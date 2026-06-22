金沙中國以會展為引擎驅動多元發展

在中央人民政府及澳門特區政府的政策大力推動下，澳門會展業的發展空間得以不斷拓展，並逐步發展成為城市經濟適度多元的重要引擎之一。金沙中國作為澳門會展業的積極推動者，多年來充分發揮旗下世界級綜合旅遊休閒設施的優勢，為澳門提升舉辦大型會展活動的承載能力及競爭力，成功吸引眾多具全球影響力的高端會展項目落戶澳門。截至目前，公司在澳門累計舉辦近12,800項會展活動，當中涵蓋多個全球前沿行業領域，共吸引來自全球一共逾1,570萬人次參展，持續推動澳門成為大中華、亞洲、以至全球的重要會展旅遊目的地之一。

金沙中國深信，會展業具有強大的產業聯動效益，不僅帶動眾多關聯行業提質升級，更憑藉會展業的國際聯通性，匯聚大批國際專業人士及商務旅客，為澳門拓展更廣闊的國際客源市場。多年來，金沙中國透過引進及舉辦國際高端會展活動，不斷強化澳門對國際旅客的吸引力。單在2025年，公司旗下國際客入住晚數達380,000 住宿晚。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾先生表示：「金沙中國多年來成功延展本澳會展業發展，將會展業深度融入綜合休閒度假村的營運及發展模式之中，並為澳門構建出具規模、高質量的會展基建，持續推動會展業成為澳門連接世界、提升國際競爭力及推動城市多元發展的重要名片及旅遊產品。自二零零七年至今，公司已累計吸引逾1,570萬人次參展；隨著本澳會展業發展成熟，澳門更成為具全球影響力的商務旅遊目的地之一，充分印證會展業的穩健發展為澳門多元產業注入強勁動能。未來，公司將持續全力配合澳門特區政府『旅遊+』的施政方針，確保非博彩產業的聯動效益，全面促進澳門經濟多元發展，進一步提升澳門全球競爭力及吸引力，助力鞏固澳門『世界旅遊休閒中心』的定位。」

金沙中國對澳門未來發展充滿信心，在提升業務發展的同時，公司將持續投放資源，全力對接澳門特區政府的整體發展策略，積極拓展高質量「旅遊+」非博彩項目，豐富澳門「盛事之都」內涵與吸引力，為澳門經濟適度多元發展注入長期動能。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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