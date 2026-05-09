用確定性駕馭不確定性：易點天下的 Agentic AI 工程化實踐

西安2026年5月9日 /美通社/ -- 隨著生成式 AI 從概念驗證走向企業級落地，行業關注點正在從模型能力本身，轉向系統的穩定性、安全性與可控性。企業真正面臨的挑戰，不再只是「AI是否足夠聰明」，而是如何讓概率性的 AI 穩定運行在確定性的生產環境中。

近期，易點天下分享了其在 Agentic AI 領域的工程化實踐，重點介紹了如何通過上下文工程（Context Engineering）、多雲基礎設施與分層安全治理體系，推動 AI Agent 在企業場景中的規模化應用。

為支撐覆蓋全球230多個國家和地區的業務體系，易點天下基於 Cycor 平台構建了多雲架構，整合 AWS、Google Cloud、阿裡雲、騰訊雲、華為雲等多個雲服務能力，實現 Kubernetes 集群與底層資源的統一調度。公司表示，這種架構不僅有助於降低供應商鎖定風險，也提升了 AI 資源調度與全球化部署的靈活性。

在 Agent 開發過程中，易點天下發現，僅依賴 Prompt Engineering 已難以滿足企業級復雜場景需求，因此逐步轉向以「Context Engineering」為核心的技術路線，更關注「在什麼時機，為 AI 提供哪些信息」。

目前，其上下文體系已形成覆蓋會話記憶、短期記憶、長期知識、知識圖譜、經驗庫與組織技能庫的六層結構，並結合主動注入機制，在敏感操作或異常處理前自動調取相關歷史信息與風險數據。

針對大模型 Token 資源有限的問題，易點天下還引入了分層 Token 治理與漸進式工具加載機制，僅在需要時動態加載相關工具與內容，以提升推理效率與工具調用准確率。

在安全層面，公司建立了包括權限隔離、空跑校驗、人工審批、規則校驗與強制回滾在內的五層防御機制，以降低 AI 自動化操作在生產環境中的潛在風險。

易點天下認為，未來企業級 AI 的競爭力，將不僅取決於模型能力本身，更取決於工程體系、上下文管理能力以及組織知識沉澱。

（注：文中部分技術信息來源於易點天下內部工程實踐，僅供行業交流參考。）

SOURCE eclicktech