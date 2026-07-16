香港首度主辦世界劍擊錦標賽

每年有意競逐主辦世界劍擊錦標賽的城市，均需於FIE代表大會上，經過百名國際委員投票遴選；而香港早於2023年11月便成功取得2026年世界劍擊錦標賽主辦權。這不僅是香港首次主辦劍擊世錦賽，亦彰顯國際體壇對香港舉辦大型國際體育盛事能力的充分肯定。

主辦單位認為，香港絕對有能力舉辦劍擊世錦賽，以亞博館為例，場館空間充足，所有展館均採用無柱式設計，空間靈活寬敞，能滿足賽事競技、觀眾體驗及後勤運作等多方面需求。

兩年籌備 打造世界級劍擊舞台

由初步規劃至比賽揭幕，主辦單位與亞博館團隊花了接近兩年時間籌備。由於賽事規模龐大，亞博館首次為劍擊比賽搭建「雙場館」配置，令賽程更加緊湊和流暢。比賽將以AsiaWorld-Arena作主場，設置9條決賽劍道及觀眾席區域，開揚環境有利觀眾近距離打氣；而AsiaWorld-Summit 則是副場，作為初賽及訓練場地，設50條劍道。兩個展館毗鄰而建，僅幾步之遙，方便教練、選手和觀眾快速穿梭。

主場設計別出心裁，靈活運用館內的「自動伸縮階梯座位系統」，搭成彎月形的觀眾席，騰出空間作司令台、選手檢錄室、賽事單位辦公室等。同時，場館亦整合了器材檢驗、醫療檢測及賽事後勤等設施，形成完整而高效的國際賽事營運模式。

機場門戶優勢 便利全球劍手赴港參賽

亞博館毗鄰香港國際機場，具備無可比擬的交通優勢，對於來自全球各地的海外選手非常便捷，也令大型器材運送更具效率。亞博館周邊匯聚完善的住宿和餐飲配套，讓運動員能從抵港實現無縫銜接的參賽體驗，專注備戰。

亞博館「福地」 見證港隊輝煌時刻

多年來，亞博館一直是香港劍擊的重要主場舞台，過去10年間曾舉辦24項大型比賽，包括亞洲劍擊錦標賽、花劍世界盃香港站、香港公開劍擊錦標賽等多項國際級賽事，並將於明年迎接兩年一度的殘疾人劍擊世界錦標賽。本地賽方面，全港小學分區劍擊比賽、青少年公開劍擊錦標賽、亞洲元老劍擊錦標賽等也曾選址亞博館，展現場館助力建構完整的劍擊賽事生態圈。

亞博館堪稱香港劍擊隊的「超級福地」，單計國際及亞洲頂尖賽事，香港代表在亞博館便累積了 22金、18銀、51銅的世界級獎牌紀錄，超過90面獎牌，見證港將一步步走向世界舞台。

亞博館將再次成為全球劍壇焦點，亦有望為香港劍擊歷史寫下嶄新篇章，期待港隊在主場觀眾支持下，再創佳績。

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（圖片取自以往在亞博館舉行的劍擊賽事，僅供參考）

SOURCE 亞洲國際博覽館