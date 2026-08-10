深圳四季酒店傾情呈獻套房禮遇

新聞提供者深圳四季酒店
10 8月, 2026, 17:59 CST
居停美學新境界
深圳2026年8月10日 /美通社/ -- 深圳四季酒店推出的套房住宿禮遇，致力於為下榻福田核心商務區的賓客打造更從容、豐富的都市居停體驗。酒店毗鄰深圳會展中心，環繞多元商業與文化地標，依托便捷高效的航空與高鐵交通網絡，輕鬆銜接全球與灣區行程，為商務出行與休閒造訪的賓客帶來兼具效率、舒適與格調的下榻體驗。
即日起至2026年12月31日，預訂「體驗更多」套房禮遇，即可尊享人民幣888元酒店消費額度，入住期間可靈活用於臻選餐飲及水療體驗，在繁忙都市中開啟一段兼顧效率與鬆弛的精緻旅程。
深圳四季酒店以當代設計美學融合品牌標誌性的待客之道，在城市蓬勃脈動中呈現卓然不凡的奢華居所。酒店共有266間客房，其中包括32間寬敞套房，並匯聚四間風格雅致的餐廳與酒廊、室內及戶外泳池、水療中心，以及24小時開放的健身中心。預定套房的賓客更可前往位於29層的行政酒廊，享受涵蓋定制餐飲、快速辦理入住及專屬禮賓等尊貴服務，細節之處盡顯從容格調。
地處福田核心地帶，深圳四季酒店與深圳寶安國際機場、福田高鐵站高效相連，驅車約35分鐘可達機場，約10分鐘直抵高鐵樞紐，周邊商業、綠意與文化地標從容可及。
憑借優越的地理位置、完善的設施配備，結合全新的⌈體驗更多⌋套房禮遇，深圳四季酒店將持續為國際賓客呈現兼具效率與品味的都市居停之選，無論商務往來或悠然度假，皆能在此感受中國最具活力城市之一的非凡魅力。
關於深圳四季酒店
深圳四季酒店坐落於深圳繁華的福田中央商務區，地理位置優越，交通便捷。酒店毗鄰地鐵站，與深圳會展中心隔街相望，四周矗立著大型高檔辦公樓和三座購物商城。酒店附近的市民中心，是集市府機關和文化陣地，如：深圳博物館、深圳圖書館和深圳音樂廳等多功能場所為一體的標誌性建築，彰顯摩登氣質。深圳四季酒店擁有266間精緻客房，包括32間套房。另外配套行政酒廊和商務中心，4間精美餐廳和7間多功能宴會廳，室內外泳池及戶外露台。
如需瞭解更多有關深圳四季酒店的信息，請瀏覽www.fourseasons.com/shenzhen，或關注官方微博及微信：@深圳四季酒店
SOURCE 深圳四季酒店
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