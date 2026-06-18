PROCOMER：コスタリカ、韓国市場における付加価値の高い食品を通じてアジアへの取り組みを強化

コスタリカ企業の4社が、Seoul Food & Hotel 2026において、ホレカ（HORECA）向けの独自製品をアピールしました。

韓国は、高級で健康的かつ高品質な食品市場において、アジアを代表する市場の一つとして台頭しつつあります。

韓国ソウル, 2026年6月18日 /PRNewswire/ -- コスタリカは、アジアにおけるプレゼンスをさらに高め、高付加価値市場における輸出部門のビジネスチャンスを拡大し続けています。6月9日から12日にかけて、コスタリカ企業の4社が、アジアを代表する食品業界の貿易プラットフォームの一つである「Seoul Food & Hotel 2026」に参加しました。このイベントでは、世界中からバイヤー、流通業者、スーパーマーケットチェーン、ホテル、レストラン、外食企業などが一堂に会しました。

コスタリカ代表団には、 Instantia、Inalve、Natural Aloe、Frutera La Pazが参加し、主にホテル、レストラン、ケータリング（HORECA）サービス分野をターゲットに、乾燥パイナップルやバナナ、冷凍トロピカルフルーツ、冷凍キャッサバ製品、アロエエキスなど、他社とは一線を画す製品ラインナップを展示しました。

展示会への出展に加え、各社は商談を行い、Homeplus、Shinsegae、Lotte Premium Food Marketなど、主要な小売チェーンや販売店舗への戦略的な視察を実施しました。こうした活動を通じて、同社は消費者の動向を直接把握し、ビジネスチャンスを見出し、韓国市場における自社の地位を強化することができました。

「コスタリカが輸出のレジリエンスと成長を強化するうえで、市場の多角化は最優先課題です。アジアは、当社グループにとってますます重要なビジネスチャンスとなっており、その中でも韓国は、洗練された消費者層、高い購買力、そして差別化された食品への関心の高まりという点において際立っています。Seoul Food & Hotelなどの展示会に参加したことで、コスタリカの輸出商品を新たなバイヤーに身近に感じてもらうことができ、ビジネスチャンスを創出し、世界中の戦略的市場におけるコスタリカの存在感をさらに高めていくことができました」と、Trade & Investment Promotion Agency of Costa Rica (PROCOMER)の最高経営責任者（CEO）であるLaura López氏は述べています。

韓国は、品質、トレーサビリティ、イノベーション、そして製品の原産地に対する消費者の関心が高まっていることを背景に、アジアにおいてプレミアムで健康的かつ利便性の高い食品市場として最も活気のある市場の一つとなっています。こうした状況は、その高い品質と持続可能性で国際的に認められているコスタリカの輸出品に新たな機会をもたらしています。

コスタリカによるSeoul Food & Hotelへの参加は、今年韓国で実施されている広範な貿易促進活動の一環であり、そのなかには、高品質な食品・飲料製品においてアジアで最も活気のある市場の一つである同国において、コスタリカ産コーヒーの市場地位を強化するための取り組みも含まれています。

SOURCE PROCOMER