哥斯達黎加貿易與投資促進局：哥斯達黎加透過在南韓推出增值食品，加強對亞洲市場的重視

除了參展之外，這些公司亦舉辦了商務會議，並策略性地走訪了多間龍頭零售連鎖店及銷售據點，包括 Homeplus、Shinsegae 及 Lotte Premium Food Market。 透過這些活動，公司得以親身掌握消費者趨勢、發掘商機，並鞏固在南韓市場的地位。

哥斯達黎加貿易與投資促進局 (PROCOMER) 行政總裁 Laura López 表示：「市場多元化是我們增強哥斯達黎加出口強韌力及持續增長的核心要務。 亞洲對我國公司而言是日益重要的機遇，而南韓則憑藉其成熟消費者、強勁購買力，以及對特色食品與日俱增的興趣而備受注目。 參加首爾食品與酒店展這類平台，讓我們能將哥斯達黎加的出口產品更直接地呈現給新買家，創造商機，並持續拓展國家在全球策略市場的版圖。」

南韓已晉身為亞洲優質、健康及方便食品領域中極具活力的市場之一，這方面有賴於消費者對品質、溯源、創新及產地來源的日益重視。 此環境為哥斯達黎加的出口產品開拓了嶄新機遇，而該國產品向來以優質及可持續發展標準享譽國際。

哥斯達黎加參加首爾食品與酒店展，是今年在南韓所進行一系列廣泛貿易推廣活動的一部分，當中包括鞏固哥斯達黎加咖啡在當地市場地位的計劃，而南韓是亞洲優質食物與飲品領域中極具活力的市場之一。

SOURCE PROCOMER