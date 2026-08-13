DoGo Power คว้ารางวัล Top Innovation Award 2026 จาก EUPD Research ในยุโรป
News provided byDoGo Power
13 Aug, 2026, 22:17 CST
บอนน์, เยอรมนี, 13 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- DoGo Power ได้รับรางวัล Top Innovation Award 2026 จาก EUPD Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำของยุโรป จากเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 4S grid-forming ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเองทั้งหมด โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นการรับรองอย่างเป็นทางการถึงขีดความสามารถด้านนวัตกรรมของ DoGo Power
EUPD Research เป็นหนึ่งในหน่วยงานวิจัยและรับรองอิสระที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุดในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และระบบกักเก็บพลังงานระดับโลก โดยมีเครือข่ายการวิจัยครอบคลุมทั้งในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชียแปซิฟิก และตะวันออกกลาง สำหรับรางวัล Top Innovation Award มีเป้าหมายเพื่อยกย่องผู้ผลิตที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเชิดชูความแข็งแกร่งทางเทคนิคและความสำเร็จด้านนวัตกรรมที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญ ทั้งยังเป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานสำคัญสำหรับวัดความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของธุรกิจพลังงานใหม่อีกด้วย
เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน 4S grid-forming ที่ DoGo Power พัฒนาขึ้นเองทั้งหมดภายในบริษัท เป็นระบบหลักที่ออกแบบมาเพื่อระบบไฟฟ้ายุคใหม่ โดยผสานรวมองค์ประกอบหลัก 4 ส่วนเข้าด้วยกัน ได้แก่ Energy Management System (EMS), Power Management System (PMS), Power Conversion System (PCS) และ Battery Management System (BMS) เทคโนโลยีดังกล่าวจำลองลักษณะการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซิงโครนัสด้วยอัลกอริทึม ทำให้สามารถสร้างค่าอ้างอิงของแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของโครงข่ายไฟฟ้าได้อย่างอิสระ ช่วยรับมือกับความท้าทายด้านเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าที่เกิดจากการเชื่อมต่อพลังงานหมุนเวียนในสัดส่วนสูงเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้า ขณะเดียวกัน อัลกอริทึมการจัดการและประสานการทำงานของแหล่งพลังงานหลากหลายรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังสามารถปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ สำหรับ PV-storage-diesel-grid รองรับการทำงานทั้งในโหมดเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและโหมดออฟกริดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า พร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการสนับสนุนเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้า ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินงานระบบ
ท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานทั่วโลกที่กำลังเร่งตัวขึ้น และการก่อสร้างระบบไฟฟ้ายุคใหม่ที่เดินหน้าเร็วขึ้น DoGo Power ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน smart grid-forming อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะขับเคลื่อนการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี รวมถึงทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบพลังงานคาร์บอนต่ำ ตลอดจนสานต่อพันธกิจขององค์กรในการ "Lighting Up the World"
SOURCE DoGo Power
Share this article