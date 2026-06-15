宏利香港加入保險業監管局「人工智能促進計劃」成為重點參與保險公司

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮（Patrick Graham）表示：「AI正迅速改變保險業生態，促使保險公司重新審視客戶服務模式，同時有助於提升營運效率及應變能力。我們很榮幸加入『人工智能促進計劃』，藉助此計劃，加上我們在提升AI能力及人才發展方面持續投放資源，我們將進一步在業務層面上以負責任方式擴展AI應用，深化與業界夥伴的合作與知識共享，並推動人工智能在業内更廣泛的應用。」

宏利香港正加快將AI融入核心業務環節，以提升客戶體驗及營運效率，應用範疇涵蓋分銷、客戶體驗、核保及理賠。近期這方面的主要舉措包括：推出AI客戶助理，提供全天候雙語支援及更快捷的資訊服務；引入AI銷售支援平台，為代理人提供以數據為本的洞見分析；並推出可支援代理人處理新業務及查詢核保資訊的AI助理工具。

此外，公司最近宣佈與阿里雲建立策略合作夥伴關係。雙方將建立協作框架，並積極探索共建聯合AI中心，共同開發創新應用場景。相關措施均建基於嚴謹的治理框架，以確保在負責任、安全及合規的前提下推進AI應用 。

是次參與「人工智能促進計劃」，反映宏利香港一直視香港為推動AI創新的策略性樞紐，並體現公司致力善用AI推動業務發展的策略願景。

宏利香港及澳門概覽

宏利於香港開展業務超過125年，多年來一直深受信賴，同時我們在澳門亦已服務近三十載。自1897年在亞洲開業至今，宏利已發展成為香港主要金融服務機構之一，為香港及澳門超過260萬客戶提供多元化的保障及財富管理產品與服務。我們致力於協助客戶輕鬆做出明智抉擇，實現精彩人生。

宏利香港及澳門通過宏利國際控股有限公司持有宏利人壽保險（國際）有限公司、宏利投資管理（香港）有限公司、宏利公積金信託有限公司。上述均為宏利金融有限公司的子公司。

宏利概覽

宏利金融有限公司是全球領先的金融服務供應商，總部位於加拿大多倫多。秉持成為客戶首選的願景，我們在加拿大及亞洲以「宏利」名義營運，而在美國主要以「恒康」名義經營業務，為個人、團體及企業客戶提供理財建議、保險及健康保障方案。通過「宏利財富與資產管理」，我們為全球個人客戶、機構客戶及退休計劃成員提供投資方案、理財建議及退休計劃服務。截至2025年底，本公司有超過37,000員工、逾106,000代理人，以及數以千計的經銷合作夥伴，在全球25個市場為逾3,700萬客戶提供服務。本公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所以股份代號MFC上市，並於香港交易所以股份代號945上市。並非所有產品及服務均在所有司法管轄區提供。詳情請瀏覽 manulife.com。

SOURCE 宏利香港及澳門