博雲科技完成新一輪數億元融資

依託十餘年的雲原生技術積澱，博雲系統性構建了「雲原生基座 —AI 平台能力 —AI 原生智能體」的全棧技術架構，成功打通了「GPU 資源池化 — 大模型部署優化 —Token 生成運營 —AI Agent 行業場景落地」的完整閉環。進入 2026 年以來，順應大模型普及與企業數碼化升級的趨勢，公司實現了從底層 Infra（基礎設施）向上層 AI Agent（智能體）形態的戰略躍升。

今年以來，博雲陸續發布了面向個人用戶的桌面級 AI 助手 BoClaw、面向政企用戶的 AI 智能體平台 BoAgent、面向研發場景的 AI 編程智能體 BoCoder，以及面向金融、製造、政務等領域的行業解決方案。這些產品是博雲多年來持續向 AI 領域拓展的集中成果，也體現了公司在產品設計、技術應用、研發管理、企業營運等方面全面擁抱 AI 所帶來的深刻變革。

投資人觀點

「博雲的團隊對產業發展有著非常前瞻和清醒的認知。」元禾控股表示，「元禾控股作為較早入股博雲的投資人，全程見證了博雲從雲原生向人工智慧的轉型，今年更是明顯感受到博雲將 AI 技術與行業應用深度結合的推進速度大幅加快。公司在花總的帶領下，順利完成了從雲原生賽道向人工智慧賽道的併軌發展，這讓我們對博雲在這一輪 AI 產業革命中取得耀眼成績更加充滿信心。」

「博雲在十餘年雲原生技術積澱之上，構建了從雲原生基座到 AI 平台能力、再到 AI 原生智能體的完整產品架構，能夠為客戶 AI 智能化升級提供全棧服務，這對幫助用戶將 AI 技術在生產環境中切實落地至關重要。」園豐資本董事長盛剛表示，「我們十分認可博雲採取的 FDE 交付模式，這一體系保障了良好的客戶黏性，能夠支撐企業的長遠發展。」

包河區作為合肥核心城區，正緊扣「數碼包河」戰略部署，將 AI、金融科技列為重點突破方向，加快打造長三角具有重要影響力的數碼經濟高地。合肥包河區相關負責人劉進表示：「博雲將 FICC 金融智能體團隊紮根包河，專注於金融行業智能體解決方案，已形成交易助手、投研助手等成熟產品體系，與包河區建設區域性金融科創中心、發展總部經濟的戰略方向高度契合。投資博雲，既是為包河引入高能級數碼經濟龍頭企業，更是搶抓 AI 產業變革機遇、培育新質生產力的戰略之舉。」合肥包河區政府認為，此舉必將帶動上下游生態聚集，助力包河在 AI 浪潮中搶佔先機、贏得主動。

張家港市正全面深化「創新張家港」戰略，緊抓長三角一體化發展機遇，加快推動冶金、化工、紡織等傳統優勢產業向智能化、數碼化轉型。張家港數科公司數碼經濟部負責人何添盛表示：「博雲深耕工業製造領域，在工業智能化場景中積累了豐富的標桿經驗。博雲 AI Infra+AI Agent 雙架構能力打通了從算力調度到智能體應用的全鏈路，可為我市製造業轉型升級提供一站式智能化支撐。依託博雲科技產業能力與張家港市大數據科技有限公司國資背景合資打造的江蘇知幾人工智慧科技有限公司，具備聯動融通各類產業資源的天然優勢。此番投資博雲，一方面是卡位 AI 新基建賽道的長遠戰略落子，另一方面更是為張家港集聚高端數碼資源、助推實體產業提質增效、實現轉型升級的重要實踐。」

全棧產品體系，賦能企業智能化轉型

基於十餘年的自研技術積累，博雲構建了涵蓋應用開發平台、應用運行平台、算力資源管理平台，以及面向特定行業的「AI + 行業」解決方案的完整產品體系，提供從算力調度營運到智能體執行的一站式服務，賦能企業克服技術壁壘，加快實現全面數碼化與智能化。

博雲應用開發平台支援企業級應用和 AI 模型的開發、集成與交付，幫助企業高效完成終端應用的持續交付，讓 AI Agent 真正融入企業級軟件工程治理鏈路。

博雲應用運行平台及產品族為 AI 模型及 AI Agent 應用提供統一、標準化的雲原生運行環境，支撐其在複雜企業環境中的穩定運行、彈性部署與高可用承載。

博雲算力資源管理平台支撐 AI Agent 規模化落地所需的資源統一納管、成本可控與服務化營運，幫助企業從單點 AI 應用邁向企業級營運。

基於底層 AI Infra 能力，博雲向客戶提供以平台為核心的綜合性 AI Agent 解決方案，將大模型能力與行業特定業務邏輯深度融合，直接驅動商業價值變現。公司已建立起具備行業經驗和 AI 實施能力的 FDE 團隊，能夠與客戶現有系統打通集成，使 AI 應用價值快速落地，進而提升項目價值。

當前，博雲正透過 AI 解決方案直接輸出 AI Agent 能力，解決 AI 技術「如何進入業務流程並產生價值」的核心問題 —— 包括面向企業級場景的 BoAgent 智能體平台、面向個人與辦公的 BoClaw 智能助手、面向研發的 BoCoder 編程智能體。

在金融行業領域，博雲金融智能體團隊將多年為金融客戶的服務經驗，沉澱出博雲 FICC 金融智能體解決方案；在製造行業領域，博雲與南京大學團隊合作開發的工業垂直大模型專注於將工業能力透過 AI 智能體作為載體，為製造業企業提供專業化、可落地的人工智慧解決方案，賦能製造業的智能化轉型；在公共服務領域，博雲正透過與各地政府合作，搭建包括服務於政務辦公的政務智能體平台和服務於 OPC 的智能體賦能平台，前者將幫助政府部門擺脫繁瑣的事務性工作的拖累，後者將與政府機構一道為 OPC 創業者提供包括算力、工具、生態鏈在內的一整套解決方案，幫助 OPC 創業者更輕鬆、快速地搭建起自己的商業平台。

博雲已在金融、製造、政務等高價值垂直賽道打造了豐富的智能體應用，隨著本輪融資的順利完成，將幫助博雲不斷強化在 AI 領域的服務深度，助力公司在國內雲原生 AI 算力基礎設施領域進一步擴大市場，成為企業規模化應用前沿技術、實現智能化升級進程中值得信賴的軟件基石與合作夥伴。

SOURCE 博雲科技