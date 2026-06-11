美國學生在海南交流營中找到共同點

這一信息在海南省舉辦的中美青少年人文交流營期間得以體現——來自美國猶他州博克斯埃爾德學區(Box Elder School District)的26名師生，與海南師範大學附屬小學的學生們共同度過了五天的學習時光。

參與者表示，這次交流提供了一個寶貴的機會，讓他們得以打破刻板印象，找到共同點。

15歲的美國學生托德-施瓦布(Todd Schwab)說：「我認為這個項目很重要，因為讓兩種不同的文化互相了解、彼此見面，能夠把我們所有人聯繫在一起。我們並不會因為身處世界的不同角落就變得那麼疏遠。」

17歲的艾達-施瓦布(Aida Schwab)表示，這次經歷讓她看到了兩個社會之間的差異與相似之處。

她說：「在海南體驗這些真的很酷。在美國，我們永遠不會知道那是什麼感覺。在看到與我們自己的文化的相似之處後，我們其實並沒有那麼不同。非常相似，卻又有所不同。」

來自博克斯埃爾德學區的中文教師馬修-泰勒(Matthew Taylor)表示，這次旅行讓學生們得以在真實場景中運用多年課堂所學。訪問團中包括5至18歲的學生，他們學習中文已有三到七年。

他說：「這次海南之行把課本上的文字變成了他們眼前的現實。我希望能夠帶更多學生來中國進行文化交流。」

泰勒還表示，美國教育工作者可以學習中國的教學方法，尤其是在數學和課堂管理方面。

他繼續表示：「美國和中國有著不同的文化教學方式，對社區和教育有著不同的理念。當我們互相分享這些時，就能取彼此之長，改進兩國的教育體系。」

猶他州代表團團長喬丹-萊利(Jordan Riley)表示，青年交流在增進相互理解方面發揮著獨特的作用。

他說：「這些年輕人並肩同行，建立起理解和友誼，開始相互學習。他們為中美雙邊關係注入了溫暖而強勁的正能量。」

SOURCE China Daily