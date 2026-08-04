美國運通全面升級香港白金卡禮遇

美國運通亞洲地區主管劉偉德表示：「美國運通一直致力提升白金卡會員日常生活中的每個時刻，締造更高層次的享受。透過今次全面升級美國運通白金卡權益，我們期望加強卡會員於不同範疇的體驗，讓他們盡享非凡價值及獨有魅力。」

美國運通白金卡全新及升級禮遇

香港足球會禮遇

白金卡會員現可專享香港足球會禮遇，踏進本港歷史最悠久的私人會所之一，享用多項體育、餐飲及休閒生活設施。

白金假期簽賬回贈禮遇

由即日起至2027年12月31日，白金卡會員於半島酒店集團、文華東方酒店及Club Med旗下指定酒店分別消費滿指定金額，全年可享高達HK$4,500簽賬回贈，讓他們能更從容規劃每趟精彩旅程。

亞洲高爾夫球會通行禮遇

由即日起至2027年12月31日，白金卡會員現可於遍佈亞洲共超過50個合作高爾夫球場專享精選禮遇，於區內多個頂級球場盡情揮桿，享受高球樂趣。

美國運通GOURMET CLUB餐饗禮遇

美國運通GOURMET CLUB自2025年10月推出升級禮遇以來，一直深受白金卡會員歡迎；Black Sheep更成為計劃的最新餐廳夥伴，讓白金卡會員可進一步專享多元的菜式及餐飲選擇，豐富用餐體驗之餘令他們可有更多方式享受美國運通GOURMET CLUB提供的專屬餐饗優惠：包括於指定米芝蓮星級餐廳及高級食府專享「享一賞一」禮遇、於逾100間餐飲夥伴享高達七折優惠，以及於美心中菜享高達五折優惠。有關Black Sheep旗下指定餐廳餐饗優惠的更多詳情將透過Amex Experiences應用程式公佈。

ALL Accor會籍級別配對

合資格的美國運通白金卡會員將可獲ALL Accor Gold會籍，禮遇包括免費Wi-Fi、迎賓禮遇、延遲退房、免費客房升級（視乎供應情況而定），以及額外ALL Accor獎勵積分。會籍級別匹配禮遇在香港的推出日期將於稍後公布。

除以上全新及升級禮遇外，白金卡會員亦可繼續專享一系列白金卡專屬權益，包括透過美國運通全球機場貴賓室網絡享受全球140個國家逾1,550個機場貴賓室服務，以及於全球超過1,900間世界頂級酒店專享全球豪華酒店及度假村計劃住宿優惠，讓卡會員無論身處全球任何角落，都能從容享受旅程及生活時刻。

以上各優惠須受條款及細則約束，有不適用項目、不適用日子和不同優惠期。

新增及升級多項禮遇的同時，美國運通白金卡年費將維持每年HK$9,500。如欲了解更多美國運通白金卡詳情，請按此瀏覽。

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關於美國運通

美國運通（NYSE: AXP）是一個利用科技引領的全球性支付及高端品味生活品牌。我們的團隊遍佈全球，竭力透過卓越的產品、服務和體驗提昇生活品質及促使業務成功，為客戶提供所需支援。

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