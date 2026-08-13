DoGo Power คว้ารางวัล Top Innovation Award 2026 จาก EUPD Research ในยุโรป

News provided by

DoGo Power

13 Aug, 2026, 22:17 CST

บอนน์, เยอรมนี, 13 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- DoGo Power ได้รับรางวัล Top Innovation Award 2026 จาก EUPD Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำของยุโรป จากเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 4S grid-forming ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองทั้งหมด โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของ DoGo Power

Continue Reading
DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe
DoGo Power Wins EUPD Research’s 2026 Top Innovation Award in Europe

EUPD Research เป็นหนึ่งในหน่วยงานวิจัยและรับรองอิสระที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานระดับโลก โดยมีเครือข่ายการวิจัยครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง สำหรับรางวัล Top Innovation Award มีเป้าหมายเพื่อยกย่องผู้ผลิตที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเชิดชูความแข็งแกร่งทางเทคนิคและความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ทั้งยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับวัดความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจพลังงานใหม่อีกด้วย

เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 4S grid-forming ที่ DoGo Power พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดภายในบริษัท เป็นระบบหลักที่ออกแบบมาเพื่อระบบไฟฟ้ายุคใหม่ โดยผสานรวมองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ Energy Management System (EMS), Power Management System (PMS), Power Conversion System (PCS) และ Battery Management System (BMS) เทคโนโลยีดังกล่าวจำลองลักษณะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสด้วยอัลกอริทึม ทำให้สามารถสร้างค่าอ้างอิงของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างอิสระ ช่วยรับมือกับความท้าทายด้านเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ขณะเดียวกัน อัลกอริทึมการจัดการและประสานการทำงานของแหล่งพลังงานหลากหลายรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังสามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับ PV-storage-diesel-grid รองรับการทำงานทั้งในโหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและโหมดออฟกริดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินงานระบบ

ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกที่กำลังเร่งตัวขึ้น และการก่อสร้างระบบไฟฟ้ายุคใหม่ที่เดินหน้าเร็วขึ้น DoGo Power ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน smart grid-forming อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ ตลอดจนสานต่อพันธกิจขององค์กรในการ "Lighting Up the World"

SOURCE DoGo Power

Also from this source

DoGo Power Menang Top Innovation Award 2026 EUPD Research di Eropah

DoGo Power Menang Top Innovation Award 2026 EUPD Research di Eropah

DoGo Power telah dianugerahkan Top Innovation Award 2026 oleh EUPD Research, iaitu autoriti penyelidikan Eropah yang terkemuka bagi teknologi storan...
DoGo Power Wins EUPD Research's 2026 Top Innovation Award in Europe

DoGo Power Wins EUPD Research's 2026 Top Innovation Award in Europe

DoGo Power has been presented with the 2026 Top Innovation Award by EUPD Research, a leading European research authority, for its fully...
More Releases From This Source

Explore

Oil & Energy

Oil & Energy

Utilities

Utilities

Alternative Energies

Alternative Energies

Electrical Utilities

Electrical Utilities

News Releases in Similar Topics