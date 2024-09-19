精細化運營效果凸顯 極兔速遞東南亞「雙9大促」包裹量飆升

極兔速遞副總裁后軍儀表示：「極兔在雙9促銷旺季業務取得穩健增長，反映了東南亞電商市場的潛力巨大，亦見證著極兔在當地的服務品質持續提升。除了加深與電商平台的合作，我們還積極開拓當地的非電商客戶，為更多客戶提供可靠、高效的物流解決方案。我們將進一步完善快遞網絡，加大對服務履約資源的投入，一如既往地提供卓越服務。」

在東南亞，極兔正積極與更多元化的客戶群體開啟合作關係。在泰國市場，公司先後與領先的消費者金融品牌KTC、健康品牌Legacy Corp、屈臣氏，以及蘋果官方授權經銷商SPVI等達成合作，成為合作物流供應商，負責配送其線上及線下訂單商品。在菲律賓，極兔与当地知名電訊商Dito達成合作夥伴關係，成為其合作物流供應商並於今年雙9期間實現其配送業務翻倍增長。

為應對東南亞日益增長的業務需求及業務旺季的包裹量高峰，極兔持續加大在當地的建設投入，進一步完善物流網絡。在今年8月底前，極兔對菲律賓全國11個轉運中心進行升級，新增9個集散點，分撥產能提升1.5倍，並儲備了額外1.5倍的第三方運輸資源，以滿足電商促銷期間訂單高峰的分揀、配送和客服需求。

在越南，極兔新增400輛幹線車輛投入營運，公司投資建設的越南北部最大分揀中心即將投入營運。該中心將配備智能營運技術和先進創新設備，務求使各個環節實現自動化操作，貨物處理準確率可高達99.99%，營運效率大幅提升。

關於J&T極兔速遞

J&T極兔速遞是一家全球綜合物流服務運營商，快遞業務在全球規模最大及增長最快的中國和東南亞市場處於領先地位。公司創立於2015年，快遞網絡遍佈印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯酋、墨西哥、巴西和埃及共13個國家。秉承「客戶為本、效率為根」的宗旨，極兔速遞致力通過智慧化的基礎設施、數位化的物流網絡，為客戶提供全場景化的物流解決方案，以高效連接世界，讓物流惠及全球。

SOURCE J&T EXPRESS