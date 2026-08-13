東高未來能源獲歐洲頂級創新獎 全棧自研4S構網技術獲權威認證

本次獲獎的全棧自研4S構網型儲能技術，是東高未來能源面向新型電力系統打造的關鍵技術體系，將能量管理系統EMS、功率管理系統PMS、儲能變流器PCS和電池管理系統BMS四大系統深度融合，通過算法模擬同步發電機運行特性，可自主構建電網電壓與頻率基准，有效解決高比例新能源接入帶來的電網穩定性難題；同時依托AI多源協同調度算法，實現光儲柴網多工況自適應優化與並離網經濟運行，在強化電網支撐能力的同時兼顧系統經濟性。

在全球能源轉型加速、新型電力系統建設提速的背景下，東高未來能源將持續深耕智能構網型儲能技術賽道，以技術創新驅動產業升級，攜手全球合作伙伴共同推動能源結構低碳轉型，踐行「點亮全世界」的企業使命。

SOURCE 東高未來能源