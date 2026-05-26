大自然保護協會慶祝成立 75 週年 以科學為本推動全球保育 香港助力拓展亞太區影響力

多年來，TNC在全球各地設計、測試並擴展多項保育方案，推動具可量化、可複製特質的成果，並以嚴謹科學為基礎，結合在地實踐，落地推行。透過將研究成果有效轉化為具體行動，TNC得以與社區、政府及私營部門攜手合作，推動具長遠效益且具系統性改變。

「過去75年，大自然保護協會持續推動以科學為本的保育工作、並顯示持久影響力有賴科學、夥伴合作及長遠承諾；而在當前時刻，這種模式比任何時候都更為重要。」 大自然保護協會行政總裁 Jennifer Morris 表示，「現今我們面對的挑戰前所未有，但我們的願景亦同樣宏大。我們將善用科學的力量，尊重原住民的智慧，並支援社區推展相關工作，共同為未來而努力，讓人與自然得以世代共存共榮。」

亞太地區：機遇與挑戰並存

亞太地區是全球保育工作的關鍵區域之一，擁有約43億人口，約佔全球人口近六成，區內一方面正面對日益加劇的氣候變化與生物多樣性壓力，同時亦具備推動規模化解決方案的巨大潛力。

TNC在區內的工作結合全球科學專業與在地主導及夥伴合作，推動兼具務實性、成效性及可因地制宜的方案。

與此同時，TNC亦迎來其亞太區理事會（Asia Pacific Council）成立25週年。過去25年，理事會一直為區內保育工作提供領導與策略支持，並匯聚跨界別力量，促成合作及動員資本，將理念轉化為行動。

為此，TNC於2026年5月15日在香港舉辦周年晚宴，匯聚來自政府、商界、金融界及慈善界逾 100 位嘉賓，共同表揚理事會多年來在領導、夥伴合作及推動影響力方面的卓越成果。

TNC十分榮幸獲香港特別行政區財政司司長陳茂波先生蒞臨出席活動，並與TNC 行政總裁Jennifer Morris、亞太區理事會成員及合作夥伴交流。陳司長於致辭中強調，決策過程應納入生物多樣性因素，並加強跨界別合作，以應對氣候變化及生物多樣性流失帶來的風險，相關觀點亦與TNC在區內推動的工作方向一致。

活動同時突顯香港作為國際平台的角色，匯聚不同界別領袖，把共識轉化為具體行動。作為國際金融中心，香港連結金融、商界、慈善及公民社會，有助把自然保育的優先事項轉化為可投資、可實施的方案。

在本地層面，TNC推動的基於自然的解決方案（Nature-based Solutions，簡稱NbS），包括沿海韌性建設等項目，展示健康生態系統如何提升城市環境質素，促進生物多樣性，提升氣候韌性，並為社區創造長遠價值。

「香港作為國際金融中心，亦是連結不同市場與界別的重要平台，有助加快推動亞太地區的自然與氣候解決方案。」 大自然保護協會香港項目（區域夥伴關係）執行總監高㦤行（Anthony Gao） 表示，「我們將持續匯聚專業知識、動員資本，並推動規模化的科學實踐，為人類與自然帶來可量化的成果。」

關於香港大自然保護協會 (TNC)

大自然保護協會（TNC）為全球首屈一指的國際保育非牟利組織，一直致力於世界各地為大自然及人類保護具重要生態價值的土地和水資源。TNC遵循以科學為基礎的保護理念，為全球保育難題創造嶄新的解決方案，使大自然和人類共存。我們現時正在應對氣候變化，以前所未有的規模保護土地、淡水和海洋，以可持續的方式提供糧食和水資源，並幫助城市變得更具韌性。大自然保護協會在全球83個國家和地區（其中39個直接進行保育工作，44個透過合作夥伴）採用協作方式，與當地社區、政府、私營部門等合作，開展各種保育項目和活動。TNC在亞太地區進行各種保育工作已超過30年，在澳洲、中國內地、中國香港、印度、印尼、蒙古、紐西蘭和太平洋島國開展了多個項目。TNC是2019年「呂志和獎 — 持續發展獎」之得主。如欲了解更多有關TNC 於香港的工作，請瀏覽：

網頁: http://www.tnc.org.hk

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Instagram: @tnc_hk

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SOURCE 大自然保護協會