính: mức độ hiểu biết của họ về các khái niệm tài chính cá nhân và cách họ tự đánh giá kiến thức của mình

Tự tin vào các mục tiêu dài hạn: liệu họ có cảm thấy mình có khả năng đáp ứng các cam kết tài chính trong tương lai hay không

Những khía cạnh này sẽ cùng nhau cung cấp bức tranh toàn cảnh hơn về cách các hộ gia đình đang đối phó với những áp lực hiện nay và mức độ chuẩn bị của họ cho tương lai.

Giới thiệu về Sun Life

Sun Life là tổ chức hàng đầu thế giới hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính quốc tế cung cấp các giải pháp về quản lý tài sản, thịnh vượng, bảo hiểm và sức khỏe cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Sun Life hoạt động tại nhiều thị trường trên toàn thế giới, bao gồm Canada, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Ireland, Hồng Kông, Philippines, Nhật Bản, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc đại lục, Úc, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Bermuda. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2026, tổng tài sản do Sun Life quản lý là 1,58 nghìn tỷ đô la. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.sunlife.com.

Sun Life Financial Inc. giao dịch trên các sàn giao dịch chứng khoán Toronto (TSX), New York (NYSE) và Philippine (PSE) với mã chứng khoán SLF.

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SOURCE Sun Life Asia