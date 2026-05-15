小紅書商業新加坡出境游閉門會落幕 「興趣構起行程」成出境游新趨勢

旅行邏輯正在發生深刻變化：用戶從「去一個地方」變成「做一件感興趣的事」。過去一年，小紅書月活出境游用戶達1.3億，九成以上為主動搜索。出發是為了完成一種興趣、體驗一種生活、進入一個更具體的自我認同。（數據來源：小紅書平台2025年1月-12月）

參會的小紅書商業跨境及互聯網行業群總經理宗憲表示，用戶「拆盲盒」式的旅行背後藏著三大深層動機：精神共鳴、獵奇心理與在地格調。這三大動機為新加坡如何精準把握中國消費者的出境游需求與市場提供了清晰方向。

潮流源於生活：讓出境游回歸「人本位」

小紅書商業跨境•亞洲及中東業務負責人——杜爾在會上提出新加坡出境游發展方向的趨勢：作為亞太地區將頂級賽事與頂級演出常態化疊加的地區之一，新加坡擁有持續的復游引力；城市舒適的生活節奏與卓越的服務美學滿足了用戶的深度體驗需求，從中也能發掘出頂級奢養賽道的潛力；以及獨特的「生活美學」對用戶的吸引力，有效建立起用戶行前決策新入口。種種趨勢無疑表明，新加坡正在成為全球旅行盲盒的中心樞紐之一。（數據來源：小紅書平台2025年1月-12月）

杜爾基於小紅書「千機塔方法論」，簡要分析出境游的四大快速增長人群。其中，願意帶父母出游的都市青年群體增速顯著；19至25歲的年輕用戶高度依賴實時搜索，但市場上相關內容供給明顯不足。此外，常以品味驅動夜間消費的中產人群增長迅速，而現有內容尚未實現精準匹配；新一代「反卷爸媽」月活雖已突破2000萬，但來自媽媽視角的真實分享依然稀缺。（數據來源：小紅書Insight搜索指數×類目熱度底表|分析周期：2025全年）

四組觀察指向同一結論：用戶需求與已有內容點位並不十分匹配，用戶的想象力已經跑在了供給前面。跟緊需求、擴展供給是新加坡文旅下一步的關鍵方向。

「三步走」營銷方案發布：從占領先機到合作共贏

基於人群洞察，小紅書商業跨境平台專家負責人庫夏在會議提出了2026新加坡出境游營銷「三步走」戰略。

首先「占領先機」，按人群分層佈局，匹配精細化內容矩陣，占據用戶出行先抉有利印象；其次，「影響心智」，打造新加坡專屬IP，有效引領目標人群旅行預期及消費行動；最終，實現「共創增長」，讓「種草」變為現實收益，推動種草進入可測量、可優化的效果化時代，形成可持續的增長飛輪。通過「三步走」戰略的實施，錨定用戶出境游行為鏈路的每一個關鍵節點，形成一條能夠助推出境游營銷轉化，實現長久增益的演進路線。

本次閉門會的成功舉辦，讓小紅書商業與新加坡旅遊局的合作邁入新階段，也為出境游的內容生態與商業轉化探索出一條清晰的方向。相信未來出境游種草鏈路的進一步完善離不開行業各方的攜手共創，這次合作也將成為這場共創之旅的嶄新起點。

SOURCE 小紅書