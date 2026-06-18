今夏廣受關注的是國內旅行，日本以滋賀縣最受矚目！

「琵琶湖山谷」位於滋賀縣大津市，從山麓搭乘四周以透明玻璃打造的纜車至山頂，僅需約5分鐘時間。當纜車抵達山頂站時，等待著您的將是可從絕景展望景點「琵琶湖觀景台」觀賞到的日本最大湖泊「琵琶湖」，其壯麗景色令人動容，在此可以透過全景視野觀賞到琵琶湖近乎整體的面貌。只要從山頂站轉搭吊椅纜車，就可以一邊愉悅享受空中漫步，一邊悠閒前往琵琶湖山谷最高位置的「Café 360」，享受俯瞰關西的360°壯觀絕景。

在琵琶湖山谷最受歡迎的活動非「高空滑索」莫屬。一鼓作氣地使用滑輪滑行於架設在森林中的鋼索上，過程中的驚險刺激感和爽快感極具魅力，深受各個年齡層的旅客喜愛。

高空滑索是由全部共6條路線組成，是需要約2個小時的滑行巡遊導覽活動。過程中會有指導員帶領，即便是初次體驗的人也能夠放心參加。今年也額外推出「單一滑索路線」的體驗方案，能夠單一體驗可俯瞰琵琶湖景緻的人氣路線，非常適合時間有限或是想輕鬆體驗的人利用。

琵琶湖山谷在夏天也是非常推薦的親子旅行景點。其中最受攜帶幼小孩童家庭歡迎的，正是位於山頂的廣闊「夏日樂園」。在寬敞草坪區中，備有手工木製遊樂設施及可自由自在遊玩的設施等，眾多可免費利用的設施。此外，眼前可見碧藍琵琶湖和蔚藍天空的「絕景鞦韆」，是個就連大人也能樂在其中的人氣拍照打卡景點。

琵琶湖山谷除了絕美景緻之外，還提供此處獨一無二的豐富「山頂美食」。這些美食深受外國旅客的喜愛，因此有越來越多的人為了一嚐美食而特地來訪。在琵琶湖觀景台「The Main」中的餐廳「HALUKA」，堪稱山岳地帶的奢華餐廳，其最受歡迎的餐點就是日本三大和牛之一的滋賀縣特產「近江牛牛排」。

「The Main」也設有2處咖啡攤。在咖啡攤中販售的「近江牛咖哩麵包」作為可在山頂享用的日式咖哩麵包，也是在外國旅客中廣受歡迎的美食之一。此外，以鮮豔藍色讓人印象深刻並獲得「上相美食」好評的「觀景台蘇打」和「湖空蘇打」都非常推薦。其色彩美得會讓人聯想到琵琶湖的碧藍色澤，是讓人不禁想拍照留念的清爽飲品。

波森莓為滋賀縣名產之一，其採收期在一年之中僅有短短幾個禮拜，且在市面上較難流通，因此也被稱為「夢幻果實」。在琵琶湖山谷也有提供以波森莓所製的美味義式冰淇淋和伴手禮。您不妨也試著在關注度高漲的滋賀縣「琵琶湖山谷」中，於天空咖啡廳一邊眺望日本第一大湖泊，一邊享用罕見的美味甜點吧！

SOURCE 琵琶湖谷辦事處