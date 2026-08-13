東高未來能源獲歐洲頂級創新獎 全棧自研4S構網技術獲權威認證
新聞提供者東高未來能源
13 8月, 2026, 19:33 CST
德國波恩2026年8月13日 /美通社/ -- 東高未來能源憑借全棧自研4S構網型儲能技術，榮獲歐洲權威研究機構EUPD Research頒發的2026年度頂級創新獎（Top Innovation Award），標志著東高未來能源的創新實力獲得行業權威認可。
EUPD Research是全球光伏與儲能領域最具公信力的第三方研究認證機構之一，研究網絡覆蓋歐洲、美洲、亞太及中東地區。頂級創新獎的設立旨在表彰在推動能源轉型中取得顯著進展並持續創新的制造商，對卓越的技術實力和突破性的創新成果予以肯定，是衡量新能源企業技術創新高度的核心標桿。
本次獲獎的全棧自研4S構網型儲能技術，是東高未來能源面向新型電力系統打造的關鍵技術體系，將能量管理系統EMS、功率管理系統PMS、儲能變流器PCS和電池管理系統BMS四大系統深度融合，通過算法模擬同步發電機運行特性，可自主構建電網電壓與頻率基准，有效解決高比例新能源接入帶來的電網穩定性難題；同時依托AI多源協同調度算法，實現光儲柴網多工況自適應優化與並離網經濟運行，在強化電網支撐能力的同時兼顧系統經濟性。
在全球能源轉型加速、新型電力系統建設提速的背景下，東高未來能源將持續深耕智能構網型儲能技術賽道，以技術創新驅動產業升級，攜手全球合作伙伴共同推動能源結構低碳轉型，踐行「點亮全世界」的企業使命。
SOURCE 東高未來能源
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