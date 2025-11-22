峰飛航空發佈eVTOL零碳水上機場

峰飛航空自主研發的全球首個eVTOL零碳水上機場，作為水上移動空港與智慧指揮中樞，集成eVTOL起降平台、光儲充能源保障、智能調度系統及通信配套等功能，可快速部署於江、河、湖、海等各類水域。

其專為eVTOL航空器設計，採用純電驅動，寬大的甲板作為起降平台，鋪設光伏板，船艙則作為候機廳與機務室，組成可靈活部署的零碳水上機場，滿足eVTOL起降及充電，並且與eVTOL共享數據，智能協同。

低空經濟蓬勃發展，但當前eVTOL基礎設施缺口較大，起降場地建設週期較長，而水上eVTOL起降場地可適配峰飛航空的多款eVTOL主力機型：工業級航空器大白鯊、2噸級貨運航空器凱瑞鷗以及6座載人航空器盛世龍，共同組成「海空一體」低空經濟解決方案，在更多場景迅速實現「點對點直達」！

海空協同，重塑五大場景業態

針對不同應用場景，搭載大白鯊/凱瑞鷗/盛世龍eVTOL航空器，「海空一體」低空經濟解決方案可滿足海洋能源平台運維、高頻通勤、海空文旅體驗、應急救援以及移動空港集群作業等應用場景需求，提升效率，引領低空經濟與海洋經濟融合發展。

能源平台運維 ：在海上石油平台或海上風電能源運維場景，該方案可將運維人員與緊急備件的運送效率提升十倍以上；

應急救援 ：通過「無人機廣域搜救+ eVTOL快速響應」的立體救援體系，反應時間縮短50%以上，擴大搜救覆蓋範圍數倍，提升生還率並保障救援人員生命安全；

高頻通勤 ：在城市內、沿海城市群、灣區及海島之間，提供快速空中交通服務，實現通勤時間從「小時級」到「分鐘級」的跨越，例如，在黃浦江部署eVTOL水上機場，不破壞原有基礎設施，通過eVTOL迅速實現從虹橋到陸家嘴的便捷交通；

海空文旅 ：為高端文旅注入「飛行+」元素，成為拉動消費升級的新引擎；

移動空港 ：多艘水域移動機場可快速組網，在特定水域形成一個高吞吐量的「分佈式機場群」，支持大規模、多任務的協同作業，實現更大覆蓋範圍和更加智能化的應用。

激活 「藍色國土」資源，助力低空經濟邁入「陸海空一體化」新階段

作為「十五五」規劃中重點佈局的未來產業，低空經濟正從試點示範轉向系統化、規模化發展。峰飛航空「海空一體」低空經濟解決方案通過激活海岸線、江河湖泊等「藍色國土」資源，為沿海沿江城市群、內陸水域城市提供可快速落地的低空經濟解決方案，有望成為低空經濟與海洋經濟戰略協同的重要支點。

作為寧德時代戰略投資的低空創新企業，峰飛航空與寧德時代共同致力於構建新能源立體交通創新，eVTOL零碳水上機場與eVTOL航空器均搭載了寧德時代的高安全電池，雙方還在市場拓展和生態共建等方面攜手並肩，助力中國低空經濟加速應用落地，從「陸空時代」邁入「陸海空一體化」新階段。

多架機實景飛行，展示低空應用方案

22日下午，在昆山澱山湖，「海空一體」方案首次公開演示，2噸級eVTOL航空器從零碳水上機場起飛，首次通過「水域+低空」聯動方案，展示零碳機場與eVTOL的協同作業能力。

此外，峰飛航空還進行了多架機編隊實景演示，三架2噸級eVTOL編隊飛行，並現場完成傘投物資和救生筏投放任務，全面展示了eVTOL在應急救援及低空物流等場景的應用方案！

SOURCE 峰飛航空