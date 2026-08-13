DoGo Power Menang Top Innovation Award 2026 EUPD Research di Eropah

BONN, Jerman, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- DoGo Power telah dianugerahkan Top Innovation Award 2026 oleh EUPD Research, iaitu autoriti penyelidikan Eropah yang terkemuka bagi teknologi storan tenaga pembentukan-grid 4S yang dibangunkan sendiri secara sepenuhnya. Anugerah berkenaan merupakan pengiktirafan industri rasmi terhadap keupayaan inovasi DoGo Power.

DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research ialah salah satu badan penyelidikan dan pensijilan pihak ketiga yang paling berwibawa dalam sektor fotovolta dan storan tenaga global, dengan rangkaian penyelidikan meliputi Eropah, benua Amerika, Asia-Pasifik dan Timur Tengah. Dilancarkan bagi memberi penghormatan kepada pengeluar yang melakar kemajuan cemerlang dalam memacu peralihan tenaga dan inovasi yang berterusan, Top Innovation Award mengiktiraf kekuatan teknikal yang luar biasa serta pencapaian inovasi terobosan, selain menjadi penanda aras utama bagi mengukur kecemerlangan inovasi teknologi perusahaan tenaga baharu.

Teknologi storan tenaga pembentukan-grid 4S pemenang anugerah itu, yang dibangunkan sendiri secara sepenuhnya oleh DoGo Power, merupakan sistem teknikal utama yang dibangunkan untuk sistem kuasa baharu. Teknologi itu mengintegrasikan secara mendalam empat komponen teras: Sistem Pengurusan Tenaga (EMS), Sistem Pengurusan Kuasa (PMS), Sistem Penukaran Kuasa (PCS) dan Sistem Pengurusan Bateri (BMS). Dengan mensimulasikan ciri operasi penjana segerak menerusi algoritma, teknologi tersebut mampu membangunkan sendiri rujukan voltan dan frekuensi grid, sekali gus menangani cabaran kestabilan grid secara berkesan yang berpunca daripada integrasi tenaga boleh baharu pada kadar penembusan yang tinggi. Pada masa sama, dengan sokongan algoritma penjadualan kolaboratif berbilang sumber berkuasa AI, teknologi itu merealisasikan pengoptimuman adaptif merentasi senario operasi PV-storan-diesel-grid serta operasi bersambung grid dan luar grid cekap kos, sekali gus memperkukuh keupayaan sokongan grid sambil memastikan kecekapan ekonomi dalam operasi sistem.

Dalam menghadapi keadaan peralihan tenaga global yang semakin pesat serta pembangunan sistem kuasa baharu yang semakin pantas, DoGo Power akan terus meningkatkan tumpuannya terhadap bidang teknologi storan tenaga pembentukan-grid pintar. Syarikat akan memacu peningkatan industri menerusi inovasi teknologi, bekerjasama dengan rakan kongsi global untuk memajukan peralihan rendah karbon dalam campuran tenaga serta mencapai misi korporatnya, "Lighting Up the World" ("Menerangi Dunia").

SOURCE DoGo Power