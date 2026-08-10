深圳四季酒店傾情呈獻套房禮遇

居停美學新境界

深圳2026年8月10日 /美通社/ -- 深圳四季酒店推出的套房住宿禮遇，致力於為下榻福田核心商務區的賓客打造更從容、豐富的都市居停體驗。酒店毗鄰深圳會展中心，環繞多元商業與文化地標，依托便捷高效的航空與高鐵交通網絡，輕鬆銜接全球與灣區行程，為商務出行與休閒造訪的賓客帶來兼具效率、舒適與格調的下榻體驗。

即日起至2026年12月31日，預訂「體驗更多」套房禮遇，即可尊享人民幣888元酒店消費額度，入住期間可靈活用於臻選餐飲及水療體驗，在繁忙都市中開啟一段兼顧效率與鬆弛的精緻旅程。