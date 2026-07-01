金沙中國連續六年入選道瓊斯可持續發展指數

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「金沙中國今年再度獲納入道瓊斯可持續發展世界指數及亞太指數，成為全球唯一同時入選此兩大指標的綜合旅遊休閒企業，我們對此深感榮幸。這份殊榮充分肯定公司在環境、社會及企業管治範疇的傑出表現，獲國際機構高度肯定令人鼓舞。金沙中國一直視可持續發展為公司重要基石，堅持履行企業社會責任。二十多年來，我們將ESG理念貫徹於日常營運，推動本澳人才培育發展、社區共融、支持中小企等多項工作，致力為澳門開創更廣泛、更長遠的社會效益。未來，我們將持續堅持可持續發展理念與實踐，並與澳門特區政府及社會各界緊密合作，為澳門共創更綠色、美好、多元的未來。」

一直以來，金沙中國堅定履行「人才」、「社區」及「地球」三大企業責任支柱，並推行一系列相關的可持續發展舉措。在人才方面，公司透過金沙中國學院於2025年向本地僱員提供累計合共180萬培訓小時；自澳門金沙於2004年開業至2025年底，公司為團隊成員提供的累計培訓總時數已超過2,260萬小時。

在社區層面，金沙中國於2009年成立「金沙中國關懷大使計劃」，成為全澳首家設立義工隊的綜合旅遊休閒企業；截至2025年，計劃已累計貢獻高達362,000個社區服務小時。與此同時，金沙中國亦積極配合澳門特區政府推動社區經濟及片區活化的施政方針，持續投放企業資源，為歷史片區的可持續發展注入動能。公司早前以「融舊立新‧承先啟後」理念，再度推出「草堆街片區活化項目」，鼓勵及支持澳門中小企在草堆街開創及優化其業務，攜手激活街區經濟活力。

在環境管理方面，金沙中國持續推進各項減碳與環保措施。與2018基準年相比，公司已成功將範疇一及範疇二的溫室氣體排放量大幅削減61%，一系列高效的綠色舉措亦令金沙中國早前再度榮獲ISO 14001環境管理體系認證。此外，公司亦透過多項具體行動持續優化資源運用及提升營運效益，包括全面落實娛樂場撲克牌100%回收再造、將所有免費樽裝水全面更換為環保材質，以及持續擴大非籠養鷄蛋等綠色採購比例。

道瓊斯可持續發展指數於1999年推出，是全球首個亦是最具公信力的企業可持續發展基準系列。該指數由標普全球（S&P Global）每年對全球逾12,000家企業進行深度評審，嚴格全面地評估各行業在ESG範疇的表現。其評選結果不僅是全球可持續發展投資者的核心指標，亦是國際公認評估企業長期商業成功與管治水平的權威榮譽。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮、澳門巴黎人®，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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