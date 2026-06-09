深圳四季酒店呈獻「101個夏日靈感」季節限定體驗

創意手工冰淇淋亦於逸廊限時呈獻，以沁涼滋味回應夏日熱情。「莓果盛宴」以多重莓果交織清新酸甜之風；「夏日激情」以芒果凝香演繹濃郁熱帶果香；「夢幻香草聖代」則將經典香草、輕盈忌廉與海鹽芝士冰淇淋巧妙融合，呈現豐富細膩的層次口感。

兩款夏季主題雞尾酒同步推出，為微醺時光注入熱情的靈感。「夏日信箋」以朗姆酒為底，融匯香茅、生姜與百香果的馥郁果香，清新明快；「樹洞郵局」則以荔枝紅茶威士忌為引，輔以柚子、蜂蜜及伯爵茶酊劑，層層鋪陳細膩悠長的風味體驗。

除了季節限定的味蕾之旅，酒店亦同步呈獻多重夏日入住禮遇。賓客可於綠意環繞的戶外泳池沐浴盛夏陽光，在水波與微風之間舒展身心；或於戶外露台靜享午後光影，讓時光在輕柔微風中緩緩流淌；亦可前往玥水療，於芳香與靜謐氛圍中釋放疲憊，重拾身心平衡。客房與套房延續現代雅致風格，以開闊視野與溫潤細節營造寧靜舒適的居停體驗，讓夏日的節奏於此悄然放慢。

逸廊「夏嶼風情下午茶」每套人民幣508元；創意手工冰淇淋系列每份人民幣68元至88元；夏季主題雞尾酒每杯人民幣128元。以上所有價格需加收10%的服務及6%的相關稅費。垂詢或預約，請致電 +86 (755) 8826 8888，或通過微信官方賬號「深圳四季酒店」聯繫。

關於深圳四季酒店

深圳四季酒店坐落於深圳繁華的福田中央商務區，地理位置優越，交通便捷。酒店毗鄰地鐵站，與深圳會展中心隔街相望，四周矗立著大型高檔辦公樓和三座購物商城。酒店附近的市民中心，是集市府機關和文化陣地，如：深圳博物館、深圳圖書館和深圳音樂廳等多功能場所為一體的標誌性建築，彰顯摩登氣質。深圳四季酒店擁有266間精致客房，包括32間套房。另外配套行政酒廊和商務中心，4間精美餐廳和7間多功能宴會廳，室內外泳池及戶外露台。

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