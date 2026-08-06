亞博館夥拍機場蓮香樓推「票尾優惠」

新聞提供者亞洲國際博覽館
06 8月, 2026, 17:44 CST
涵蓋演唱會、國際會議及商貿展覽 出示活動憑證享晚市及宵夜全單八八折
香港2026年8月6日 /美通社/ -- 亞洲國際博覽館（亞博館）積極響應「票尾經濟」，拓展周邊餐飲合作，將各類活動帶來的人流及消費動力延伸至場外。由明日起，參與亞博館演唱會、國際會議、商貿展覽及其他大型活動的訪客，憑有效活動憑證，可於活動舉行前3天至結束後3天期間，到蓮香樓（香港國際機場）享用晚市及宵夜全單八八折優惠。機場蓮香樓24小時營業，無論演唱會深夜散場，還是商務旅客完成會議或展覽行程後乘搭凌晨航班離港，均可品嚐地道港式美食。
亞博館未來活動陣容鼎盛。繼世界劍擊錦標賽圓滿落幕後，單是今年8月至9月，預計將有超過16場演唱會接力登場；連同國際會議、展覽及其他大型活動，將吸引數以十萬計的本地、內地及海外訪客。
票尾優惠將進一步發揮亞博館匯聚不同類型盛事與人流的優勢，首個受惠活動為8月7日起一連四日在亞博館舉行的「第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會」，將吸引超過10,000位來自世界各地的保險業代表。緊接一連串精彩演唱會後，全球首屈一指的珠寶採購盛會「九月珠寶首飾展」將於9月14日至18日舉行，整項展覽預計吸引超過55,000名來自140多個國家及地區的買家。
大型會議及展覽一連舉行多天，參展商、買家及業界代表往往需要在港停留較長時間，惠及酒店、餐飲、零售、交通及旅遊景點等相關行業。票尾優惠橫跨活動前後，讓商務旅客在會議、交流及採購行程以外，更靈活地探索香港，鼓勵商務休閒旅遊。
是次合作亦充分發揮亞博館毗鄰香港國際機場的地理優勢，讓訪客從抵港、參與活動至離港期間，均可便捷地享用餐飲優惠，體現「抵港即旅遊、抵港即盛事」的無縫體驗。由亞博館出發，只需約15分鐘即可經有蓋通道步行至機場。而蓮香樓（香港國際機場）位於一號客運大樓離港大堂非禁區，其全天候服務尤其切合夜間演唱會觀眾及不同航班旅客的餐飲需要。亞博館藉此把國際活動的影響力延伸至機場及周邊商戶，海外訪客亦可從「一盅兩件」認識香港，感受傳統茶樓文化的獨特魅力。
亞博館將繼續聯繫鄰近商戶、旅遊業界及其他合作夥伴，探索更多跨界別合作，串連演唱會、會議、展覽、餐飲、零售及旅遊體驗，延長休閒及商務訪客的逗留時間，進一步釋放不同類型活動所帶來的經濟效益。
下載高清圖片： https://www2.asiaworld-expo.com/2026/PressRelease/AWExLHL.zip
亞博館x蓮香樓（香港國際機場）票尾優惠詳情:
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優惠期：
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由2026年8月7日至2027年1月31日
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適用時段：
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晚市及宵夜時段
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優惠內容：
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全單八八折，不可與其他折扣同時使用
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適用地點：
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蓮香樓 （香港國際機場）
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地址：
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香港國際機場一號客運大樓離港層（L8）（非禁區）
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適用活動：
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於亞洲國際博覽館舉行的所有公眾活動，包括演唱會、會議、展覽等
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使用日期：
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活動舉行前3天至活動結束後3天，包括活動舉行當日
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換領方法：
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惠顧前出示有效的亞博館活動憑證，包括實體或電子門票、參展商證、買家證、代表證或其他獲認可的活動證明
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＊優惠受條款及細則約束。
8月至9月於亞博館舉行的大型演唱會及活動
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SOURCE 亞洲國際博覽館
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