6城發佈+11城簽約，東軟睿新亮相東北亞國際銀髮經濟博覽會

香港和大連2026年6月29日 /美通社/ -- 6月26日，以「銀髮無界匯生態•產業賦能促振興」為主題的2026東北亞國際銀髮經濟博覽會在瀋陽國際展覽中心盛大開幕。東軟睿新科技集團攜城市智慧康養平台、全場景智慧康養解決方案、東軟鳳凰學院、醫康養護一體化服務等全系核心業務參展，舉辦6座城市智慧康養平台上線儀式、11座城市戰略合作簽約儀式、20家生態夥伴簽約儀式等，全方位展現其在銀髮產業的技術積澱、實踐成果與生態佈局，為全國養老產業數智化轉型輸出可複製、可落地的「東軟方案」。

全線成果亮相 數智康養獲認可

期間，東軟以「共築智能康養世界 數創銀齡可靠夥伴」為主題，打造全景沉浸式數字交互展區，以可視化、場景化、體驗式的形式，集中呈現覆蓋機構養老、社區居家、全民康養等全鏈條的創新產品與解決方案，全方位展現AI+養老領域的落地實踐，吸引眾多觀眾駐足體驗。

遼寧省政府、省政協等相關領導一行蒞臨東軟展區，對東軟睿新以科技創新破解養老痛點、賦能民生發展的實踐給予高度評價，希望能夠將瀋陽「盛情康養」平台的成功實踐推廣到全省，乃至全國，切實提升中國老年人的獲得感、幸福感與安全感。

作為此次展出的核心產品，東軟城市智慧康養平台以「政府引導、平台支撐、數據驅動、產業協同」為建設理念，依托「一平台、多終端、全場景」應用架構，打通政府、機構、社區、家庭養老服務鏈路，推動養老服務從「人找服務」升級為「服務找人」，助力城市積極構建全域覆蓋、協同高效、可持續運營的智慧養老新生態。

此外，東軟醫養護一體化智慧養老系統深度整合智慧養老機構和智慧社區居家信息化系統、雲HIS及長護險系統，實現政府監管、機構運營、社區服務、居家養老的互聯互通、高效協同，助力養老服務全場景數字化、標準化、智能化升級。

展區還集中展出活動探測對講器、智能胸卡、智能腕表等多款適老化智能終端，可全天候採集長者健康數據，智能識別風險隱患並自動觸發異常預警；現場展出的「AI火柴人」輔助監測技術，在保護老年人隱私的前提下，為服務的真實性核驗與流程合規管理提供技術支撐，構建起「線上監管+線下服務+智能預警」的完整閉環服務體系。

東軟睿新科技集團執行董事、CEO、總裁溫濤在致辭中表示，人口老齡化是全人類面臨的長期課題，銀髮經濟正成為全球經濟增長的全新引擎。東軟睿新以「養老始於防老，教育驅動防老，科技賦能養老」為核心理念，依托東軟在醫療健康領域的廣泛佈局和深厚積澱，將「教醫養」深度融合，構建起「技術-服務-生態-人才」全鏈條能力，助力各地政府構建覆蓋全域的智慧養老服務體系，推動中國養老產業高質量發展，為「健康中國」建設注入持續動力。

六城平台齊發 規模化複製跑出加速度

在2026東北亞國際銀髮經濟博覽會主論壇上，東軟睿新與本溪、盤錦、葫蘆島、呼和浩特、包頭、通遼六個城市共同發佈智慧康養服務平台，標誌著六城同步開啟智慧康養產業高質量發展新徵程。

同時還與廣州、寧波、福州、佛山、常州、蕪湖、鐵嶺、丹東、朝陽、遼陽等11個城市完成戰略合作簽約，攜手各地政府共建標準化、智能化、全域化的城市智慧養老服務體系。這一系列重磅發佈，標誌著東軟睿新智慧康養服務模式正從「試點探索」邁向「規模化複製」的新階段。

截至目前，東軟睿新城市智慧康養平台已成功落地全國20座城市。其中，瀋陽「盛情康養」平台上線僅一年，註冊用戶突破6萬人，累計服務超百萬人次，匯聚1200餘家生態合作夥伴。

東軟睿新科技集團副總裁、東軟睿新健康科技公司總裁王星輝在其《平台為基，數智為擎，生態為勢——東軟城市智慧養老的創新成果與實踐》主題報告中強調，針對當前養老服務資源分散、供需匹配低效等行業共性難題，東軟睿新以「城市級平台整合資源、數智技術實現精準服務與監管、多元生態夥伴聯動」的實踐路徑，為城市積極打造適配型養老服務生態。

生態聯盟擴容 夯實全鏈條服務能力

技術落地的背後，是生態力量的全面支撐。為持續完善智慧康養服務鏈條，東軟睿新再度擴容產業生態圈，與來自智能硬件、產業管理、生活服務、文旅康養等領域的20家生態夥伴簽署戰略合作協議。

次簽約將進一步豐富東軟睿新城市智慧康養平台的生態佈局和服務能力，推動以城市級平台為核心的銀髮經濟產業生態持續迭代擴大，開啟更加完善、多元、可持續的新發展格局。

目前，東軟睿新城市智慧康養平台已匯聚近4000家生態服務商，上線適老化產品與服務超12000項，全面覆蓋醫護上門、助餐助浴、康復護理等30餘類核心服務場景，形成多維度、立體化、全鏈條的康養服務協同網絡，可全方位滿足不同城市、不同場景的養老需求。

面對人口老齡化趨勢，發展銀髮經濟、構建高質量養老服務體系已成為社會共識。未來，東軟睿新將繼續深耕「教醫養」一體化戰略，不斷優化智慧康養解決方案，升級平台數字化服務能力，完善全域產業生態，為積極應對人口老齡化國家戰略落地、推動城市銀髮經濟高質量發展注入數智動力，攜手全社會力量共同繪就「老有頤養、老有安康、老有樂享」的幸福民生新藍圖。

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SOURCE 東軟睿新科技集團