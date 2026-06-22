亞博館商業案例比賽2026圓滿舉行

以亞博館二期發展為案例 啟發學生探索盛事產業新機遇

今屆比賽以亞博館二期發展為案例背景，參賽隊伍圍繞場館的未來發展、活動體驗、跨界合作及市場定位等方面進行深入分析並提出創新建議，展現新一代對盛事產業發展趨勢的獨到見解。透過貼近業界實況的真實案例，學生不但有機會深入了解大型場館在城市發展、旅遊經濟及盛事策劃中的重要角色，更從中探索香港盛事產業未來發展的新機遇。

冠軍隊伍由來自香港大學、香港科技大學、香港城市大學及香港浸會大學的學生組成。評審團認為，其方案充分發揮亞博館毗鄰香港國際機場的獨特區位優勢，並從會議展覽、文化娛樂、旅遊及生活體驗等多個層面提出整合發展構想，兼具創新思維與實踐潛力，為亞博館未來發展及香港盛事經濟提供具參考價值的建議。

「亞博創意先鋒獎」培育未來盛事人才

亞博館一直致力培育未來盛事人才。除冠、亞、季軍外，今年續設「亞博創意先鋒獎」，表揚於比賽中展現卓越創意及具領導潛質的參賽者，並提供實習機會，讓學生走出課堂，親身體驗大型盛事及場館的實際運作。

透過舉辦商業案例比賽，亞博館希望為青年提供接觸真實商業課題的平台，鼓勵學生結合理論知識與市場觀察，培養策略分析、創新思維及團隊協作能力，同時促進業界與學界交流，為香港盛事經濟及相關產業發掘人才，培育新力軍。

去年「亞博創意先鋒獎」得主之一李家盈（Connie），現正於亞博館活動策劃及管理團隊實習，參與國際展覽、會議及大型活動的策劃與執行工作。Connie表示：「商業案例比賽讓我對盛事產業產生濃厚興趣，並有機會加入亞博館實習。透過參與不同活動，我不但能向專業團隊學習，更有機會參與大型展覽、會議及演唱會背後的籌備工作，包括前期策劃、場地搭建、現場營運、餐飲及賓客服務等不同環節。這段經歷讓我對盛事產業有更全面的認識，是一段非常寶貴的學習旅程。」

交流午宴延續創意火花 連繫新世代與業界未來

亞博館於賽後特設交流午宴，讓參賽學生與亞博館團隊深入交流，進一步了解會展及盛事產業的背後運作和發展機遇。同學亦積極分享對行業的看法，展現新世代對盛事產業的熱忱與抱負。

展望未來，亞博館將繼續秉持推動盛事發展、培育青年人才及促進產業交流的理念，與各大院校攜手培育新一代會展及盛事人才，支持更多具國際影響力的大型活動在港舉行，進一步鞏固香港作為亞洲盛事之都的領先地位。

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SOURCE 亞洲國際博覽館