香港公司治理公會宣佈新任總裁任命

香港2026年6月25日 /美通社/ -- 香港公司治理公會（公會）是中國香港和內地唯一頒授獲國際廣泛認可的「特許秘書」和「公司治理師」專業資格的機構。公會現欣然宣佈一項高層任命：

自2026年7月1日起，林曉嵐女士將正式出任公會總裁，接替於2026年7月1日榮休的公會現任總裁彭京玲女士FCG HKFCG(PE)。

林女士擁有深厚的公司治理專業造詣，多年來與香港及亞太區的董事會、監管機構及各界持份者保持緊密合作，促進市場政策發展。她先後擔任多個企業的高級管理職位，包括最近於一家香港上市公司擔任法務總管兼公司秘書，在日常營運決策層面為行政總裁和領導團隊提供意見及支持。

對於這項任命，林女士表示：「獲委任為香港公司治理公會總裁，我深感榮幸。我期待與理事會、秘書處、公會會員、學員及各方持份者攜手合作，共同實踐公會的使命，致力於倡導最高治理標準。」

公會會長鄒兆麟先生FCG HKFCG(PE)表示：「我們十分榮幸迎來林女士出任公會的新任總裁，並期待與她並肩合作，在提升業界影響力與實現可持續發展方面，引領公會邁向新里程。」

鄒會長補充道：「我衷心感謝彭女士在任期間的全心投入和卓越領導，為公會發展作出重大貢獻，包括成功完成策略性品牌重塑與更名，以及平穩渡過充滿挑戰的新冠疫情時期等。在彭女士的推動下，公會相繼開辦了ESG報告證書課程，其後更成立了可持續發展治理學院，以及推出董事培訓計劃，成果豐碩。」

「彭女士在任内亦促成了一個深具意義的項目——『賽馬會香港公司治理公會體育治理計劃』，此計劃標誌着香港體育治理迎來嶄新時代，公會亦藉此成為業界專業培訓的中堅力量。我謹代表理事會及個人名義，祝願彭女士退休生活充實美滿，並期待她未來繼續以不同形式支持公會及治理專業的發展。」

個人簡歷

林曉嵐女士

林女士是香港執業律師，擁有近二十年私人執業及企業內部法律實務的豐富經驗。她早年在霍金路偉律師行（Lovells）接受培訓，其後於司力達律師事務所（Slaughter and May）的企業融資業務團隊任職近八年。自2015年起，她先後擔任多個企業的高級管理職位，最近出任南順（香港）有限公司的法律總管兼公司秘書，在日常營運決策層面為行政總裁和領導團隊提供意見及支持。

林女士經常獲邀就公司治理、可持續發展及行業標準等議題擔任研討會講者，分享其專業見解。她持有香港大學法學學士（一級榮譽）學位，並取得粵港澳大灣區律師執業資格，以及環境、社會及管治（ESG）策劃行政人員證書。

香港公司治理公會

（於香港註冊成立的擔保有限公司）

香港公司治理公會（前稱「香港特許秘書公會」）（公會）是特許公司治理公會（國際總會）的中國香港屬會，同時亦是中國香港和內地唯一頒授獲國際廣泛認可的「特許秘書」和「公司治理師」專業資格的機構。

公會成立迄今已有逾77年的歷史，其專業地位於中國香港及內地備受信賴及尊崇。公會的影響力擴展至國際總會的所有屬會，涵蓋全球約40,000名會員、畢業學員及學員。作為增長最快的屬會之一，公會現擁有約10,000名會員、畢業學員及學員，他們在上市公司和各行各業中擔任重要的治理角色。

作為治理領域的思想領導者，公會始終秉承「卓越治理帶來更佳決策，從而創造更美好世界」的理念，致力於通過教育、思維領導、倡導工作，以及與會員和廣泛社會層面的互動交流，提升工商業以及公共事務的治理水平，並促進最高治理標準。同時，公會提倡考慮所有持份者的利益，確保各種寶貴意見及建議都被聽取和重視。

卓越治理 更佳未來

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SOURCE 香港公司治理公會