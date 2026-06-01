艾德金融與 Asseto 達成戰略合作 共拓全球資產代幣化與金融生態創新

香港2026年6月1日 /美通社/ -- 艾德金融（「集團」）旗下艾德證券期貨與領先的金融科技服務商Asseto Fintech Limited（「Asseto」）正式簽署戰略合作協議。雙方將展開深度合作，全面結合Asseto在資產代幣化領域的綜合解決方案能力與艾德金融的豐富市場經驗，共同推動環球資產數位化與代幣化進程。

Asseto作為亞太區少數具備端到端全棧交付能力的綜合型代幣化科技服務商，提供覆蓋資產代幣化全生命週期的一站式解決方案。公司以現金管理類RWA產品為切入點，已發行代幣化產品包含公募基金、債券、股票、私募信貸、房地產、及另類投資資產等。

聯手推動全球資產代幣化業務

根據協議，雙方將充分發揮各自的資源與專業優勢，共同推進資產代幣化業務的全球布局。集團將積極物色及篩選優質的底層資產，並與Asseto共同開展可行性研究、風險評估與方案設計，共同推動代幣化資產在各司法管轄區內合規發行。有關目標發行地區將包括但不限於香港、新加坡、馬來西亞、中東等地。此外，雙方亦將進一步探索多元化且合規的鏈上資產發行模式，持續完善發行流程，以大幅提升資產發行的效率與合規水準。

構建全方位流動性支持與產品分銷體系

為提升代幣化資產在市場上的流通度與交易活躍度，集團將作為流動性提供者，與Asseto攜手構建專屬的代幣化資產流動性服務體系。集團將圍繞USDT、USDC以及受香港金融管理局（HKMA）監管的穩定幣等場景，於合規框架下為代幣化產品提供相應的流動性支持。在嚴謹的合規框架下，艾德金融亦將探索通過系統API或線下管道，協助推薦或分銷由Asseto提供技術支持的代幣化金融產品，進一步提升市場多元性。

加強區塊鏈鏈上生態合作

雙方將圍繞區塊鏈鏈上生態展開全面且深入的協作，共同研發創新的鏈上生態應用場景，並推動技術解決方案的提升與實踐，旨在有效整合雙方的生態資源，建立高效合作網絡。

艾德金融展現RWA領域雄厚實力與領先成就

作為香港數字金融領域先驅，艾德金融持續深耕數字資產及RWA領域，集團早前作為香港首個白銀RWA專案的獨家協調人，成功推動該標誌性專案的成功發行，為業界樹立全新的合規與創新標杆，充分彰顯了集團在複雜底層資產代幣化方面的頂尖架構能力與卓越的合規執行實力。與此同時，集團持有虛擬資產相關牌照，為市場提供專業虛擬資產交易服務，全力為機構及專業投資者構建安全、可靠且合規的數字金融生態。

關於艾德金融

艾德金融植根香港，是一家以金融科技為核心的全方位金融集團，致力將最新科技融入企業基因。集團涵蓋多元化業務，包括但不限於：金融科技、互聯網金融、財富管理、資產管理、投資銀行及數字資產；致力為客戶提供安全可靠、優質便捷的一站式金融服務及產品。集團旗下成員在主要金融市場持有多個牌照，包括由香港證監會發出的第1、2、3、4、5、6、9類受規管活動牌照、香港保險經紀業務牌照、香港信託或公司服務提供者牌照，同時也是香港交易所參與者（經紀代號：0974及0977）。此外，集團全資美國經紀交易商子公司Eddid Securities USA Inc. 為美國金融業監管局 （FINRA）、全國期貨協會 （NFA） 、證券投資者保護公司 （SIPC）及納斯達克交易所 （NQX）、紐約證券交易所（NYSE）及紐交所美國板（NYSE American）的核准會員、並於美國證券交易委員會 （SEC）及商品期貨交易委員會（CFTC） 註冊；集團旗下新加坡全資子公司 Eddid Financial Singapore Pte. Ltd. 持有由新加坡金融管理局 （MAS） 批出的資本市場服務牌照（牌照編號：CMS101839）。

了解更多：www.eddid.com.hk

關於 Asseto

Asseto 是一家綜合性資產代幣化基礎設施與服務提供商，致力於協助傳統金融資產以合規、高效、可擴展的方式進入鏈上資本市場。

Asseto 提供端到端的全棧代幣化解決方案，覆蓋法律架構、智能合約、預言機接入、多鏈部署、代幣管理、分發管道及 DeFi 生態對接，連接傳統資管機構與全球 Web3 流動性。

目前，Asseto 已與多家行業頂尖金融及資管機構建立合作，已完成 13 只代幣化產品發行，總 TVL 接近 5 億美元，覆蓋 8 條主流公鏈，並主導完成香港首個房地產代幣化專案及首個私募股權代幣化專案。

Asseto 致力於降低傳統金融資產進入鏈上市場的門檻，推動真實世界資產代幣化的規模化落地，並為鏈上資本提供更多元、透明、可觸達的真實資產收益機會。

SOURCE 艾德金融