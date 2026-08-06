亞博館夥拍機場蓮香樓推「票尾優惠」

票尾優惠將進一步發揮亞博館匯聚不同類型盛事與人流的優勢，首個受惠活動為8月7日起一連四日在亞博館舉行的「第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會」，將吸引超過10,000位來自世界各地的保險業代表。緊接一連串精彩演唱會後，全球首屈一指的珠寶採購盛會「九月珠寶首飾展」將於9月14日至18日舉行，整項展覽預計吸引超過55,000名來自140多個國家及地區的買家。

大型會議及展覽一連舉行多天，參展商、買家及業界代表往往需要在港停留較長時間，惠及酒店、餐飲、零售、交通及旅遊景點等相關行業。票尾優惠橫跨活動前後，讓商務旅客在會議、交流及採購行程以外，更靈活地探索香港，鼓勵商務休閒旅遊。

是次合作亦充分發揮亞博館毗鄰香港國際機場的地理優勢，讓訪客從抵港、參與活動至離港期間，均可便捷地享用餐飲優惠，體現「抵港即旅遊、抵港即盛事」的無縫體驗。由亞博館出發，只需約15分鐘即可經有蓋通道步行至機場。而蓮香樓（香港國際機場）位於一號客運大樓離港大堂非禁區，其全天候服務尤其切合夜間演唱會觀眾及不同航班旅客的餐飲需要。亞博館藉此把國際活動的影響力延伸至機場及周邊商戶，海外訪客亦可從「一盅兩件」認識香港，感受傳統茶樓文化的獨特魅力。

亞博館將繼續聯繫鄰近商戶、旅遊業界及其他合作夥伴，探索更多跨界別合作，串連演唱會、會議、展覽、餐飲、零售及旅遊體驗，延長休閒及商務訪客的逗留時間，進一步釋放不同類型活動所帶來的經濟效益。

下載高清圖片： https://www2.asiaworld-expo.com/2026/PressRelease/AWExLHL.zip

亞博館x蓮香樓（香港國際機場）票尾優惠詳情:

優惠期： 由2026年8月7日至2027年1月31日 適用時段： 晚市及宵夜時段 優惠內容： 全單八八折，不可與其他折扣同時使用 適用地點： 蓮香樓 （香港國際機場） 地址： 香港國際機場一號客運大樓離港層（L8）（非禁區） 適用活動： 於亞洲國際博覽館舉行的所有公眾活動，包括演唱會、會議、展覽等 使用日期： 活動舉行前3天至活動結束後3天，包括活動舉行當日 換領方法： 惠顧前出示有效的亞博館活動憑證，包括實體或電子門票、參展商證、買家證、代表證或其他獲認可的活動證明 ＊優惠受條款及細則約束。

8月至9月於亞博館舉行的大型演唱會及活動

8月1日 - 2日 FIRM TCG Card Show 8月1日 2026 LEE YOUNGJI WORLD TOUR<2.0> 8月2日 XG WORLD TOUR: THE CORE IN HONG KONG 8月7 日- 10日 第十六屆世界華人保險大會暨2026國際龍獎IDA年會 8月14日 - 15日 RAISE A SUILEN LIVE 2026「Boot IGNITION」香港公演 8月15日 T.O.P PRE-STUDIO 2026 in HONG KONG 8月22日 2026永恆開端Desire 4演唱會香港站ENCORE 8月22日 - 23日 ILLIT LIVE 'PRESS START♥︎' in HONG KONG 8月25日 - 27日 2026第二屆 GIS 全球創新展暨全球創新峰會・香港 8月29日 2026 SUPER JUNIOR 83z FAN-CON TOUR [1983] IN HONG KONG 8月29日 拉闊音樂會 她和她的秘密 衛蘭x炎明熹 9月2日 4日 亞洲國際果蔬展覽會 9月4日 - 6日 IVE WORLD TOUR <SHOW WHAT I AM> IN HONG KONG 9月12日 TREASURE THE STAGE 2026 NEW WAV : LIVE IN HONG KONG 9月14日 - 18日 九月珠寶首飾展 9月19日 NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING <我的天! 六位王子都想娶我?> IN HONG KONG 9月26日 - 27日 back number "Grateful Yesterdays Tour 2026" in Hong Kong 9月30日 Lany Live in Hong Kong 2026

SOURCE 亞洲國際博覽館