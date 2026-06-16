尚乘國際創始人蔡志堅博士成功連任香港島各界聯合會會長

巴黎、紐約和倫敦2026年6月16日 /美通社/ -- 尚乘集團有限公司（簡稱「尚乘集團」）、尚乘國際（AMTD IDEA Group，紐交所：AMTD；新交所：HKB）、尚乘數科（AMTD Digital Inc.，紐交所：HKD），以及尚乘數科旗下子公司The Generation Essentials Group（簡稱「TGE」，紐交所：TGE；倫交所：TGE）聯合宣布，尚乘國際創始人蔡志堅(Calvin Choi)博士成功連任並獲委任為香港島各界聯合會（簡稱「港島聯」）會長。

香港島各界聯合會成立於1999年6月，致力於支持香港特別行政區政府依法施政，維護香港的長期繁榮與穩定。港島聯與負責民政、社會福利及警務的政府部門保持密切合作，並致力於推動社區發展、加強香港島的社會和諧，以及促進各社區組織之間的緊密聯系。

自2021年起，港島聯成為香港選舉委員會基層社團界別三個主要注冊組織之一，並發展成為香港島在統籌社會事務和社區工作方面極具影響力的基層組織。港島聯目前擁有125個團體成員及98個榮譽團體成員，其下屬機構代表超過20萬名個人會員。

蔡志堅博士成功連任港島聯會長，體現了港島聯對他的高度信任與認可，也彰顯了他退休後依然長期致力於公共服務和社區建設。此舉同時也凸顯了尚乘集團及尚乘慈善基金對支持香港特別行政區可持續發展、加強社會凝聚力以及促進共融進步的堅定承諾。

關於尚乘集團

尚乘集團是一家綜合企業集團，核心業務涵蓋媒體娛樂、教育培訓、地產投資與管理。

關於尚乘國際

尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）是一家多元化機構和數字解決方案集團，為企業和投資者建立與全球市場之間的橋梁。其綜合一站式的業務和數字解決方案平台可以滿足不同客戶在生命周期各個階段多樣化且互聯的業務需求和數字化需求。尚乘國際作為活躍的「超級連接器」，在客戶、業務伙伴、被投企業及投資者之間發揮橋梁作用，連接東西方市場。更多信息請訪問：www.amtdinc.com或在X（原「Twitter」）關注@AMTDGroup。

關於尚乘數科

尚乘數科（紐交所：HKD）是一家綜合性數字解決方案平台，總部位於法國。其一站式數字平台覆蓋包括數字媒體、內容和營銷服務、投資，以及酒店與VIP服務等主要業務板塊。有關公司公告，請訪問：https://ir.amtdigital.net/investor-news。

關於The Generation Essentials Group

The Generation Essentials Group（紐交所：TGE；倫交所：TGE）由尚乘集團、尚乘國際（紐交所：AMTD；新交所：HKB）與尚乘數科（紐交所：HKD）聯合創立，總部位於法國。TGE以全球化視野深耕多媒體、娛樂與文化及酒店與VIP服務領域，旗下匯聚《L'Officiel》、《The Art Newspaper》等國際知名媒體品牌與電影娛樂項目，綜合形成橫跨媒體、娛樂、酒店的多元業務矩陣。此外，TGE也是特殊目的收購公司(SPAC)的發起人，其旗下首支SPAC已於2025年12月18日順利完成定價與上市。

安全港聲明

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尚乘國際：

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The Generation Essentials Group：

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SOURCE AMTD IDEA Group; AMTD Digital Inc.; The Generation Essentials Group