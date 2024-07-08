平安產險攜手汽車之家舉辦「百城車展煥新季」 帶動汽車消費超5.6億元

香港2024年7月8日 /美通社/ -- 7月6日，中國平安財產保險股份有限公司（以下簡稱：平安產險）攜手全國工商聯汽車經銷商商會、汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）共同舉辦的「百城車展煥新季」在湖北武漢市江宸天街火熱進行。來自武漢市商務局、武漢市交通管理局、武漢市金融街管理委員會、江漢區商務局、平安產險和汽車之家的相關領導共同出席此次儀式。

自2024年6月起，「百城車展煥新季」系列活動正式啓動，在全國多個城市舉辦汽車以舊換新展銷會，打造「看車、買車、用車、換車」一站式解決方案，把主流品牌和車型、二手車置換服務帶到消費者「家門口」，為廣大消費者提供多重購車補貼優惠組合。截至目前，「百城車展煥新季」活動帶動汽車消費超5.6億元，切實助力激發汽車消費活力。

「百城車展煥新季」活動在國家及地方政府引導下，融合平安產險線上資源與線下服務團隊優勢、汽車之家平台優勢，為廣大消費者提供真實的「惠民活動」，共同探索汽車服務新模式。平安產險總部機構代理部總經理朱成成表示，「百城車展煥新季」活動的成功舉辦，不僅可以激發市場活力，促進汽車消費，更能夠推動汽車產業轉型升級，為地方經濟的高質量發展貢獻力量。

此次活動在湖北省升級為五城連動模式，實現了武漢、襄陽、宜昌、恩施、黃石同步開展，從而產生了強大的區域影響力。汽車之家介紹，作為「百城車展煥新季」系列活動的重要一站，此次活動繼續與平安產險深度融合，整合線上線下優質資源，覆蓋新車銷售全鏈路，透過優質服務網絡及創新活動，幫助經銷商精準觸達客戶，實現集客促轉最大化。同時，汽車之家將聚合補貼與優惠政策，發揮平台優勢，協同車企、平安給予消費者真優惠、真福利，釋放汽車消費新活力。

在國家「以舊換新」政策補貼和武漢市大力支持下，「百城車展煥新季」為消費者提供國家補貼和地方補貼的同時，聚合之家、廠商補貼及產險專屬權益，確保消費者能夠享受切實優惠。活動現場，武漢市交通管理局所舉辦的「文明交通，你我同行」安全駕駛倡議活動同步進行，旨在提高廣大市民交通安全意識，加強交通文明建設，共同營造安全、和諧的交通環境。

「百城車展煥新季」將繼續在全國多地陸續開展，把購車優惠及置換福利帶到消費者家門口，推動以舊換新政策的有效落實。以此為契機，平安產險與汽車之家將持續融合，乘勢啓動「818百城車展」，匯集全球品牌好車，為用戶因地制宜打造聚合本地優惠的逛展體驗，激發汽車消費活力，並結合多類福利場景，幫助經銷商鎖定意向用戶，提升下沉市場營銷效果。未來，平安產險、汽車之家將繼續聯合，舉辦以舊換新系列主題活動，為消費者提供更優質、更便捷、更實惠的產品和服務，滿足人民美好生活的多樣化需求。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年3月移動端日均用戶量達到6,939萬，較2023年同期增長8.1%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家