「攻略出境游」到「跟著興趣走」 小紅書商業與新加坡旅遊局MOU簽訂開啟新一程

小紅書觀察到，新加坡匯聚了多重獨特吸引力：例如，作為亞太將頂級賽事與頂級演出常態化疊加的目的地之一，它帶來了持續的復游引力；獨特的城市節奏契合了用戶的心理預期，不間斷為旅行者產出情緒價值；而當地提供的服務美學，則保障了消費者「把身體還給自己」的深度體驗需求；此外，多元族裔色彩與熱帶風情交織，進一步構建起用戶的旅行期待……多重趨勢使新加坡成為「拆世界的盲盒」的理想目的地。（數據來源：小紅書平台2025年1月-12月）

不同的城市特質吸引著不同偏好的旅行人群。在此次合作中，基於新加坡地域特色與平台的1400+行為標籤，小紅書運用千機塔方法論將主力出境遊人群剖析成四類：回饋長輩的旅行博主、追求品質與鬆弛感的新一代父母、情緒導向的都市青年，以及用選擇表達身份的中產青年。（數據來源：小紅書商業數據中台：2025年1月-2026年3月）數據顯示，各圈層搜索需求與相關內容量嚴重失衡：年輕用戶高度依賴實時搜索，但相關內容供給並不精準；帶孩子出遊的年輕父母月活已突破2000萬，但來自媽媽視角的真實分享仍然稀缺，這足以證明用戶的想像力已跑在供給前面，而這也是小紅書與新加坡共同的戰略機遇。（數據來源：小紅書Insight搜索指數×類目熱度底表|分析週期：2025全年）

「三步走戰略」——打通2026新加坡出境游新鏈路

小紅書商業跨境平台專家負責人-庫夏提出了「三步走」的2026新加坡出境游營銷解決方案。

第一步，佔領先機，按人群分層佈局內容矩陣，在用戶決策前建立有利印象；第二步，影響心智，打造新加坡IP綁定目的地認知，持續引領目標人群的旅行預期與消費決策； 第三步，共創增長，以真實的生意貢獻讓「種草」不斷轉化為現實，推動種草進入效果化時代，變得可測量、可優化，讓每一次轉化成為下一次增長的起點。通過不斷累積的轉化、復購讓沉澱的內容變為長期資產，也讓新加坡被更多人選擇。基於這三步閉環的落地，讓雙方的合作不停留於流量層面，而是深入到用戶決策至消費轉換的每一個節點，這不僅是出境游營銷的一次升級，也是從「目的地種草」到「生意長效增長」的可複製路徑。

通過此次戰略合作，雙方將共建出境游內容生態與商業轉化的生意閉環，為行業樹立從洞察到增長的全新範本，共同翻開出境游發展的新一頁。

SOURCE 小紅書