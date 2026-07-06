小紅書商業攜手香港酒店業，共尋赴港旅遊增長新思路

小紅書月活用戶超4億，月活出境游用戶突破 1.3億，超九成用戶主動搜索出行內容，出行旅遊搜索量年同比增長38%，已成為用戶完成「刷攻略→搜內容→做決策」完整鏈路的出境游決策的第一入口。隨著越來越多的文旅消費決策在這裡落地，小紅書對酒店行業的獨特價值也日益凸顯。

（數據來源：2025年1月至2025年12月期間，小紅書靈犀平台數據，相關數據已做脫敏處理）

當下，香港酒店業正面臨三重結構性挑戰：OTA佣金高企、人工客服成本居高、品牌認知難以有效沉澱。與此同時，酒店業的客源結構正加速回歸至國際與內地散客驅動——散客消費決策高度依賴內容種草，恰好與小紅書的核心用戶邏輯高度契合，為平台深度參與香港酒店業的持續增長提供了堅實依托。

面對上述挑戰與機遇，小紅書商業跨境-亞洲中東業務負責人杜爾在活動上表示：「當前，赴港旅遊趨勢蓬勃向上，購物、漫步、短途游等多維度話題熱度持續攀升。然而，跨境商家要讀懂小紅書用戶、實現高效轉化，鏈路更長、挑戰更大——需要更多內容打磨與投放實驗。小紅書始終與各行業品牌共同成長。未來，我們將持續打造各個市場以及行業專屬活動，賦能跨境商家深耕出境游賽道，提效轉化、做大規模。」

精準劃分、有的放矢：「雙向奔赴」的種草邏輯

根據香港旅遊發展局FY24客源地相關報告，香港酒店業散客合計占比高達74.5%，其中內地過夜度假客占60%、北亞市場占比高達78%，均是內容種草的高價值目標群體。（數據來源：HKTB FY24 報告，HKTB《Visitors'Purpose of Visit by Major Market Areas Jan-Mar 2026》）

結合HKTB客源數據與小紅書出行旅遊人群畫像，小紅書將香港酒店業目標客群細分為三類核心畫像：一是具備中高消費力、願為新鮮體驗買單的內地一線年輕旅行客；二是注重地段與行政配套的商務人群；三是以30至45歲媽媽為主導決策者的親子及演唱會家庭客。（數據來源：2025年1月至2025年12月期間，小紅書靈犀平台數據，相關數據已做脫敏處理；以及小紅書數據中心，2026年6月）

針對不同人群，小紅書制定了「三步決策路徑」實現精準捕捉——刷：以高視覺衝擊的封面與短視頻激發興趣；搜：以攻略型、測評型筆記承接主動搜索需求；決：以真人推薦與企業號置頂內容促成最終預訂。人群細分與內容觸點的精準匹配，使這套路徑從興趣激發到消費決策形成完整閉環，有效提升了從品牌種草到實際預訂的落地轉化效率。

小紅書商業跨境業務平台專家銀古談到：「伴隨旅遊需求不斷升溫，遊客的決策週期大幅延長，對酒店的選擇也趨向綜合多元。面對這一變化，商家需錨定四類用戶需求進行內容佈局——節點、人群、場景、體驗。以優質內容為橋樑，以廣告投放為放大器，打通『種草 → 咨詢 → 留資』全鏈路，驅動生意持續增長。」

從陣地到口碑：構建港酒的小紅書生意生態

基於對香港酒店業市場的深度洞察，小紅書在活動上分享了一套從企業號陣地搭建到私信轉化承接的全流程經營鏈路。這一範式已在部分香港酒店品牌中取得可驗證的落地成果，為更多香港酒店品牌提供了可複製的實踐路徑。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉在發言中指出：「透過這次工作坊，我們希望協助會員酒店更全面地掌握小紅書最新的用戶出行趨勢，瞭解如何善用平台提升營銷效果，吸引更多目標旅客。隨著赴港旅遊熱度持續攀升，相信以內容驅動增長的小紅書模式，將為越來越多的香港酒店品牌打開生意新空間，推動雙方走向更深層次的品牌共建。」

SOURCE 小紅書